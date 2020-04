Kleine Zeitung +

Rotkreuz-App "Stopp Corona"-Entwickler werben bei Parteien und Datenschützern um Zustimmung

Die Entwickler der App lassen Datenschützer in den Code der App schauen, die Menschen warnen soll, die mit einem Infizierten in Kontakt waren. Am Donnerstag findet außerdem eine Beratung mit den Parlamentsfraktionen statt.