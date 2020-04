Facebook

Die C-130 "Hercules" kann mit einem medizinischem Modul ausgestattet werden © Bundesheer/Gerhard Simader

Hektische Telefonate gab es am Donnerstag zwischen dem Lagezentrum der Streitkräfte in Graz, dem Kommando Luftunterstützung in Hörsching und dem Verteidigungsministerium in Wien. Ein Corona-Fall in der EU-Trainingsmission in Mali zwingt das Bundesheer zum Handeln. Ein Soldat des slowenischen Kontingents ist erkrankt, er teilte sich die Unterkunft mit einem Offizier aus Österreich. Beide sollen jetzt so schnell wie möglich in ihre Heimatländer zurückgeholt werden.