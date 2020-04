Weltweit mehr als 100.000 Tote - Trump sieht Pandemie in den USA auf dem Höhepunkt +++ Trumps eigene Experten widersprechen +++ EU-Kommission für stufenweisen Maßnahmen-Ausstieg +++Polizei darf in Österreich ab Karsamstag Organmandate ausstellen +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

13.492 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (Stand: Freitag, 15.00 Uhr). Bis dato wurden über 134.743 Testungen durchgeführt.

sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (Stand: Freitag, 15.00 Uhr). Bis dato wurden über 134.743 Testungen durchgeführt. Die Anzahl der Infizierten in den Bundesländern: Burgenland (253), Kärnten (373), Niederösterreich (2.206), Oberösterreich (2.100), Salzburg (1.152), Steiermark (1.484), Tirol (3.163), Vorarlberg (809), Wien (1.952). (Stand: Freitag, 15.00 Uhr/Quelle: Sozialministerium)

Burgenland (253), (373), Niederösterreich (2.206), Oberösterreich (2.100), Salzburg (1.152), (1.484), Tirol (3.163), Vorarlberg (809), Wien (1.952). (Stand: Freitag, 15.00 Uhr/Quelle: Sozialministerium) 319 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 6.064 sind wieder genesen

Aktuell erkrankt sind 7.109 Personen

sind Personen 1.032 befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung und davon 261 liegen auf der Intensivstation (Stand Freitag, 10.30 Uhr)

befinden sich in und davon liegen auf der (Stand Freitag, 10.30 Uhr) Polizei darf ab Karsamstag Organmandate ausstellen

Weltweit wurden bisher insgesamt 1.681.964 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Bereits 374.509 Menschen haben sich von COVID-19 wieder erholt.

wurden bisher insgesamt 1.681.964 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Bereits 374.509 Menschen haben sich von COVID-19 wieder erholt. Der Bürgermeister von Ischgl sieht keine Verfehlungen

sieht keine Verfehlungen Papst Franzsikus beging Karfreitag in Petersdom und auf dem menschenleeren Petersplatz

beging Karfreitag in Petersdom und auf dem menschenleeren Petersplatz Infografiken - Alle Zahlen auf einen Blick: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

- Alle Zahlen auf einen Blick: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe

Die wichtigsten Meldungen vom Freitag:

22.44 Uhr: Papst betet Kreuzweg auf menschenleerem Petersplatz

Papst Franziskus hat am Karfreitagabend den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am römischen Kolosseum, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz statt. Seit 1964 zählte die Zeremonie bei dem antiken Amphitheater für Zehntausende Pilger und Besucher zu den stimmungsvollsten Momenten der römischen Osterfeierlichkeiten. Der Papst und einige Gläubige auf einem fast leeren Petersplatz Foto © APA/AFP/VINCENZO PINTO Die Texte für den diesjährigen Kreuzweg stammten von Insassen und Mitarbeitern der Haftanstalt "Due Palazzi" in Padua. Die Autoren, die anonym blieben, schilderten anhand der 14 Stationen Jesu von der Verurteilung bis zum Begräbnis ihre persönlichen Erfahrungen mit Schuld und Leiden. Der 83-jährige Franziskus verfolgte die Meditationen von den Stufen des Petersdoms.

20.42 Uhr: Weltweit mehr als 100.000 Tote

Am Freitagabend hat die Zahl der Toten die 100.000 überschritten. Die Website der Johns Hopkins Universität gab 101.526 Tote an. Demgegenüber stehen 371.637 Genesene. Die meisten Todesopfer beklagt Italien. Die USA stehen in dieser traurigen Statistik schon auf dem zweiten Platz.

20.03 Uhr: Italien velängert Ausgangssperre bis 3. Mai

Italien verlängert die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre um drei Wochen bis zum 3. Mai. Dies verkündete Ministerpräsident Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz. Beschlossen wurde eine leichte Auflockerung des Produktionsstopps.

