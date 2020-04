Facebook

Wenn das Wetter passt, soll in der kommenden Woche mit der Spargelernte begonnen werden © Markus Traussnig

Bereits am Mittwoch ist am Flughafen Innsbruck eine Chartermaschine aus dem rumänischen Cluj gelandet. An Bord waren 140 Erntehelfer für den Bereich Obst und Gemüse. 120 Männer bleiben in Tirol, 20 werden nach Kärnten gebracht. „Es handelt sich dabei um Schlüsselarbeitskräfte, die schon viele Jahre in Österreich tätig und dadurch sehr wichtig für die Betriebe sind“, sagt Eva-Maria Gantar vom Branchenverband für Obst und Gemüse der Landwirtschaftskammer.