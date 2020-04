+++ Großveranstaltungen bis 31. August nicht möglich +++ Spitäler sollen schrittweise geöffnet werden +++ Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen +++ Krise bringt höchstes Beschäftigungsminus seit 1952/53 +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Freitag 17. April

Verkehrsbilanz: Trotz Corona gleich viele Todesopfer wie 2019 Coronakrise, deutlich weniger Verkehr auf Österreichs Straßen - also auch deutlich weniger Unfälle und Opfer, oder? Nein. Diese Schlussfolgerung lässt sich vorerst nicht ziehen so viel steht für das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) fest. Denn in der ersten, am Freitag präsentierten Bilanz zum Straßenverkehr in Coronazeiten hält das KfV fest, dass man "noch keine allzu positiven Schlüsse ziehen könne". Denn: In der Zeit von 1. Jänner bis 13. April 2019 ereigneten sich in Österreich leider 84 tödliche Straßenunfälle - im selben Zeitraum heuer, in den also zumindest zu einem Teil auch die Coronamaßnahmen reingefallen sind, seien nach vorläufigen Zahlen leider auch bereits 79 Todesopfer zu beklagen gewesen. >>> Hier mehr

13.27 Uhr: "Versuchen, uns auf Szenarien vorzubereiten"

Seit dem Vorjahr darf Josef Floh sein gutbürgerliches Restaurant in Langenlebarn nach einer Umstellung im Bewertungssystem als "Drei-Hauben"-Lokal bezeichnen. Doch ob Haubenlokal oder kleines Wirtshaus, die Coronakrise trifft die Gastronomie hart. Ende April will die Bundesregierung über die Öffnung auch in dieser Branche entscheiden. Diverse Szenarien beschäftigen die Wirte. Eine frühe Sperrstunde mit 18 Uhr etwa kursiert ebenso wie ein Zwei-Meter-Abstand im Lokal, eine dadurch begrenzte Gästeanzahl oder natürlich auch die Maskenpflicht für das Personal.

13.26 Uhr: SPÖ und FPÖ kritisieren Einfliegen von Erntehelfern

Die Oppositionsparteien FPÖ und SPÖ haben das Einfliegen rumänischer Erntehelfer nach Innsbruck kritisiert. Einer jener 143 Arbeiter, die von Tiroler und Kärntner Gemüsebaubetrieben geholt wurden, war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die FPÖ heize der "ÖVP-Erntehelferimport" die Ansteckungsgefahr in Tirol weiter an, hieß es in einer Aussendung.

13.26 Uhr: SPÖ bekrittelt Prioritätensetzung bei Lockerungsmaßnahmen

Die SPÖ hat die Prioritätensetzung der türkis-grünen Regierung bei der Lockerung der durch die Coronakrise bedingten Einschränkungen bekrittelt. Während Baumärkte und Golfplätze öffnen dürfen, lasse die Regierung Familien weiter im Unklaren darüber, wann die Schulen wieder geöffnet werden, bemängelte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

13.24 Uhr: Linz will Lehrer in Horten unterrichten lassen

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat die Lehrer aufgerufen, ein bis zwei Wochen von den Sommerferien herzunehmen, um mit Volks- und NMS-Schülern Lerndefizite wegen der Corona bedingten Schulschließungen aufzuholen. Denn die Umstellung auf Home-Schooling sei "katastrophal" verlaufen, meinte Pädagogin Anna Weghuber.

13.20 Uhr: Frischer Haarschnitt war verdächtig

Der frische Haarschnitt eines Italieners hat den Argwohn der Polizei geweckt. Deshalb wurde ein 50-Jähriger in der lombardischen Kleinstadt Rovellasca bei Como aufgehalten. Er gab zu, dass er gerade vom Friseur gekommen sei, der trotz des Lockdowns weiterarbeitet, berichtete eine lokale Tageszeitung. Sein modischer Haarschnitt kommt dem Mann nun teuer zu stehen. Eine Anzeige handelte sich auch der Friseur ein, der eigentlich seit 10. März geschlossen haben sollte.

Durchschnittlich 10.000 Italiener werden täglich wegen Verstößen gegen die bis 3. Mai gültige Ausgangssperre bestraft. Die Strafen reichen von 400 bis 3.000 Euro. Die Kontrollen sind durchaus scharf.

13.19 Uhr: Weniger Infektionen in Italien

In Italien werden weniger Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, berichtete Silvio Brusaferro, Präsident des Obersten Gesundheitsinstituts (ISS). Dies gelte auch für die Lombardei, die von der Pandemie am stärksten betroffenen Region Die Verbreitung des Virus sei je nach Region unterschiedlich. Dank des Lockdowns sei verhindert worden, dass sich Covid-19 stark auf andere Regionen ausbreite, sagte Brusaferro.