Ab Dienstag sollen unter anderem Buch- und Schreibwarengeschäfte sowie Shops mit Baby- und Kinder-Kleidung öffnen dürfen. Auch im Bereich der Holzwirtschaft aktive Betriebe können die Produktion neu starten. Seit Mitte März sind in Italien nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet. Die Verlängerung des strikten Ausgangsverbots, das seit dem 10. März gilt, habe die Regierung am Vortag mit wissenschaftlichen Beratern sowie den Regionen und Gewerkschaften abgestimmt, sagte Conte.

19.43 Uhr: Neuer Trend: Im Kostüm zur Mülltonne

Viele Menschen demonstrieren, dass sie ihren Humor nicht verloren haben. Der neueste Internet-Trend: lustig kostümiert zur Mülltonne. Sehen sie hier die lustigsten Bilder.

19.06 Uhr: Ischgler Bürgermeister sieht keine Missstände

In Ischgl will man den Vorwurf, als "Corona-Hotspot" für eine Verbreitung des Virus in halb Europa gesorgt zu haben, weiter nicht auf sich sitzen lassen. Bürgermeister Werner Kurz erklärt, dass es keine Missstände aufzuarbeiten gebe, man werde aber die "Abläufe analysieren".

"Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen alles abgehandelt und alle Vorgaben und Vorschriften der Behörden umgehendst umgesetzt", beteuerte der Bürgermeister. Man habe "zum jeweiligen Zeitpunkt und auf Basis des jeweiligen Wissensstandes immer die passenden Entscheidungen gesetzt und umgesetzt". Eine Gemeinde habe zudem auch in kompetenzrechtlicher Hinsicht gar keinen "Handlungsspielraum" meinte Kurz auf die Frage, ob man nicht früher etwa alle Après-Ski-Lokale sperren oder den gesamten Skibetrieb einstellen hätte sollen.

Der Bürgermeister von Ischgl im Interview

18.11 Uhr: Polizei darf ab Samstag Organmandate ausstellen

Ab morgen, Samstag, darf die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Die dazugehörige Verordnung wurde heute erlassen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht in Zukunft eine Strafe von 25 Euro. Alle anderen Verstöße, wie etwa das Betreten einer gesperrten Fläche, kosten 50 Euro.

16.50 Uhr: Erster Todesfall in brasilianischem Indigenen-Gebiet

Das Coronavirus hat die Indigenen in Brasilien erreicht. Ein Jugendlicher vom Volk der Yanomami starb am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in der Stadt Boa Vista, wie die "Folha de S. Paulo" und andere brasilianische Medien berichteten. Der 15-Jährige war demnach positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden und lag seit vergangenem Freitag auf der Intensivstation.

Er ist der erste registrierte Tote in Zusammenhang mit Covid-19 aus einem Indigenen-Gebiet. Der "Agência Brasil" zufolge, die sich auf regionale Gesundheitsstellen für die Yanomami berief, stammte der Knabe aus dem Dorf Rehebe. Mit knapp 27.000 Angehörigen im Norden Brasiliens und Süden Venezuelas sind die Yanomami eines der größten indigenen Völker Amazoniens.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte bereits im Wahlkampf versprochen, indigene Gebiete für die wirtschaftliche Nutzung zu öffnen. Im Februar brachte er ein Gesetzesprojekt auf den Weg, um die Goldsuche in solchen Gegenden zu erlauben.

16.40 Uhr: Ansteckungsrisiko in Italien um 45 Prozent reduziert

Dank des strikten "Lockdown", der in Italien Anfang März begonnen hat, sind im Land 200.000 Spitaleinlieferungen von Personen vermieden worden, die sich ansonsten an Covid-19 erkrankt wären. Dies geht aus einer Studie der Mailänder Polytechnik, der Universität Ca' Foscari in Venedig, der Universität Padua, der Zürcher Universität, sowie der Polytechnik von Lausanne (EPFL) hervor.

