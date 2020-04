Facebook

"Betreten verboten" - das gilt für Spielplätze in Graz wie jenem im ORF-Park vorerst bis Ende Apri © Gerald Winter-Pölsler

"Betreten verboten" steht in Großbuchstaben bei jedem Spiel- und Sportplatz in Graz. Seit 16. März, seitdem die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung in Kraft sind, hat die Stadt per Verordnung durch Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) die Spiel- und Sportflächen im Freien gesperrt - im öffentlichen wie privaten (!) Raum.