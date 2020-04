Facebook

Ostersonntag, 12. April 2020:

12.59 Uhr: Deutsche Bundesländer planen neue Milliarden-Schulden

Die deutschen Bundesländer wollen sich nach einer Umfrage des "Handelsblatts" mit bis zu 65 Milliarden Euro neuen Schulden gegen die Coronakrise stemmen. Die schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen (NRW) etwa könne bis zu 25 Milliarden Euro neue Verbindlichkeiten in diesem Jahr aufnehmen. Bayern plane neue Schulden in Höhe von 20 Milliarden Euro.

12.57 Uhr: Bei EU-Kollegen um Geld für Impfstoffe werben

Die deutsche Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will bei ihren EU-Kollegen für mehr Geld für die internationale Impfstoff-Allianz CEPI werben. "Die reichsten Länder der Welt müssen sich viel stärker für die Impfstoffentwicklung gegen das neue Corona-Virus engagieren", sagte Karliczek am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Corona bedroht Leben und Wohlstand auf dem gesamten Planeten." Auch die saudische Präsidentschaft der führenden G20-Wirtschaftsmächte müsse hier aktiv werden.

12.56 Uhr: Spanien verzeichnete stärkeren Anstieg bei Todesfällen

In Spanien ist die Zahl der Corona-Todesfälle wieder stärker angestiegen: 619 Menschen starben binnen 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Madrid mitteilte. Zuvor waren am Samstag 510 Tote gezählt worden - was eine Abschwächung beim Anstieg der Todesfälle den dritten Tag in Folge bedeutet hat.

12.55 Uhr: Fitnesstrainer für zusätzliche Wechsel

Physiotherapeut Oliver Schmidtlein hat sich beim Wiederbeginn des deutschen Bundesliga-Fußballs nach der Corona-Pause für zusätzliche Wechselmöglichkeiten ausgesprochen. "Aus meiner Sicht wäre es jetzt sinnvoll, wenn man statt drei Spielern fünf oder sogar sechs wechseln könnte", sagte der frühere Fitness-Trainer der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern.

12.53 Uhr: Papst feierte Ostermesse in leerem Petersdom

In einem fast menschenleeren Petersdom hat der Papst am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams. "Diese Zeit erlaubt keinen Egoismus, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen gemeinsam und macht keine Unterschiede", sagte der Papst.

12.47 Uhr: 76-Jähriger im Landesklinikum Neunkirchen gestorben

In Niederösterreich ist ein weiterer Covid-19-Toter verzeichnet worden. Im Landesklinikum Neunkirchen starb ein 76-Jähriger. Der Mann wies nach Angaben von Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding eine Grunderkrankung auf. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Niederösterreichs Spitälern stieg damit auf 56.

Hospitalisierte und Tote

12.40 Uhr: Wie Kärntner fern der Heimat Ostern in der Krise erleben

Wie ich lebe. Die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Auslandskärntner erzählen hier über die Situation in anderen Ländern, wie sich ihr Alltag durch Corona verändert hat und wie sie heuer Ostern feiern. >>> Hier alle Auslandkärntner im Überblick

12.37 Uhr: Türken halten sich an Ausgangsverbot

In der Türkei hält sich die Bevölkerung weitestgehend an das wegen der Corona-Krise übers Wochenende verhängte Ausgangsverbot in 31 Städten. Nur wenige Bürger hätten gegen die Maßnahme verstoßen.

Coronavirus: Fälle nach Bundesländern

Fälle nach Bundesländern © APA

12.33 Uhr: Migranten sollen Quarantäne auf Schiff verbringen

Die 156 vom deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" in Sicherheit gebrachten Migranten werden nicht in einem italienischen Hafen landen. Italien wird jedoch ein Schiff zur Verfügung stellen, auf dem die Migranten eine zweiwöchige Quarantäne unter Aufsicht des italienischen Roten Kreuzes verbringen werden.

12.32 Uhr: Kanada legt zweites Milliardenpaket auf

Zur Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmern in der Corona-Krise hat das kanadische Parlament ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet. Mitten am Osterwochenende stimmten die Abgeordneten am Samstag in einer Sondersitzung für ein Paket im Volumen von 73 Mrd. kanadischen Dollar (47,8 Mrd. Euro), das Lohnausfälle durch die Corona-Krise ausgleichen soll.

