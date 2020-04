Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Samstag sind zwei Corona-Patienten im Klinikum Klagenfurt verstorben. Insgesamt haben bisher sieben Personen in Kärnten die Krankheit nicht überlebt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden wurden bis zuletzt im Klinikum behandelt © Weichselbraun

Wie das Land Kärnten am Sonntag vermeldet, sind im Laufe des gestrigen Tages zwei Corona-Patienten im Klagenfurter Klinikum an den Folgen ihrer Vorerkrankungen verstorben. Die Todesopfer wurden 1940 bzw. 1949 geboren. Der 1949 geborene Patient wurde zuletzt negativ auf Covid-19 getestet. Beide befanden sich zum Zeitpunkt ihres Todes seit mehr als 14 Tagen in intensivmedizinischer Betreuung.