13.18 Uhr: Karas sieht breite Mehrheit für "Aufbau-Anleihen"

Dass EU-Parlament wird sich am heutigen Freitag nach Worten seines Vizepräsidenten Othmar Karas (ÖVP) mit "breiter Mehrheit" für sogenannte "Aufbau-Anleihen" aussprechen. Über ein solches gemeinsames europäisches Schuldeninstrument soll ein 1,5 Billionen Euro schwerer Wiederaufbaufonds zur Bewältigung der Corona-Krise finanziert werden, sagte Karas am Freitag in einer Videokonferenz.

13.16 Uhr: Staatsdruckerei entwickelt App für Immunitätsnachweis

"Restart.ID"-App soll Grenzübertritte vereinfachen und Schutzausrüstung einsparen helfen - Datenexperte Hans Zeger warnt: "gefährlichen Anschlag auf die Grundrechte".

13.15 Uhr: Prinz William um Vater und Großeltern besorgt

Prinz William ist nach eigenen Angaben zu Beginn der Coronavirus-Pandemie um die Gesundheit seines infizierten Vaters Prinz Charles sehr besorgt gewesen. Als er erfahren habe, dass sich sein Vater mit dem Virus angesteckt hatte, sei er zunächst in "ziemlicher Sorge" gewesen, da dieser mit seinen 71 Jahren zur Risikogruppe zähle, sagte der älteste Sohn des britischen Thronfolgers am Freitag dem Rundfunksender BBC.

13.14 Uhr: Ab Montag wieder Produktion bei Volvo in Schweden

Der Autobauer Volvo Cars nimmt am Montag die Produktion in seinem Werk im schwedischen Torslanda wieder auf. Das teilte das schwedische Unternehmen am Freitag auf seiner Internetseite mit. Das Werk war seit dem 26. März geschlossen, um zu vermeiden, dass sich die Angestellten gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken.

13.13 Uhr: Donauinselfest: Spätsommer-Termin bleibt vorerst

Das aufgrund der Corona-Maßnahmen bereits von Juni auf den Spätsommer verlegte - Wiener Donauinselfest soll wie geplant stattfinden. Das hat ein Sprecher des Veranstalters, der Wiener SPÖ, betont. Die 37. Ausgabe des Megaevents ist für den 18. bis 20. September angesetzt.

13.12 Uhr: Noch 650 rückkehrwillige Österreicher im Ausland

Genau vor einer Woche ist der vorerst letzte Notflug des Außenministeriums im Rahmen der Rückholaktion in Wien gelandet. Mit Stand 17. April befanden sich noch 650 rückkehrwillige österreichische Reisende im Ausland. Es handelt sich dabei großteils um Einzelpersonen oder Kleinstgruppen, die in mehr als 70 Ländern der Welt festsitzen. Sie werden von den Vertretungsbehörden betreut.

13.12 Uhr: Telekom-Konzern Orange kürzt Dividende um 30 Prozent

Frankreichs größter Telekom-Konzern Orange will seine Dividende für das vergangene Jahr um 30 Prozent kürzen. Die Aktionäre sollen nun 0,50 Euro je Aktie statt der geplanten 0,70 Euro erhalten, teilte das Unternehmen mit. Dies entspreche einer Verringerung um 530 Millionen Euro, womit sich die Gesamtausschüttung für 2019 auf 1,33 Milliarden Euro belaufe, sagte Finanzvorstand Ramon Fernandez.

13.08 Uhr: BAPs neuer "Helden-Song" mit Bildern von Corona-Helfern

Ende März hatte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken dazu aufgerufen, ihm Fotos von Helfern in der Corona-Krise zu schicken. Die Bilder wollte er in das Video eines neuen Songs einbauen, den er als Hommage an die "Helden des Alltags" versteht. Nun ist das Video fertig.

13.06 Uhr: 20 deutsche Großkonzerne wollen Staatshilfe beantragen

Um Staatshilfen über den Stabilisierungsfonds der deutschen Regierung zu bekommen, gibt es nach Angaben aus Koalitionskreisen bisher 20 Anfragen von Dax- und MDax-Konzernen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus den Kreisen weiter erfuhr, berät die deutsche Regierung derzeit über eine Verordnung, unter welchen Bedingungen genau der Staat sich notfalls an Unternehmen beteiligen kann.

13.04 Uhr: Frequency 2020 wegen Coronakrise abgesagt

Nachdem von der Bundesregierung bekanntgegeben wurde, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen in Österreich stattfinden können, muss das diesjährige Frequency-Festival in St. Pölten abgesagt werden. Das bestätigte Veranstalter Harry Jenner. Eigentlich wäre das neben dem bereits abgesagten Nova Rock zweite große Musikfestival des Landes von 20. bis 22. August über die Bühne gegangen.

13.01 Uhr: Porsche verkaufte weniger Sportwagen

Nach einem guten Start ins Jahr hat die Coronavirus-Pandemie den deutschen Sportwagenbauer Porsche im März noch spürbar ausgebremst. Der Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Quartal fiel letztlich nicht so stark aus wie befürchtet. Gut 53.000 Autos lieferte Porsche von Jänner bis Ende März weltweit an die Kunden aus.