12.31 Uhr: 25. Todesfall, aber wenig Neuinfektionen in Salzburg

​In Salzburg ist die Zahl der Corona-Todesfälle am Sonntag um einen auf 25 gestiegen. Eine 94-jährige Frau ist laut Pongauer Gesundheitsbehörde gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen wuchs nur leicht - um sieben in den vergangenen 24 Stunden. Damit wurden im Bundesland bisher ​1.181 Personen positiv auf Covid-19 getestet, 423 sind aktuell infiziert.

12.25 Uhr: 19-Jähriger mit Quarantänebescheid hielt Polizei auf Trab

Ein Großaufgebot der Wiener Polizei hat einen Burschen verfolgt, der seine Ex-Freundin bedroht hatte. Weil der 19-Jährige einen Covid-19-Quarantänebescheid bei sich trug, rückten Beamte mit Schutzkleidung an. In einem Linienbus in Floridsdorf wurde der junge Erwachsene schlussendlich festgenommen.

Freitagmittag tauchte der 19-jährige Staatenlose bei seiner 22-jährigen Ex-Freundin in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus auf, trat gegen die Wohnungstüre und drohte ihr mit dem Umbringen. Weil die junge Frau nicht aufmachte und die Polizei verständigte, ließ der vergrämte Ex sie wissen, dass er sich nun in das Lokal ihrer Eltern in Floridsdorf aufmachen würde. Die 22-Jährige meldete den Beamten, dass der 19-Jährige eigentlich wegen des Verdachts auf das Coronavirus einen Quarantänebescheid Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA15) hatte und das Haus gar nicht verlassen dürfte.

12.22 Uhr: Fürchtet um Leben

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, hat während seines Exils in Ecuadors Botschaft in London übereinstimmenden Berichten zufolge zwei Kinder gezeugt. Mutter der beiden Buben ist demnach die Anwältin Stella Moris. Angesichts der Corona-Pandemie sorge sie sich um Assanges Leben im Gefängnis, zitierte die Nachrichtenagentur PA die Juristin aus einem Gesuch an das zuständige Gericht. Assange befindet sich nach Angaben der Anwältin 23 Stunden am Tag in Isolation und erhält keinen Besuch mehr.

12.15 Uhr: EM-Pläne für 2021 wackeln

Die UEFA-Pläne für die auf 2021 verlegte Fußball-EM könnten ins Wanken geraten. Der Wunsch des Dachverbands, das pan-europäische Turnier wie eigentlich geplant auch im nächsten Jahr in den gleichen zwölf Spielorten auszurichten, droht zu platzen. Medienberichten zufolge gibt es in mehreren Städten Probleme mit dem neuen Termin.

Besonders konkret sollen die Probleme mit den neuen Spieldaten der wegen der Corona-Pandemie verlegten EM in Bilbao sein, berichtete der "Kicker". Die britische "Daily Mail" will auch von ernsthaften Zweifeln beim italienischen Fußballverband am Spielort Rom erfahren haben. Zudem gibt es demnach im ÖFB-Spielort Amsterdam sowie Glasgow, Dublin und am Finalort London Kollisionen mit anderen für 2021 geplanten Veranstaltungen in den jeweiligen Arenen.

12.02 Uhr: Zahl der Todesfälle in Südtirol auf 204 gestiegen

Die Zahl der Personen, die in Südtirol mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, hat sich am Sonntag auf 204 erhöht, also um vier mehr als am Vortag. 2.094 Personen wurden in der autonomen Provinz bisher positiv auf das Coronavirus getestet. 489 Personen galten wieder als geheilt, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Ostersonntag mit.

208 Erkrankte mussten in den sieben Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebs, in den Privatkliniken sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut werden. 34 Patienten wurden auf den Intensivstationen behandelt. Weitere acht Intensivpatienten waren in österreichischen und deutschen Krankenhäusern untergebracht.

Mit Stand Sonntagmittag befanden sich in Südtirol 3.236 Personen in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation, weitere 4.587 hatten diese bereits hinter sich. 211 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebs, sowie elf Basisärzte und zwei Basiskinderärzte hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

11.38 Uhr: Bach weist Vorwürfe zurück: "Nicht aus Bauchgefühl"

IOC-Präsident Thomas Bach wehrt sich gegen Vorwürfe eines zu zögerlichen Handelns bei der Verlegung der Olympischen Spiele ins Jahr 2021. Er könne die Emotionen gut nachvollziehen. "Als Verantwortungsträger darf man in solchen emotionalen Situationen aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden", sagte Bach der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag".

