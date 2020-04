Corona Österreich und Welt"Im Tod vereint": Nach 73 Jahren Ehe erlag italienisches Paar dem Virus

+++ Mehr als 30.000 Todesfälle in den USA +++ Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen +++ Krise bringt höchstes Beschäftigungsminus seit 1952/53 +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Freitag 17. April

"Im Tod vereint": Nach 73 Jahren Ehe erlag italienisches Paar dem Virus Ein 73 Jahre verheiratetes Ehepaar ist in Italien dem Coronavirus erlegen. Italo Sparvoli (96) und Ines Marinozzi (95) hatten ihr Leben zusammen verbracht und sind beide am Covid-19 gestorben. Im Februar musste Italo wegen einer Lungenerkrankung ins Krankenhaus, wo er auf Covid-19 getestet wurde. Wenige Tage danach wurde auch Ines ins Spital eingeliefert. "Als mein Vater starb, habe ich meine Mutter nicht von seinem Tod benachrichtigt, weil sie bereits sehr krank war. Ich wollte sie nicht noch mehr belasten. Ich glaube aber, dass sie in ihrem Herzen gespürt hat, dass der Mann, mit dem sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat, gestorben ist", berichtete Fiorella, Tochter des Ehepaares aus der Stadt Macerata in der mittelitalienischen Region Marke. >>> Hier mehr zu der rührenden Story

08.48 Uhr: Beyoncé widmete Helfern in Coronakrise Disney-Song

Pop-Star Beyoncé hat sich mit einer Gesangseinlage bei den Helfern bedankt. Für die Sendung "The Disney Family Singalong" des US-Senders ABC sang die 38-Jährige in einem Clip den Klassiker "When You Wish Upon a Star" aus dem Film "Pinocchio".

08.47 Uhr: Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit klaren Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX sah ihn eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um drei Prozent im Plus. Rückenwind lieferten hierbei Vorgaben aus Übersee, sowohl aus Asien als auch von US-Futures. Bekannt wurde über Nacht unter anderem, dass der US-Pharmakonzern Gilead Sciences ein potentes Mittel zur Bekämpfung von Covid-19-Symptomen gefunden haben könnte.

08.45 Uhr: Die Wahl zwischen Krankheit und Hunger in Afrika

Frauen und Kinder liegen blutüberströmt am Boden, andere trampeln über sie hinweg, die Polizei greift mit Tränengas und Schlagstöcken ein. Diese brutale Szene spielte sich vergangene Woche bei der Essensausgabe im Slum Kibera ab, mitten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Die Armen leiden am stärksten unter der Pandemie in Afrika. Gelingt es den Regierungen nicht, ihnen zu helfen, könne die Situation eskalieren, warnen Experten. "Ich gebe der Regierung ein oder zwei Wochen, bevor es noch schlimmer wird. Nicht in Bezug auf das Coronavirus, sondern was den Hunger betrifft", sagt Kennedy Odede von der Hilfsorganisation Shining Hope For Communities im Slum Kibera.

08.40 Uhr: Unfallabteilung im Krankenhaus Oberwart gesperrt

Nach einem Corona-Fall im Krankenhaus Oberwart werden Abteilungen geschlossen. Akut verletzte Patienten sollen nun in anderen Spitälern wie Hartberg oder Feldbach behandelt werden.

08.38 Uhr: Arznei des US-Konzerns Gilead zeigt Erfolge

Ein Medikament des US-Pharmakonzerns Gilead Science zeigt einem Medienbericht zufolge Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome der Lungenkrankheit.

08.31 Uhr: Sojus-Kapsel von ISS zur Erde zurückgekehrt

Die Sojus-Kapsel mit den beiden US-Astronauten Jessica Meir, Andrew Morgan und dem Russen Oleg Skripotschka landete am Freitag in der kasachischen Steppe.

08.15 Uhr: Pkw-Neuzulassungen in EU im März halbiert

Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union sind im März in der Coronakrise eingebrochen. In den 27 Ländern der EU ohne Großbritannien gingen die Zulassungen zum Vorjahresmonat um 55,1 Prozent auf 567.308 Autos zurück.

08.24 Uhr: Italien diskutiert über Impfpflicht

Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist zwar noch nicht entwickelt worden, doch Italien, eines der von SARS-CoV-2 am stärksten betroffenen Länder, diskutiert bereits über die Möglichkeit einer Impfpflicht für alle Bürger. Öl ins Feuer schüttete Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri, demnach die Impfung der einzige konkrete Weg zum Ausmerzen des Coronavirus sei.

08.00 Uhr: Maßnahmen im Ramadan einhalten

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat an die Gemeinden appelliert, sich auch während des Fastenmonats Ramadan an die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einschränkungen zu halten. "So schwer es uns fällt, unsere Moscheen im Heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so ist es unsere religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun", sagte der Verbandsvorsitzende Aiman Mazyek.

07.40 Uhr: Keine Fortsetzung der jüngsten Dollar-Stärke

Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen und hat sich damit etwas von den Verlusten der beiden Vortage erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Früh bei 1,0874 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch bis auf 1,0817 Dollar gefallen war.

07.33 Uhr: Bei Österreichern boomt jetzt Sommerurlaub in Kärnten



Anfragesturm und viele Buchungen österreichischer Gäste für Sommerurlaub in Kärnten, besonders Seen im Zentralraum.

