Seit ein paar Wochen bieten Studierende, die wegen ausfallender Vorlesungen mehr Zeit haben, auf weiterlernen.org Schülern ihre Hilfe an. Demnächst wird die Wiener Plattform Teil einer bundesweiten Initiative des Bildungsministeriums.

© Unsplash

Eigentlich sind ja Osterferien. Für viele Schüler*innen sind diese Tage aber auch eine Zeit der Ungewissheit. Seit gestern kennen zumindest die tausenden Maturantinnen und Maturanten in Österreich ihren Fahrplan. Am 4. Mai wird der Unterricht für Maturaklassen wieder beginnen, die schriftlichen Klausuren finden ab 25. Mai statt. Wie es mit den anderen Schulstufen weitergeht, wird nach Ostern entschieden. Gelernt wird jedenfalls in den nächsten Wochen zumeist noch daheim. Das ist für alle Betroffenen eine Herausforderung und für die Schüler*innen oft alles andere als einfach.