Das Ansteckungsrisiko habe sich dank den strengen Vorbeugungsmaßnahmen in Italien um 45 Prozent reduziert, ergab die Studie, die von der US-Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht wurde. Inzwischen wird die Liste des Gesundheitspersonals, das dem Kampf gegen die Epidemie erlegen ist, immer länger. 109 Ärzte sind gestorben, wie die italienische Ärztekammer am Freitag mitteilte.

16.10 Uhr: Quarantäne über Paznaun und St. Anton bis 26. April

Die Orte im Tiroler Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg bleiben wegen des Coronavirus bis zum 26. April komplett isoliert. Die entsprechenden Verordnungen seien verlängert worden, teilte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag in einer Videopressekonferenz mit. Der Grund dafür seien flächendeckende Testungen, wonach bis zu 19 Prozent der in diesen Gemeinden Lebenden mit dem Virus infiziert sind.

Platter bat die dortige Bevölkerung um Verständnis für die Entscheidung, die Quarantäne noch einmal um zwei Wochen zu verlängern. "Sie schützen Tirol und leisten damit einen riesigen Beitrag", so Platter. Denn in Gesamttirol befinde man sich nach wie vor auf einem "guten Weg". Eine Entscheidung über die ebenfalls noch bis zum 13. April geltende Quarantäne über Sölden werde in den kommenden Tagen fallen, hieß es.

16.00 Uhr: Virus-Reproduktion in Österreich rückläufig

Die effektive Reproduktionszahl des Coronavirus in Österreich ist rückläufig. Anhand von Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz liegt die geschätzte tägliche Steigerungsrate mit Stichtag 6. April im zweistelligen Minusbereich. Berücksichtigt wurde dabei die Entwicklung in den vorangegangenen 13 Epidemietagen.

>> Hier lesen Sie mehr.

14.35 Uhr: Nächster EU-Sondergipfel am 23. April

EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den 23. April einen Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen, um das von den Finanzministern vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise voranzubringen. Dies teilte Michel am Freitag mit. Die Vereinbarung der Eurogruppe vom Donnerstagabend sei ein "entscheidender Durchbruch".

Die EU müsse nun die Grundlage für eine "robuste wirtschaftliche Erholung" nach der Krise schaffen, forderte Michel. Dafür erarbeite er mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Plan. Das EU-Budget werde eine "bedeutsame Rolle" dabei spielen, kündigte der belgische Liberale an.

14.10 Uhr: Schneekanone soll große Flächen desinfizieren

Auch in Corona-Zeiten macht Not erfinderisch: Das Tiroler Entsorgungsunternehmen DAKA will mit Hilfe einer Schneekanone in Zukunft größere Flächen und Räume desinfizieren. Denkbar sei der Einsatz etwa in Produktionshallen, Stadien, Bahnhöfen, Flugplätzen oder Veranstaltungshallen, wie die Verantwortlichen am Freitag bei einem Pressegespräch in Hopfgarten in Tirol mitteilten.

>> Hier lesen Sie mehr.

13.50 Uhr: Handel verliert monatlich bis zu 3 Milliarden Umsatz

Die Geschäftsschließungen infolge der Coronavirus-Epidemie setzen sämtlichen Betrieben immens zu. Allein der Handel verliert täglich Umsätze zwischen 79 und 113 Mio. Euro brutto, wie die Badener Beratungsgesellschaft Standort + Markt gemeinsam mit der Linzer Johannes Kepler Universität in einer Studie errechnete. Pro Monat sind das - bei 26 Öffnungstagen - 2 bis 2,9 Mrd. Euro.

Der gesamte stationäre Einzelhandel verliert der Untersuchung zufolge pro "Shutdown"-Tag zumindest 46,4 Prozent seines täglichen Umsatzes. Den mit 66,8 Prozent stärksten Umsatzverlust gebe es dabei in den "Cities", gefolgt von den Einkaufszentren mit täglich im Schnitt 65,2 Prozent weniger Verkaufserlösen.