12.59 Uhr: Lonza steigerte Quartalsumsatz in schwierigem Umfeld

Der Schweizer Lifescience-Konzern Lonza ist gut ins Jahr 2020 gestartet. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei konstanten Wechselkursen um 7,4 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken (1,56 Mrd. Euro).

12.58 Uhr: Spielergewerkschaft fordert Trainingsstart für Zweitligisten



Während die österreichischen Fußball-Bundesligisten auf einen Trainingsstart am kommenden Dienstag hoffen dürfen, sind die Clubs der 2. Liga mit Ausnahme von Cupfinalist Austria Lustenau wegen der Coronavirus-Pandemie weiter zur Untätigkeit gezwungen. Das sorgt bei Gernot Zirngast, dem Vorsitzenden der Spielergewerkschaft VdF, für großen Ärger.

Norwegen führt Tracking-App ein

Parallel zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen hat Norwegen eine Tracking-App zur Eindämmung der Pandemie eingeführt. "Um zu einem normaleren Leben zurückkehren und das Virus kontrollieren zu können, müssen wir uns alle anstrengen und diese App nutzen", sagte Regierungschefin Erna Solberg. Die Nutzung der in Norwegen entwickelten App "Smittestopp" (Infektionsstopp) ist kostenlos und freiwillig. Sie soll den Gesundheitsbehörden einen besseren Überblick über die Ausbreitung des Coronavirus vermitteln. Außerdem sollen Nutzer so erfahren, ob sie Kontakt zu einem Infizierten hatten.

Trotz Datenschutzbedenken werden die Daten zentral erfasst. Die Nutzer bleiben jedoch anonym und ihre Daten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Nach Angaben des norwegischen Gesundheitsministeriums entspricht die App europäischen Datenschutzbestimmungen.

12.55 Uhr: Euroclear legt Börsenpläne auf Eis



Das Wertpapier-Abwicklungshaus legt seine Pläne für einen Börsengang oder eine Privatplatzierung wegen der Coronakrise auf Eis. Zur Begründung verwies Euroclear am Freitag auf die unsichere Lage. Die Dividendenzahlung setzt das Brüsseler Unternehmen nach der entsprechenden Empfehlung der Europäischen Zentralbank an europäische Finanzinstitute aus.

12.54 Uhr: Trotz Corona gleich viele Todesopfer wie 2019

Das Verkehrskuratorium präsentiert Bilanz - und Umfrage unter Lenkern: Ignorieren Sie derzeit Verkehrsregeln?

12.53 Uhr: Frequency-Festival in St. Pölten abgesagt

12.49 Uhr: Mehr als Hundert Priester gestorben

Die italienische Bischofskonferenz CEI beklagt aufgrund der Coronavirus-Pandemie den Tod von mehr als Hundert Priestern und dankte ihnen für ihre Nähe zum Volk. "Sie haben ihr Leben geopfert und dabei das schönste Gesicht der Kirche gezeigt, die sich um den Nächsten kümmert", so der ständige Rat der CEI in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben.

12.49 Uhr: Krankenhaus in Bergamo schöpft Mut

Die Stadt Bergamo, Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Italien, sieht Licht am Ende des Tunnels. Im städtischen Krankenhaus "Papa Giovanni Paolo II" ist die Zahl der Todesopfer auf das Niveau wie vor Beginn der Epidemie am 20. Februar gesunken. Am Höhepunkt der Coronavirus-Krise vor wenigen Wochen waren noch 620 Covid-19-Patienten täglich im Krankenhaus eingeliefert, 100 davon kämpften gegen den Tod. In wenigen Wochen ist das Spital von Bergamo zum Krankenhaus mit der größten Anzahl von Betten auf der Intensivstation nach Wuhan aufgerückt.

12.48 Uhr: AK fordert 30 Mio. Euro Unterstützung



Inmitten der Debatten rund um tausende von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer in Österreich und riesige Summen an Staatshilfen für die AUA hat die Arbeiterkammer (AK) den Blick heute auf die geringfügig Beschäftigten gelenkt. Diese seien nicht ausreichend vor den Auswirkungen der Coronakrise geschützt, daher fordert die AK für diese einen Hilfsfonds in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro.

12.47 Uhr: WK und Land OÖ stocken Digital-Förderaktion auf



Die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) stockt ihre Förderaktion "Digital Starter Plus" mit Hilfe des Landes finanziell auf, um Unternehmen durch die Krise bzw. beim Restart zu helfen. Statt 1 Mio. stehen nun 3 Mio. Euro zur Verfügung, die das Land und die Kammer zu gleichen Teilen aufbringen.

