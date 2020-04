+++ 2.228 Tote in USA in 24 Stunden - weltweite Höchstzahl +++ Trump orderte Stopp der US-Zahlungen an WHO an +++ Brüssel arbeitet an EU-weit koordinierter Reaktion auf Krise +++ Lockerungen als Erster Schritt zur "neuen Normalität" +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker! +++Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

14.185 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (Stand: Dienstag, 10.30 Uhr).

sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (Stand: Dienstag, 10.30 Uhr). Die Anzahl der Infizierten in den Bundesländern: 14.159 Fälle, nach Bundesländern: Burgenland (271), Kärnten (386), Niederösterreich (2.387), Oberösterreich (2.140), Salzburg (1.174), Steiermark (1.588), Tirol (3.328), Vorarlberg (832), Wien (2.053). (Stand: Dienstag, 15 Uhr).

14.159 Fälle, nach Bundesländern: Burgenland (271), Kärnten (386), Niederösterreich (2.387), Oberösterreich (2.140), Salzburg (1.174), Steiermark (1.588), Tirol (3.328), Vorarlberg (832), Wien (2.053). (Stand: Dienstag, 15 Uhr). 384 Personen sind in Österreich an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 7633 sind wieder genesen . 1002 Personen befinden sich in einem Krankenhaus, davon 243 auf einer Intensivstation (Stand: Dienstag, 10.30 Uhr).

an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1002 Personen befinden sich in einem Krankenhaus, davon 243 auf einer Intensivstation (Stand: Dienstag, 10.30 Uhr). Bisher durchgeführte Testungen: 151.796 (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr).

151.796 (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr). International : Weltweit wurden bisher insgesamt 1.930.780 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits 464.398 Menschen von COVID-19 wieder erholt . (Stand Dienstag, 15 Uhr; diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.)

: Weltweit wurden bisher gegeben. Weltweit haben sich bereits . (Stand Dienstag, 15 Uhr; diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.) USA stoppen WHO-Beitragszahlungen

2.228 Tote in USA in 24 Stunden: Weltweite Höchstzahl

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Mittwoch, 15. April

2.228 Tote in USA in 24 Stunden In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von mehr als 2.200 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2.228 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 25.700.

7.52 Uhr: Deutschland verzeichnete mehr als 3.000 Todesfälle

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle um 2.486 auf 125.584 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 285 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit.

Damit beläuft sich nach RKI-Zählungen die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen in Deutschland auf 3.254. Rund 72.600 Menschen sind demnach genesen.

7.35 Uhr: Zweite Dunkelziffer-Studie startet morgen

Nach der ersten repräsentativen Stichprobenuntersuchung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch das Sozialforschungsinstitut SORA von Anfang April startet morgen, Donnerstag, die zweite Studie zur Abschätzung der Dunkelziffer der Infizierten. Statistik Austria hat dazu eine repräsentative Stichprobe von 2.800 Personen ab 16 Jahren ausgewählt, Ergebnisse sollen Ende April vorliegen.

Ziel der zweiten COVID-19 Prävalenzstudie ist es, Aufschluss über die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der österreichischen Wohnbevölkerung zum Testzeitpunkt zu erhalten. Sie wird im Auftrag des Wissenschaftsministeriums von Statistik Austria in Kooperation mit dem Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) und der Medizinischen Universität Wien durchgeführt. Lesen Sie hier mehr zu den Details!

7.27 Uhr: Forscher äußerst skeptisch zu angeblichen Rückfällen

Berichte über erneute Covid-19-Erkrankungen bei Patienten etwa in Südkorea, die zuvor als geheilt gegolten haben, haben zu Diskussionen über mögliche Rückfälle geführt. Am Wochenende kündigte die WHO eine Untersuchung dazu an. Österreichische Experten sehen Berichte zum etwaigen erneuten Aufflammen der Erkrankung sehr kritisch. Hierzulande gebe es keinen ähnlichen Fall, so die Forscher. Hier geht es zu den Details!

7.15 Uhr: Brüssel arbeitet an EU-weit koordinierter Reaktion auf Krise

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel stellen heute gemeinsam ihre Pläne für eine koordinierte Antwort auf die Corona-Krise vor. Teil davon ist zum einen die "Ausstiegsstrategie" für die Rücknahme der in allen EU-Ländern verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Zum anderen geht es um eine mittel- und langfristige Reaktion auf die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Am Nachmittag tagen zudem die EU-Gesundheitsminister per Videokonferenz.

06:42 Uhr: Trump orderte Stopp der US-Zahlungen an WHO an

Mitten in der Coronavirus-Pandemie legt US-Präsident Donald Trump die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Eis. Er habe die Regierung angewiesen, die Beitragszahlungen zu stoppen, während überprüft werde, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit). Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf die Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet, sagte Trump bei der Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Die zahlreichen Fehler der Organisation seien für "so viele Todesfälle" verantwortlich. Mehr dazu hier!

06:35 Uhr: 2.228 Tote in USA in 24 Stunden

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von mehr als 2.200 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2.228 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Lesen Sie hier mehr zu!

06:30 Uhr: Trump spricht im Streit mit Gouverneuren von "Meuterei"

US-Präsident Donald Trump hat im Streit mit mehreren Bundesstaaten über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen von einer Meuterei gesprochen. Man sollte den demokratischen Gouverneuren sagen, dass der Film "Meuterei auf der Bounty" einer seiner Lieblingsstreifen sei, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Der Republikaner hatte am Montag im Zusammenhang mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen eine "allumfassende Macht" des Präsidenten beansprucht. Mehrere Gouverneure, darunter der Demokrat Andrew Cuomo in New York, widersprachen ihm.