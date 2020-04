Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© Gina Sanders - Fotolia (Erwin Wodicka / wodicka@aon.at)

Die Grenzsperren zahlreicher europäischer Länder infolge der Coronakrise haben wie berichtet immer stärkere Auswirkungen auf den Pflegebereich. Insbesondere die größtenteils aus dem Ausland stammenden 24-Stunden-Betreuerinnen können nicht zu ihren Diensten einreisen beziehungsweise von Österreich nicht in ihre Heimat gelangen. Daher planten zuletzt immer mehr Bundesländer, Pflegekräfte per Charterflügen nach Österreich zu bringen. In Niederösterreich wurde das bereits umgesetzt.