12.47 Uhr: Mit Kurzarbeit, Konjunkturprogramm, Förderungen aus der Krise



Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werden in der Coronakrise schwer gebeutelt, das Budget für 2020 liegt im Papierkorb. Der Personenverkehr ist um rund 80 Prozent eingebrochen, der Güterverkehr bis zu 30 Prozent. Mit Kurzarbeit, einem Konjunkturprogramm, Anpassen von Verträgen mit den Bestellern und Förderungen für den Güterverkehr will die Staatsbahn wieder aus der Krise fahren.

12.46 Uhr: Neusiedler See-Verordnung laut Verfassungsrechtler unzulässig



Verfassungsjurist Heinz Mayer hält die Zutrittsbeschränkungen in Seebädern am Neusiedler See aufgrund des Coronavirus für unzulässig. Es handle sich dabei um eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Diese sei im Sinne des Gesundheitsschutzes zwar möglich, die Beschränkung nach dem Wohnsitz sei aber "unsachlich" und habe "mit Gesundheitsschutz nichts zu tun."

12.45 Uhr: Warn-App kommt in Deutschland erst im Mai



Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland wird erst im Mai zur Verfügung stehen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag angekündigt. "Aus heutiger Sicht sind es eher vier Wochen als zwei Wochen, bis wir tatsächlich dann eine haben, die auch alle Anforderungen voll erfüllt", sagte der CDU-Politiker.

Spahn betonte, die App müsse drei unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Datensicherheit, Datenschutz und den eigentlichen Zweck, nämlich die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. "Es muss eine sichere App sein, weil es um sensible Daten geht, was Hacken, Zugriff von anderen und anderes angeht", sagte der Minister.

12.42 Uhr: Zentrale Anlageteile weiter kaputt



Die Umweltschutzorganisation Global 2000 sieht im Inbetriebnahme-Verfahren des AKW-Bauprojekts Mochovce 3 in der Slowakei weiterhin schwere Mängel. Zentrale Anlageteile des Reaktors hätten noch gar nicht getestet werden können, weil sie weiterhin kaputt seien, kritisierte Global 2000 am Freitag in einer Aussendung. Mehrere Auflagen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) seien zudem weiterhin nicht erfüllt worden.

12.41 Uhr: Dramatiker präsentierte Coronavirus-Stück

Pavel Kohout hat mit seinen 91 Jahren ein aktuelles Drama mit Bezügen zur Coronavirus-Krise geschrieben. Er präsentierte das Stück mit dem übersetzten Titel "Hauptversammlung in der Zeit der Viren aus Fledermäusen" am Donnerstagabend in einer Online-Lesung. In seinem Prager Stammtheater "Divadlo na Vinohradech" saß er dabei für zwei Stunden hinter einer Glasscheibe vor leeren Zuschauerrängen.

12.40 Uhr: Preis für US-Öl rasselte auf 18-Jahres-Tief bei 18 Dollar pro Fass



Der Nachfrage-Einbruch durch die Coronavirus-Pandemie setzt dem Ölpreis erneut zu. Die US-Sorte WTI verliert gut neun Prozent und ist mit 18,03 Dollar (16,56 Euro) je Barrel so billig wie zuletzt vor mehr als 18 Jahren. Die US-Lagerbestände füllten sich rasch, da die Raffinerien immer weniger Rohöl nachfragten, sagt Bjornar Tonhaugen, Chef des Ölgeschäfts beim Brokerhaus Rystad.

12.33 Uhr: Migrantenkinder aus Griechenland in Österreich aufnehmen

Das Rote Kreuz hat sich in den Kreis zahlreicher Organisationen eingereiht, die die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen dazu auffordern, minderjährige Flüchtlinge von Griechenland zu übernehmen. "Diese Menschen brauchen dringend unsere Solidarität. Gerade in schwierigen Zeiten dürfen wir unsere Augen nicht vor der Not anderer verschließen", erklärte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

12.32 Uhr: Debatte unter den Ärzten um künstliche Beatmung

Weltweit bemühen sich Regierungen, möglichst viele Beatmungsgeräte zu beschaffen, um schwer am Coronavirus erkrankte Patienten zu retten. Doch unter Ärzten ist inzwischen eine Debatte entbrannt, wann eine künstliche Beatmung sinnvoll ist. Noch gibt es sehr wenige Daten zur Beatmung von Corona-Kranken und erst recht keine Studien nach wissenschaftlichen Standards.

12.30 Uhr: VW sieht Automarkt in China auf Erholungskurs

Volkswagen hofft angesichts der Erholung des chinesischen Automarkts in der Coronakrise mit einer baldigen Rückkehr zu alter Stärke. Im April habe sich der Absatzrückgang auf dem weltgrößten Automarkt weiter verringert, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein.

