Corona Österreich und Welt Mehr als 100.000 bestätigte Infektionen in Frankreich

14.185 positiv Getestete in Österreich +++Kurzarbeit für 608.000 Jobs beantragt: Gelder steigen von 3 auf 5 Milliarden+++Kleine Geschäfte, Bau- und Gartencenter feiern eine Wiederauferstehung +++ Erdogan kündigt neues Ausgehverbot an +++ Pandemie-Höhepunkt in den USA diese Woche +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!