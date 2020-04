"Ich bin allmächtig"Nein, Donald Trump ist nicht der König von Amerika - auch wenn er es gerne wäre

Facebook

Donald Trump meint, die Allmacht innezuhaben © APA/AFP/MANDEL NGAN

Ein Land ächzt unter der Last einer Seuche: Die Zahl der Infizierten explodiert, für die tausenden Toten in New York finden sich nur noch Ersatzplätze, die Wirtschaft stellt auf Krisenmodus. Nach China und Italien sind nun die USA zum Brennpunkt der Corona-Pandemie geworden. Landesweit sind bisher mehr als 23.000 Menschen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben, alleine mehr als 10.000 davon in New York.



Und mittendrin: Donald Trump, wie er eben so ist, mit und ohne Krise. Nationaler Schulterschluss? Keine Rede. Der US-Präsident hat mit einem bizarren Auftritt vor der Presse viele im Land verstört – und einen Machtkampf mit den Gouverneuren angeheizt, der sich seit Wochen zuspitzt. In den USA geht es, wie überall, um die Frage, wann die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gelockert werden. Ginge es nach Trump, wären sie wohl bald weg, wenngleich selbst seine Berater warnen, die USA hätten den Höhepunkt der Ausbreitung und Erkrankungen noch gar nicht erreicht.



Doch in Washington geht es nun um eine ganz andere Frage: Wer darf über eine Lockerung überhaupt entscheiden? Und für Donald Trump ist eines klar: Als Präsident habe er die „allumfassende Macht“, sagte Trump - und reklamierte die Entscheidungshoheit bei der Lockerung für sich.