12.21 Uhr: Noch keine Entscheidung zu Salzburger Festspielen

12.12 Uhr: Motorrad-WM-Läufe auf Sachsenring verschoben

In der MotoGP-Klasse ist nun wegen der Coronavirus-Pandemie bereits das neunte Motorrad-WM-Rennen der Saison verschoben worden. Laut Mitteilung des ADAC muss wegen der Ausweitung der Beschränkungen bis Ende August für den am 21. Juni auf dem Sachsenring angesetzt gewesenen GP von Deutschland ein neuer Termin gesucht werden.

12.11 Uhr: ATX weiter über 3 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit klaren Aufschlägen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann um 12.00 Uhr 3,08 Prozent auf 2.068,52 Einheiten.

12.02 Uhr: Tests gefordert

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) hat am Freitag systematische Tests auf das Coronavirus auch für mobile Pflegepersonen gefordert. Das betrifft sowohl Personal von mobilen Diensten als auch Angehörige, die nicht im selben Haushalt wohnen.

12 Uhr: EU-Kommission genehmigt Österreichs Garantiehilfen für KMU

Die EU-Kommission hat die von der heimischen Regierung beschlossenen Garantiehilfen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) genehmigt. Von der Coronakrise betroffene Unternehmen können bei ihrer Hausbank Darlehen bis zu 500.000 Euro vollständig vom Staat besichern lassen.

11.56 Uhr: Für Lehrergewerkschaft ist Schulstart derzeit nicht denkbar

An den Schulen fehlt es derzeit an Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und Zugang zu Seife und warmem Wasser in den Klassen, warnt die Lehrergewerkschaft. "Solange diese Hygienemaßnahmen aber nicht eingehalten werden, ist an einen Schulstart nicht zu denken", betont der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger.

11.55 Uhr: 5.000 Masken für Schüler und Lehrer im Burgenland

Das Land Burgenland kauft für Lehrer und Schüler, die sich derzeit in den Schulen in Betreuung befinden, 5.000 Mund-Nasen-Schutzmasken an. Die Masken werden den Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt. Ob sie diese während der Betreuung in den Schulen auch tragen, bleibe ihnen überlassen, berichtete Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

11.52 Uhr: Großveranstaltungen bis 31. August nicht möglich

Nachdem es bereits zu einer schrittweisen Öffnung der Geschäfte gekommen ist, soll auch das Kulturleben in den kommenden Wochen langsam wieder anlaufen. Konkret sollen Mitte Mai Museen und "Orte der Präsentation im künstlerisch-kulturellen Bereich" wieder öffnen können, sagte Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne).

11.52 Uhr: 70 Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

In Niederösterreichs Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-19-Toten am Freitag auf 70 angestiegen. Wie Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mitteilte, starb im Universitätsklinikum Krems eine mit dem Coronavirus infizierte 88-Jährige.

11.49 Uhr: Museen sollen Mitte Mai wieder öffnen dürfen

11.43 Uhr: China streitet "Vertuschung" bei Corona-Bilanz ab

Die chinesische Regierung hat Vorwürfe, das Ausmaß der Coronavirus-Epidemie im Land verschleiert zu haben, zurückgewiesen. "Es hat nie eine Vertuschung gegeben, und wir werden nie eine Vertuschung zulassen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Freitag vor Reportern in Peking. Kurz zuvor hatten die Behörden der zentralchinesischen Stadt Wuhan die Zahl der Todesfälle überraschend um die Hälfte nach oben korrigiert. Demnach starben in Wuhan 3.869 Menschen, in ganz China waren es 4.632. Wegen der raschen Ausbreitung des Virus seien zu Beginn nicht alle Todesfälle erfasst worden, sagte der Ministeriumssprecher nun. Deshalb sei die Zahl am Freitag korrigiert worden.

11.42 Uhr: Orthodoxer Kirche fehlen Spenden

Mehreren Religionsgemeinschaften in Österreich fehlt wegen der Coronakrise Geld. Große finanzielle Nöte beklagt die Orthodoxe Kirche, wie "Kathpress" berichtete. Diese ist weitgehend von Spenden der Gläubigen abhängig. Zuletzt hatte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) gewarnt, dass einem Drittel der Moscheen wegen fehlender freiwilliger Zuwendungen die Schließung droht.

11.42 Uhr: "Die Simpsons" kommentieren die Coronakrise

Die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie "Die Simpsons" haben in ihrem legendären Vorspann offensichtlich einen Kommentar zur Corona-Krise verpackt. Die Botschaft in Kürze: Zuhause ist es am schönsten und sichersten. Die Folge, die Fox am kommenden Sonntagabend ausstrahlen wird, zeigt zu Beginn eine völlig andere Optik. Sie ähnelt einem Ego-Shooter-Videospiel. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie wirken größer, kantiger und athletischer. Alles ist in Blau-Schwarz-Weiß getaucht. Die Musik ist monoton-rockig.

11.41 Uhr: Hilfsorganisationen beklagen unklare Verantwortlichkeiten

Hilfsorganisationen aus dem Sozialbereich beklagen die in der Coronakrise unklaren Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern. Statt eines "Pingpongs" unter den Gebietskörperschaften, bräuchte es jedoch "gerade jetzt" die notwendige systemrelevante Stabilität, hieß es in einer Aussendung des Dachverbands Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG).