Die Spiele sollen nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 stattfinden. Die Kosten der Verschiebung seien "im Moment noch nicht absehbar", sagte Bach. "Für uns, das IOC, werden sich Zusatzkosten von mehreren Hundert Millionen Dollar ergeben, das lässt sich jetzt schon sagen."

11.25 Uhr: Längerer Stillstand wohl nicht verkraftbar



Der deutsche Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Christopher Seagon fürchtet nicht beherrschbare Folgen für die deutsche Wirtschaft, sollte die Politik die Beschränkungen für Unternehmen wegen der Corona-Krise bis in den Mai oder Juni beibehalten. Er habe "Zweifel, dass das für unsere Wirtschaft verkraftbar ist", sagte Seagon dem "Spiegel".

Ein längerer Shutdown könne "rasch auch die bisherigen Milliardenhilfspakete der Regierung überfordern". Für den Insolvenzverwalter ist die derzeitige Krise "deutlich dramatischer" als alles bisher Erlebte, einschließlich der Finanzkrise 2008. Seagon plädiert daher dafür, dass der Staat sich in der Not auch an Firmen beteiligen müsse – und zwar in Form einer "Treuhandanstalt 2.0.".

11.09 Uhr: Athen: Türkei akzeptiert keine Rückführunge

Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei findet praktisch seit Anfang März keine Anwendung mehr. Ankara nehme wegen der Corona-Pandemie keine Migranten mehr aus Griechenland auf, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis der Athener Zeitung "Ethnos" am Sonntag.

10.53 Uhr: Lockerungen bereiten Regierung mehr Kopfzerbrechen als Freude

Blickt man in die USA, nach Italien, Frankreich, Spanien, auch Belgien, Holland, Schweden, sieht es so aus, als ob Österreich Covid-19 – derzeit – unter Kontrolle hätte. Die Angst ist bei Türkis-Grün aber groß, dass das Experiment ab Dienstag schiefgeht.



10.30 Uhr: Ab Ostermontag wieder Frühmessen mit dem Papst

Nach einer Pause an den Kartagen und am Ostersonntag nimmt Papst Franziskus ab Ostermontag die Feier seiner seit einem Monat live übertragenen Frühmessen wieder auf. Auf "Vatican News" werde der Gottesdienst in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta ab 13. April wieder täglich um 7.00 Uhr und auch mit deutschsprachigem Kommentar übertragen, kündigte die deutschsprachige Redaktion des Vatikan-Portals laut Kathpress an.

10.20 Uhr: 108-Jährige an Italiener: "Bleibt zu Ostern zu Hause"

Die Kleinstadt Citta di Castello in der mittelitalienischen Region Umbrien hat am Ostersonntag auf ihrer Webseite ein Video mit den Glückwünschen ihrer 108-jährigen Mitbürgerin Luisa Zappitelli veröffentlicht. Die 1911 geborene Frau, die die spanische Grippe und zwei Weltkriege überlebte, rief ihre Landsleute auf, die Ausgangsbeschränkungen zu befolgen und zu Ostern zu Hause zu bleiben.

"Heute muss man mehr denn je zum Herrgott beten", sagte Oma Lisa, so wie sie in der Kleinstadt von ihren Mitbürgern genannt wird. Der Bürgermeister von Citta di Castello, Luciano Bacchetta, bezeichnete Luisa Zappitelli als eine "Zeugin unserer Geschichte voller Weisheit". "Wir müssen uns im Kampf gegen die Pandemie von ihr inspirieren lassen", sagte der Bürgermeister. Alte Menschen seien der "Stolz" Italiens.

In Italien, einem der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder, sind viele ältere Menschen dem Covid-19 erlegen. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 80 Jahren. Vor allem in Seniorenheimen ist die Sterberate wegen des Virus hoch.

10.02 Uhr: Livestream: Feierlicher Ostergottesdienst mit Bischof Krautwaschl

Aufgrund der Corona-Einschränkungen übertragen wir dieses Jahr die Osterfeierlichkeiten mit Bischof Wilhelm Krautwaschl via Livestream.

08.42 Uhr: 2.821 neue Infektionen in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) um 2.821 auf 120.479 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 129 weitere Todesfälle gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internetseite mit. Damit starben bisher 2.673 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

08.14 Uhr: "G-20 sollen Geld für Impfstoff-Entwicklung geben"

Bill Gates hat die G-20-Staaten aufgerufen, mehr Geld für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus bereitzustellen. Die G-20 sollten mit einem "wirksamen finanziellen Engagement nicht länger zögern", schrieb der Microsoft-Gründer.

