Bis zum Ende dieses Semesters wird es an den steirischen Universitäten keinen Regelbetrieb mehr geben - nach Ostern wird der Betrieb dennoch schrittweise hochgefahren.

© Juergen Fuchs

Bildungsminister Heinz Faßmann bestätigte am Mittwoch ebenfalls, dass es bis zum Ende des Sommersemesters keinen regulären Vorlesungsbetrieb an den Universitäten gibt. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr. Trotzdem soll auch an diesen Institutionen nach Ostern langsam der Betrieb hochgefahren werden.