07.32 Uhr: Das virtuelle Kontakt-Tagebuch weist Schwächen auf

"Stopp Corona" gewinnt an Nutzen, wenn Beschränkungen gelockert werden, sagt das Rote Kreuz. Die Kleine Zeitung hat die App getestet. >>> Hier mehr

07.30 Uhr: Bund stellt Ländern Beschaffungskanäle zur Verfügung

Das Bildungsministerium will den Bundesländern seine Beschaffungskanäle für Computer für sozial benachteiligte Schüler zur Verfügung stellen. So könnten etwa größere Mengen zu besseren Konditionen organisiert werden, so die ehemalige Ministerin Iris Rauskala, derzeit Sektionschefin und Chief Digital Officer im Ministerium.

Zuletzt gab es Dissonanzen zwischen Bund und Ländern über die Beschaffung von Endgeräten für jene Schüler, die mangels Rechner nicht am Heimunterricht teilnehmen konnten. Der Bundesregierung kündigte an, bis zu 12.000 Stück an Schüler an Bundesschulen (AHS, BMHS) zu verleihen. Für diese ist der Bund auch Schulerhalter. Damit sind die Pflichtschulen (v.a. Volksschulen, Neue Mittelschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen) auf Unterstützung der Länder bzw. Gemeinden angewiesen.

07.26 Uhr: Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen

US-Präsident Donald Trump will die USA mit neuen Richtlinien in der Corona-Krise in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte Trump im Weißen Haus mit Blick auf die Wirtschaft. Nach Daten des US-Arbeitsministeriums vom Donnerstag haben innerhalb eines Monats rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren. Trump sagte: "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben."

07.25 Uhr: Ansteckungsrate in Deutschland sinkt

Laut der am Donnerstagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 0,7. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

07.10 Uhr: Quellcode soll nächste Woche veröffentlicht werden

Rund 400.000 Mal ist die "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes bereits downgeloadet worden. Einzelne Organisationen haben den App-Quellcode bereits erhalten, die allgemeine Offenlegung des Source-Codes wurde bereits beschlossen und soll kommende Woche erfolgen, sagte Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes.

07.10 Uhr: Corona-Krise bringt höchstes Beschäftigungsminus seit 1952/53

Die Zahl der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 186.974 auf 3,589 Millionen. Das entspricht einem Minus von 5 Prozent, geht aus aktuellen Sozialversicherungsdaten hervor. Dieser Beschäftigungsrückgang sei in absoluten Zahlen als auch relativ zum Vorjahresbestand nicht nur höher als zum Höhepunkt der vergangenen Wirtschafts- und Finanzkrise (April 2009: -2,3 Prozent), sondern auch der höchste Rückgang seit dem Winter 1952/53 Jahre (Dezember 1952: -5,9 Prozent). Der Rückgang der Beschäftigung im März ist überhaupt das erste Minus seit Februar 2010, so die Wifo-Arbeitsmarktökonom Julia Bock-Schappelwein. Sie hat als Ko-Autorin einen aktuellen Wifo-Bericht zur Beschäftigungslage basierend auf Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger erstellt

07.05 Uhr: Chinas Wirtschaft brach im ersten Quartal um 6,8 Prozent ein

In Folge der Coronavirus-Pandemie ist Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Wie das Pekinger Statistikamt am Freitag mitteilte, verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 6,8 Prozent. Es ist der erste negative Wert seit mindestens 1992, als die Volksrepublik damit begann, Wachstumszahlen quartalsweise zu veröffentlichen. Ein ganzes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976. Vergangenes Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft noch um 6,1 Prozent gewachsen.

07.01 Uhr: Krise bringt "Licht und Schatten" für Lebensmittelindustrie

Die Corona-Krise hat der Lebensmittelindustrie eine hohe Nachfrage durch die Supermarktketten beschert. Aber gleichzeitig ist das Geschäft mit der Gastronomie und Hotellerie aufgrund der Schließungen komplett zum Erliegen gekommen. "Bei uns in der Branche gibt es Licht und Schatten", sagte die Geschäftsführerin des WKÖ-Fachverbands der Lebensmittelindustrie, Katharina Koßdorff, im APA-Gespräch.

Unternehmen, die stark in den Lebensmittelhandel liefern, hätten zu Beginn der Krise im Dreischichtbetrieb praktisch rund um die Uhr produziert und würden das noch immer auf hohem Niveau machen, so die Verbandsvertreterin. Betriebe mit vielen Gastrokunden hätten hingegen mit Umsatzausfällen zu kämpfen. Betroffen sind unter anderem Brauereien und andere Getränkehersteller, Molkereien und Spirituosenhersteller. Der Brauereiverband berichtete zuletzt von einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent, viele Molkereien verringern die Milchanlieferungsmengen. Der Wegfall von Sport- und Kulturveranstaltungen und anderen Events sowie der Wegfall der ausländischen Touristen trifft die Getränkeindustrie hart.

07.00 Uhr: Wuhan korrigierte Todesfälle um 1.290 nach oben



Wie die Behörden am Freitag berichteten, sind in der zentralchinesischen Metropole, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, doch noch weitere 1.290 Menschen in Folge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten in Wuhan auf 3.896.

06.45 Uhr: Ex-Trump-Anwalt Cohen kommt vorzeitig aus Haft

In dem Gefängnis in Otisville im Staat New York, wo Cohen bis November 2021 seine dreijährige Haftstrafe verbüßen sollte, seien mehrere Insassen und Mitarbeiter positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, hieß es.

06.15 Uhr: 100 Menschen in Tirols Alters- und Pflegewohnheimen positiv getestet

In Tirols Alters- und Pflegeheimen sind mit Stand Donnerstagabend rund 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon mussten 31 in den Krankenhäusern betreut werden. Zwei Drittel aller Einrichtungen wurden bereits getestet und 6.196 Tests wurden durchgeführt, teilte das Land mit. Beim Personal waren 136 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sie befanden sich in Heimquarantäne.