11.38 Uhr: Türkei bringt zum Ramadan 25.000 Menschen heim

Die türkische Regierung will zum Fastenmonat Ramadan trotz der Coronakrise und des Stopps internationaler Flüge rund 25.000 Menschen heimholen. Vizepräsident Fuat Oktay ließ am Freitag in einer Serie von Tweets verlauten, man habe gemeinsam mit den zuständigen Provinzgouverneuren "eine großangelegte Operation" gestartet.

Tägliche Testungen

11.37 Uhr: Dominique Meyer: "Scala ist zum Neustart bereit"

"Wir werden mit einem großen Event neu starten, doch zuvor brauchen wir Garantien über die Sicherheit. Ein Theater wie die Scala ist eine Mannschaft aus tausend Mitarbeitern. Die Planung ist von wesentlicher Bedeutung", so Meyer.

11.36 Uhr: Schützenhöfer will GP in Spielberg "zumindest via TV" sehen

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hofft auf einen Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg in der Obersteiermark: "Selbstverständlich begrüße ich es, wenn die Formel 1 auch in diesem Jahr am Red Bull Ring in der Steiermark ausgetragen wird. Auch in Zeiten der aktuellen Coronakrise dürfen wir die Zuversicht nicht verlieren."

11.35 Uhr: Vorerst keine Gesichtsmasken-Pflicht in Deutschland

Die deutsche Regierung setzt beim Tragen von Gesichtsmasken im Alltag weiter auf Freiwilligkeit und lehnt eine Pflicht vorerst ab. "Mein Eindruck ist, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr verantwortlich mit der momentanen Lage umgehen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

11.34 Uhr: Moody's hält Österreichs Banken auch in der Coronakrise für stabil

Daher belässt die Agentur den Ausblick auf "stabil". Das macht eine Verschlechterung des aktuellen Ratings von Aa1 für die nächsten 12 bis 18 Monate unwahrscheinlich. Seit Ende März hat Moody's 19 europäische Bankenmärkte geprüft, nur sechs davon bekamen einen stabilen Ausblick.

11.34 Uhr: Albanien verschärfte Strafmaßnahmen

Um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, hat Albanien am Donnerstag die Strafmaßnahmen verschärft. Durch eine Abänderung des Strafgesetzes drohen nun jedem, der gegen die Quarantäne oder die Selbst-Isolierung verstößt, bis zu acht Jahren Haft.

11.33 Uhr: Weiterer Grenzübergang zu Ungarn wird geöffnet

Zwischen Ungarn und Österreich öffnet kommende Woche ein weiterer Grenzübergang. Der Übergang Fertörakos - Sankt Margarethen werde am Mittwoch wieder geöffnet, damit ungarische Pendler leichter zu ihren Arbeitsplätzen im Burgenland kommen, kündigte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag auf Facebook an.

11.30 Uhr: Immer mehr Gesundete, weniger Menschen im Spital

Weiter gute Nachrichten bei den Coronavirus-Zahlen aus Österreich: Immer mehr Menschen haben sich nach einer SARS-CoV-2-Infektion erholt. 9.704 sind wieder genesen, wie es am Freitag aus dem Innenministerium (Stand 9.30 Uhr) heißt. Weit unter 1.000, nämlich 909 liegen noch wegen einer Infektion im Spital. Das heißt, dass in den letzten 24 Stunden 58 Menschen als gesund entlassen werden konnten. >>> Hier ausführlich

11.26 Uhr: Migranten von "Alan Kurdi" auf Quarantäneschiff gebracht

An Bord der Fähre "Rubattino" der italienischen Reederei Tirrenia sollen von den Migranten Abstriche für Corona-Tests genommen werden, berichteten italienische Medien.

11.25 Uhr: Polizei kontrolliert Zutrittsbeschränkungen

Die Einhaltung der Zutrittsbeschränkungen für Seebäder am Neusiedler See wird von der Polizei kontrolliert, teilte Brigitte Novosel vom burgenländischen Koordinationsstab Coronavirus mit. Es seien allerdings keine verstärkten Kontrollen angeordnet, die Polizei werde die Aufgabe im Rahmen der generellen Überwachung der Covid-19-Maßnahmen übernehmen.

11.22 Uhr: Sind Risikogruppen jetzt von der Arbeit freigestellt?

Am 30. März 2020 wurde von der Regierung angekündigt, dass bestimmte Risikogruppen während der Corona-Pandemie besonders zu schützen sind. Der Arbeitsrecht-Experte Werner Anzenberger von der Arbeiterkammer Steiermark erklärt, was in der Praxis aus diesem Versprechen geworden ist.

