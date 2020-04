Facebook

Blickt man in die USA, nach Italien, Frankreich, Spanien, auch Belgien, Holland, Schweden, sieht es so aus, als ob Österreich Covid-19 – derzeit – unter Kontrolle hätte. Grauenhafte Berichte von überforderten Ärzten aus Spitälern oder apokalyptische Drohnenaufnahmen vom Aushub von Massengräbern sind uns erspart geblieben. Woran liegt es? An der Regierung? Am vorbildhaften Verhalten der Österreicher? Oder an den Virologen?