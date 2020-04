+++ FPÖ bringt Anzeige wegen Corona-App ein +++ New York will "Trump-sichere" Lockerungen in der Wirtschaft +++ US-Rocker Jon Bon Jovi schrieb Song über Corona-Pandemie +++ Deutsche Kommunen fordern deutlich mehr Testverfahren +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Bisher gab es in Österreich 14.321 positive Testergebnisse (Quelle Sozialministerium). Mit Stand Mittwoch 20 Uhr sind österreichweit 393 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 8.098 sind wieder genesen . Derzeit befinden sich 1.001 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 232 der Erkrankten auf Intensivstationen . Zahl der "aktiven" Erkrankten sank um 5,3 Prozent.

Die Anzahl der Infizierten in den Bundesländern : Burgenland (278), Kärnten (388), Niederösterreich (2.415), Oberösterreich (2.162), Salzburg (1.176), Steiermark (1.600), Tirol (3.352), Vorarlberg (847), Wien (2.101).(Stand: Mittwoch, 20 Uhr).

Bisher durchgeführte Testungen: 156.801 (Stand: Mittwoch, 20 Uhr laut EMS).

Weltweit wurden bisher insgesamt 2.016.020 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits 504.254 Menschen von COVID-19 wieder erholt (Stand Mittwoch, 20 Uhr; diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.)

Unterschiede bei Zählweise: Verschiedene Angaben zu Todesfällen "mit" und "an" Covid

Faktencheck: Kam Coronavirus aus dem Labor? Warum das nicht plausibel ist

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Donnerstag, 16. April

New York will "Trump-sichere" Lockerungen in der Wirtschaft Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat Insidern zufolge namhafte Beratungsfirmen engagiert, um einen wissenschaftlich fundierten Plan für die sichere wirtschaftliche Wiedereröffnung des Bundesstaates zu entwickeln. Ziel sei es, den Plan "Trump-sicher" zu machen, sagte ein Berater des Gouverneurs von New Jersey, Phil Murphy, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Hier lesen Sie mehr!

8.02 Uhr: Italiener entwickeln Fiebermesser vor Lokalen und Geschäften

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie zeigen sich die Italiener kreativ. Zwei Unternehmer aus Cividale del Friuli bei Udine haben ein Gerät zur Temperaturmessung entwickelt, das vor den Eingängen von Geschäften, Betrieben und Lokalen aufgestellt werden kann. Das mit einer Software ausgestattete Messgerät warnt vor körperlicher Temperaturen von über 37,5 Grad.

Werden Personen mit Fieber registriert, so klingelt das Gerät und sperrt den Zugang zum Lokal oder Geschäft. Damit soll die Verbreitung des Virus verhindert werden. "TAACfatto" heißt das Gerät, das der friaulische Unternehmer Marco Zorzettig zusammen mit dem Inhaber des Studios "SBengineering", Gimmi Bodigoi, entwickelt hat. Der Apparat, der rund 2.500 Euro kostet, ist 1,70 Meter hoch und 35 Zentimeter breit.



Covid19:TAACfatto® il misura-febbre su misura per ristoranti, bar e locali pubblici un’idea per ripartire con il piede giusto e dare stimolo all’economia https://t.co/FBHyFoED0r pic.twitter.com/4k3RveuBE6 — BariNewsTv (@barinewstv) April 15, 2020

7.34 Uhr: Trump ist sich sicher: "Unsere aggressive Strategie funktioniert"

US-Präsident Donald Trump hat in der Corona-Krise neue Richtlinien angekündigt, die eine Rückkehr zur Normalität in den Vereinigten Staaten einläuten sollen. Diese Richtlinien seiner Regierung für US-Bundesstaaten sollten an diesem Donnerstag vorgestellt werden, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.

Hier lesen Sie mehr!

6.18 Uhr: Amensty International kritisiert Nicaragua wegen Massenveranstaltungen

Amnesty International hat der Regierung Nicaraguas vorgeworfen, mit ihrem Verhalten in der Corona-Krise das Leben Tausender Menschen zu gefährden. Anstatt auf die Empfehlungen internationaler Organisationen zu hören, organisierten die Behörden in dem mittelamerikanischen Land mitten in der Pandemie Massenveranstaltungen, teilte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag mit.

Der von den linken Sandinisten regierte Staat hat bisher kaum Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen. Es gibt weder Ausgangsbeschränkungen noch Verbote von Menschenansammlungen. In der Karwoche organisierte die Regierung eine Reihe von Veranstaltungen, darunter Musikfestivals, und warb um Touristen.