11.21 Uhr: Montreux Jazz Festival 2020 findet nicht statt

Statt der Programmbekanntgabe kommt die Absage: Das Montreux Jazz Festival 2020 (3. bis 18. Juli) findet aufgrund der Coronakrise nicht statt. Acts wie Lenny Kravitz, Black Pumas oder Lionel Richie hätten diesen Sommer am Ufer des Genfer Sees auftreten sollen.

11.20 Uhr: Abrechnung ab kommender Woche möglich

Demnächst kommt Schwung in die praktische Umsetzung der Kurzarbeit. "Die notwendigen Unterlagen für die Abrechnung bzw. ein eigens programmiertes Abrechnungstool wird den Unternehmen spätestens Anfang der kommenden Woche zur Verfügung stehen", teilte der Sprecher von Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) mit. Es soll auch bald Geld fließen.

11.20 Uhr: Coronakrise drückte VW-Verkäufe um fast ein Viertel

Die schwindende Autonachfrage und die massiven Produktionsengpässe in der Coronakrise haben das Geschäft des VW-Konzerns im ersten Quartal schwer getroffen. Der größte Hersteller der Welt meldete am Freitag für den Zeitraum einen Rückgang der Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 23 Prozent auf gut zwei Millionen Fahrzeuge.

11.19 Uhr: USA geben 4,6 Mio. Euro für palästinensische Kliniken

Nach massiven Kürzungen finanzieller Hilfen vor zwei Jahren wollen die USA nun die Palästinenser im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus unterstützen. "Ich freue mich sehr, dass die USA fünf Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro) für palästinensische Krankenhäuser und Haushalte zur Verfügung stellen, um dringende, lebensrettende Bedürfnisse im Kampf gegen Covid-19 zu decken", schrieb der US-Botschafter in Israel, David Friedman.

11.17 Uhr: Vier weitere Menschen in Südtirol verstorben, bisher 232

In Südtirol sind seit Donnerstag vier weitere Menschen mit oder an Covid-19 verstorben, damit stieg die Zahl der Toten auf 232. 89 davon lebten in Seniorenwohnheimen, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Freitag mit. Die Zahl der Infizierten betrug 2.296, rund 678 Menschen galten als geheilt. In den letzten 24 Stunden gab es 28 neue Neuinfektionen.

11.16 Uhr: Österreicher fühlen sich im Straßenverkehr sicherer

Rund 45 Prozent der Befragten sahen das in einer Umfrage in den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen so, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Sogar mehr als die Hälfte nannte den spürbar geringeren Verkehr als positivsten Effekt der Krise.

11.16 Uhr: "Eine Katastrophe": Italiens Kulturwelt am Boden

Italien lebt von seinem Kulturerbe und dem Tourismus. Doch die Coronakrise versetzt der Kulturwelt einen extremen Schlag. "Es ist eine Katastrophe für sehr viele Menschen und Einrichtungen", sagte Cecilie Hollberg, deutsche Direktorin der Galleria dell'Accademia in Florenz. Wann die Galleria, das Kolosseum, die Uffizien, Pompeij und Co wieder öffnen, ist vollkommen unklar.

11.14 Uhr: Tempelberg bleibt während Ramadan geschlossen

Eine der heiligsten Stätten des Islam, der Tempelberg in Jerusalem, bleibt wegen der Coronakrise auch während des Fastenmonats Ramadan geschlossen. Der Tempelberg (Al-Haram al-Sharif/Das edle Heiligtum) in der Altstadt mit dem Felsendom und der Al-Aqsa(Aksa)-Moschee ist die drittheiligste Stätte für Muslime weltweit.

11.12 Uhr: Kleine gegen Brau Union

Ein Bierbrauer-Konflikt schäumt neu auf: Kleine Private gegen die Marktdominanz der Brau Union, die zum niederländischen Bierriesen Heineken gehört. Sie hat 2019 die Übernahme der Mehrheit des Vorarlberger Unternehmens Fohrenburg paktiert - und das bringt das Fass für die Kleinen nun zum überlaufen, wie "Der Standard" berichtet.

Nach 73 Jahren Ehe erlag italienisches Paar dem Virus

Ein 73 Jahre verheiratetes Ehepaar ist in Italien dem Coronavirus erlegen. Italo Sparvoli (96) und Ines Marinozzi (95) hatten ihr Leben zusammen verbracht und sind beide am Covid-19 gestorben. Im Februar musste Italo wegen einer Lungenerkrankung ins Krankenhaus, wo er auf Covid-19 getestet wurde. Wenige Tage danach wurde auch Ines ins Spital eingeliefert. "Als mein Vater starb, habe ich meine Mutter nicht von seinem Tod benachrichtigt, weil sie bereits sehr krank war. Ich wollte sie nicht noch mehr belasten. Ich glaube aber, dass sie in ihrem Herzen gespürt hat, dass der Mann, mit dem sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat, gestorben ist", berichtete Fiorella, Tochter des Ehepaares aus der Stadt Macerata in der mittelitalienischen Region Marke. >>> Hier mehr zu der rührenden Story