07.37 Uhr: Für österreichische Piusbruderschaft "Lektion" Gottes



Einschränkungen für Kirchen schießen für Pater Stefan Frey, der die Pius-Bruderschaft vertritt, über Ziel hinaus. Lob für Annäherung unter Papst Franziskus. Konservative Bewegung feiert 50-jähriges Bestehen.

07.20 Uhr: Über 500 Soldaten auf US-Flugzeugträger positiv getestet

Mehr als jeder zehnte der 4.800 Marinesoldaten an Bord des US-Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 92 Prozent der Besatzung seien bisher getestet worden, teilte die US-Marine am Samstag mit. Bei 550 Besatzungsmitgliedern sei der Test positiv ausgefallen, bei 3.673 negativ.

07.18 Uhr: China meldet neuen Höchststand importierter Fälle

China hat am Sonntag die bisher höchste Zahl importierter Infektionsfälle mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Von insgesamt 99 neu registrierten Infektionen seien 97 aus dem Ausland importiert gewesen, teilte die Gesundheitskommission mit.

Zuletzt war am 25. März ein Höchststand von 67 importierten Fällen gemeldet worden. Daraufhin hatte Peking am 28. März eine Einreisesperre aus dem Ausland verhängt, die weiterhin gilt.

Zudem wurden den Angaben zufolge am Sonntag 49 Corona-Verdachtsfälle gemeldet, bei denen es sich allesamt um importierte Fälle handeln soll. Die beiden heimischen Infektionen stammen demnach beide aus der nordöstlichen Provinz Heilongjiang an der Grenze zu Russland.

07.06 Uhr: Modeketten streichen Aufträge in Asien

Angesichts von Umsatzeinbrüchen in der Corona-Krise haben internationale Einzelhandelsunternehmen ihre Aufträge bei Zulieferern storniert. Hunderttausende Fabrikarbeiter in Asien sind damit nach Angaben der Organisation Human Rights Watch (HRW) existenziell bedroht. Betroffen sind vor allem Näherinnen, die die Kleidung für Modeketten wie C&A oder H&M fertigen.



Die wichtigsten Meldungen vom Karsamstag:

04.49 Uhr: "Der Coronavirus wird uns nicht bezwingen"

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Samstag erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. "Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern so sehr wie eh und je", sagte die Monarchin in einer Audiobotschaft, die auf dem Twitter-Account der Königsfamilie veröffentlicht wurde. Die Geschichte über die Auferstehung Christi vom Tod könne nun Hoffnung geben, so die beinahe 94-Jährige. "Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird. So düster der Tod sein kann - vor allem für Trauernde - Licht und Leben sind größer." Sie wünsche allen, gleich welchen Glaubens und welcher Konfession ein gesegnetes Ostern, sagte die Queen.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

03.33 Uhr: Coronavirus wird uns "über Monate begleiten"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einem offenen Brief der österreichischen Bevölkerung gedankt. "Österreich ist bisher besser durch diese Krise gekommen als viele andere Länder und der Grund dafür sind Sie alle", so Kurz in dem zu Ostern veröffentlichten Schreiben. Gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass das Coronavirus "uns noch über Monate begleiten" werde. >>> Hier der offene Brief

03.11 Uhr: Zahl der Todesopfer wächst wieder

In Italien wächst wieder die Zahl neuer Coronavirus-Todesopfer. Nachdem am Freitag 570 Todesfälle gemeldet worden waren, stieg die Zahl der Gestorbenen am Samstag auf 619, womit die Zahl der Gestorbenen seit Pandemie-Beginn auf insgesamt 19.468 angewachsen ist. Die Zahl der Infizierten überragte erstmals die 100.000-Schwelle und stieg auf 100.269. 28.144 Covid-19-Patienten liegen in den italienischen Krankenhäusern, 3.381 davon auf der Intensivstation, das sind 116 weniger gegenüber Freitag. Die Zahl der Genesenen kletterte auf 32.534, teilte der Zivilschutz bei einer Pressekonferenz am Samstag in Rom mit. Die Zahl der Patienten in Heimisolierung lag bei 68.744.

02.50 Uhr: Mehr als 18.800 Tote



Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 18.860 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.