5 Uhr: FPÖ bringt Anzeige wegen Corona-App ein

Die FPÖ wird bei der Datenschutzbehörde Anzeige gegen die Betreiber der "Stopp-Corona-App" des Roten Kreuzes erstatten. Das kündigten Klubobmann Herbert Kickl und Verfassungssprecherin Susanne Fürst gegenüber der APA an. In Zusammenhang mit der App gebe es "massive datenschutzrechtliche Bedenken". Diese beträfen sowohl die Datensicherheit als auch die Möglichkeit des Datenmissbrauchs.

Konkret befürchtet Kickl einen Abfluss der Daten etwa "an gigantische Konzerne wie Google oder Microsoft". Außerdem bringe die App gar nichts, im Gegenteil: Sie wiege die Nutzer in eine trügerische Sicherheit und könne sie dadurch zusätzlich gefährden, beruft sich der FPÖ-Klubobmann auf eine Expertise der Organisation ARGE Daten. Die Bundesregierung solle daher den "Werbefeldzug" für die App sofort einstellen, so Fürst.

Hier lesen Sie mehr!

2.56 Uhr: US-Rocker Jon Bon Jovi schrieb Song über Corona-Pandemie

Der US-Rocksänger und Songwriter Jon Bon Jovi hat einen Song über die Coronavirus-Krise geschrieben. Er werde das Lied in der kommenden Woche bei einem Benefizkonzert erstmals vorstellen, teilte der 58-jährige Musiker am Mittwoch in der "Howard Stern"-Radioshow mit.

Der Song soll auch auf seinem nächsten Album mit dem Titel "Bon Jovi: 2020" erscheinen, das ursprünglich Mitte Mai herauskommen sollte. Die Veröffentlichung würde sich nun allerdings verzögern, sagte der als John Francis Bongiovi Jr. im US-Bundesstaat New Jersey geborene Bon Jovi, ohne einen neuen Termin zu nennen.



When the pandemic hit, @JonBonJovi jumped in washing dishes at his @JBJSoulFound. He raised money writing the song #DoWhatYouCan with fans. Jon Bon Jovi wanted us to share this message thanking others stepping up during the crisis.



More #COVID19Heroes at https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/PNs2FzBjkI — CNN Heroes (@CNNHeroes) April 9, 2020

1.47 Uhr: Donald Trump: Bürger freuen sich über "großen fetten Scheck"

Auf den Direkthilfe-Schecks für US-Steuerzahler wird als Absender auch der Name von Präsident Donald Trump stehen. Es handelt sich dabei um Geld im Rahmen des vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpakets. "Ich bin mir sicher, dass sich die Menschen sehr freuen werden, einen großen, fetten Scheck zu bekommen und mein Name steht darauf", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

Die "Washington Post" hatte am Dienstag berichtet, die ungewöhnliche Entscheidung, Trumps Name hinzuzufügen, verzögere die Auszahlung der Hilfen durch die Steuerbehörde IRS. Der Republikaner Trump bestritt das am Mittwoch. "Ich verstehe es so, dass dadurch nichts verzögert wird", sagte er. "Ich bin damit zufrieden."

1.22 Uhr: Deutsche Kommunen fordern deutlich mehr Testverfahren

Der deutsche Städte- und Gemeindebund hat deutlich mehr Tests gefordert, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lokal immer wieder neue Ausbrüche von Infektionen gibt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

"Um diese Infektionsketten vor Ort schnell und gezielt aufzuklären, brauchen wir zusätzliche Instrumente. Es muss viel mehr Testverfahren geben, mit denen möglichst in wenigen Stunden nicht nur der Infizierte, sondern auch seine Kontaktpersonen erfasst und getestet werden können." Dabei könne die geplante Corona-Warn-App einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Landsberg.

0.38 Uhr: Gates-Stiftung spendet weitere 150 Millionen Dollar



Die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda unterstützt den Kampf gegen die Corona-Pandemie mit weiteren 150 Millionen Dollar (136,82 Mio. Euro). Damit solle unter anderem die Entwicklung von Diagnosesystemen, Behandlungsmethoden und Impfstoffen gefördert, sowie Gesundheitssysteme in Afrika und Südasien gestärkt werden, teilte das Paar am Mittwoch mit. Einen ersten Betrag von rund 100 Millionen Dollar hatte die Stiftung dafür bereits vor einigen Monaten gespendet.

Die Stiftung rief Staats- und Regierungschefs dazu auf, beim Kampf gegen Covid-19 zusammenzuarbeiten, damit alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Diagnose, Behandlung und Impfstoff bekämen. "Es wird immer deutlicher, dass die Antwort der Welt auf diese Pandemie nicht effektiv sein wird, wenn sie nicht auch gerecht ist", sagte Melinda Gates. "Wir haben eine Verantwortung, auf diese globale Krise mit globaler Solidarität zu reagieren."