Fälle in den USA



10.59 Uhr: 94-Jähriger in Tirol verstorben

In Tirol ist es in der Nacht auf Freitag zu einem weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gekommen. Ein 94-Jähriger mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Lienz verstarb mit oder an dem Virus. Von Donnerstagabend bis Freitagfrüh wurden vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

10.59 Uhr: Olympisches Komitee Chinas lieferte ÖOC 10.000 Masken

Das Chinesische Olympische Komitee hilft dem Olympic Team Austria mit einer Lieferung von 10.000 Schutzmasken. Rechtzeitig bevor Österreichs Top-Athletinnen und Athleten nächste Woche wieder in ihrem gewohnten Umfeld trainieren können, sind zehn Pakete aus Peking beim ÖOC eingetroffen.

10.58 Uhr: Spanier fordern Lockerung der Ausgangssperre

In Spanien werden Rufe nach eine Lockerung der strikten Ausgangssperre immer lauter - speziell mit Blick auf Kinder. Diese dürfen im Rahmen der seit mehr als einem Monat geltenden strengen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie überhaupt nicht mehr die Häuser oder Wohnungen verlassen. Nur in Italien herrschen ähnlich rigorose Regeln. Spanischen Medienberichten zufolge denkt die Regierung in Madrid nun darüber nach, ab dem 26. April die Beschränkungen leicht abzuschwächen. So lange dauert der Alarmzustand samt der Beschränkungen noch mindestens.

10.57 Uhr: China ruft nach Kritik zu Zusammenhalt auf

Nach heftiger Kritik an Chinas Umgang mit der Coronakrise hat Peking zum internationalen Zusammenhalt im Kampf gegen das Virus aufgerufen. "Es ist unerlässlich, dass sich alle Länder zusammenschließen, um die Epidemie zu bekämpfen und den Krieg zu gewinnen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian.

10.51 Uhr: Spitäler sollen schrittweise geöffnet werden

Im Zuge der ersten Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen sollen auch die Spitäler schrittweise wieder geöffnet werden. Auch die Arztpraxen sollen langsam wieder in einen "Normalbetrieb" übergehen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mitteilte. Die schrittweise Öffnung der Krankenhäuser und im Gesundheitsbereich insgesamt müsse aber "regional differenziert" erfolgen. Der Schutz des Systems bleibe weiterhin "erste Priorität", weshalb auch die Einschränkungen für Besucher aufrecht bleiben werden, betonte Anschober. Es werde "sicher noch länger keine Normalsituation" in den Spitälern herrschen.

10.50 Uhr: Hälfte der Kärntner Industriebetriebe produziert voll

Die Hälfte der Kärntner Industriebetriebe produziert weiterhin nahezu voll. Das ergab eine Umfrage der Industriellenvereinigung. Und knapp ein Drittel der befragten Betriebe wolle ihre Investitionen weiter durchziehen, sagte IV-Präsident Timo Springer. Mehr als ein Drittel der Unternehmen erwartet sich durch die schrittweise Lockerung der Maßnahmen positive Effekte, 27 Prozent sehen ihre Lieferketten als gering gefährdet. Hingegen beurteilen 21 Prozent die Lieferketten als "hoch gefährdet". Insgesamt sei dies eine deutliche Verbesserung gegenüber der letzten Umfrage vor gut einer Woche.

10.47 Uhr: Caritas-Weltverband richtet Hilfsfonds ein

Das internationale Caritas-Netzwerk "Caritas Internationalis" hat einen globalen Hilfsfonds zur Finanzierung von Projekten gegen die Coronakrise eingerichtet. Dieser werde es ermöglichen, "schnell und wirksam" auf die Pandemie zu reagieren, teilte Generalsekretär Aloysius John mit.

10.44 Uhr: Eine Million Tests sollen in Afrika verteilt werden

Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC will im Kampf gegen Covid-19 afrikanische Länder mit einer Million Tests unterstützen. Diese seien bei einem Unternehmen in Deutschland bestellt worden und würden in den kommenden Tagen an die Länder vergeben werden, sagte am Donnerstag John Nkengasong, der Leiter des Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

Einbruch am Arbeitsmarkt

Entwicklung in Österreich

10.37 Uhr: Uber schreibt bis zu 2,2 Milliarden Dollar ab

Die Coronavirus-Krise sorgt für ein Milliarden-Loch in der Bilanz von Uber. Der Fahrdienst-Vermittler wird auf seine Beteiligungen 1,9 bis 2,2 Mrd. Dollar (bis zu 2 Mrd. Euro) abschreiben müssen, die erst Anfang Februar abgegebene Jahresprognose ist damit hinfällig. Uber steckte ohnehin schon tief in den roten Zahlen, im Schlussquartal 2019 hatte der Konzern ein Minus von 1,1 Mrd. Dollar verbucht.

Hospitalisierte und Tote