+++ Mehr als 30.000 Todesfälle in den USA +++ New York will "Trump-sichere" Lockerungen in der Wirtschaft +++ US-Rocker Jon Bon Jovi schrieb Song über Corona-Pandemie +++ Deutsche Kommunen fordern deutlich mehr Testverfahren +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Bisher gab es in Österreich 14.370 positive Testergebnisse (Quelle Sozialministerium). Mit Stand Donnerstag 9.30 Uhr sind österreichweit 410 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 8.986 sind wieder genesen . Derzeit befinden sich 967 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 238 der Erkrankten auf Intensivstationen .

(Quelle Sozialministerium). Mit Stand Donnerstag 9.30 Uhr sind österreichweit an den Folgen des Corona-Virus und sind wieder . Derzeit befinden sich aufgrund des Corona-Virus in und davon der Erkrankten auf . Die Anzahl der Infizierten in den Bundesländern : Burgenland (280), Kärnten (388), Niederösterreich (2.427), Oberösterreich (2.171), Salzburg (1.182), Steiermark (1.604), Tirol (3.362), Vorarlberg (851), Wien (2.105).(Stand: Dienstag, 9.30 Uhr).

: Burgenland (280), Kärnten (388), Niederösterreich (2.427), Oberösterreich (2.171), Salzburg (1.182), Steiermark (1.604), Tirol (3.362), Vorarlberg (851), Wien (2.105).(Stand: Dienstag, 9.30 Uhr). Bisher durchgeführte Testungen: 162.816 (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr laut Gesundheitsministerium).

162.816 (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr laut Gesundheitsministerium). Weltweit wurden bisher insgesamt 2.064.815 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits 512.252 Menschen von COVID-19 wieder erholt (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr; diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.)

wurden bisher bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits von COVID-19 wieder erholt (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr; diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.) Unterschiede bei Zählweise: Verschiedene Angaben zu Todesfällen "mit" und "an" Covid

Faktencheck: Kam Coronavirus aus dem Labor? Warum das nicht plausibel ist

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Freitag 17. April

100 Menschen in Tirols Alters- und Pflegewohnheimen positiv getestet In Tirols Alters- und Pflegeheimen sind mit Stand Donnerstagabend rund 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon mussten 31 in den Krankenhäusern betreut werden. Zwei Drittel aller Einrichtungen wurden bereits getestet und 6.196 Tests wurden durchgeführt, teilte das Land mit. Beim Personal waren 136 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sie befanden sich in Heimquarantäne. Hier lesen Sie mehr!

19.17 Uhr: 23 Länder stellen sich hinter die WHO

23 Länder der von Deutschland initiierten "Allianz für Multilateralismus" haben die WHO im Streit um deren Rolle in der Coronakrise demonstrativ unterstützt. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Außenminister am Donnerstag nach einer Videokonferenz die Bedeutung der globalen Kooperation und internationalen Organisationen im Kampf gegen die Pandemie. Österreich schien nicht in der Liste auf. Die türkis-grüne Bundesregierung in Wien hat sich bisher nicht offiziell zum Vorgehen Trumps gegenüber der WHO geäußert. Es gebe hierzu keine Stellungnahme von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

19.10 Uhr: 100 Menschen in Tirols Alters- und Pflegewohnheimen positiv

In Tirols Alters- und Pflegeheimen sind mit Stand Donnerstagabend rund 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon mussten 31 in den Krankenhäusern betreut werden. Zwei Drittel aller Einrichtungen wurden bereits getestet und 6.196 Tests wurden durchgeführt, teilte das Land mit. Beim Personal waren 136 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sie befanden sich in Heimquarantäne.

Hier lesen Sie mehr!

18.57 Uhr: Großbritannien verlängert Ausgangssperre um drei Wochen

Die britische Regierung verlängert die wegen der Coronavirus-Pandemie ergriffenen Schutzmaßnahmen. Die seit dem 23. März geltende Ausgangssperre werde "um mindestens drei Wochen" verlängert, sagte Außenminister Dominic Raab, der den an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten Premierminister Boris Johnson vertritt, in London.

18.35 Uhr: Erneut 525 Tote in Italien

In Italien ist die Zahl der täglich gemeldeten Todesopfer am Donnerstag wieder gesunken. 525 Todesfälle wurden innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, womit die Gesamtbilanz der Verstorbenen seit Beginn der Ausbreitung der Epidemie in Italien am 20. Februar auf 22.170 Opfer anwuchs, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 106.607, das sind 1.189 weniger als am Mittwoch.

16.32 Uhr: Großbritannien meldet 861 neue Todesfälle

In Großbritannien sind binnen 24 Stunden weitere 861 Menschen in Krankenhäusern nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das waren fast hundert neue Todesfälle mehr als am Vortag, wie das britische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Tagen hatte sich der Anstieg der Opferzahlen noch verlangsamt.

Insgesamt starben in Großbritannien bisher 13.729 Infizierte. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle überschritt am Donnerstag die Marke von 100.000.