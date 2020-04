Facebook

Die Deckung der monatlichen Fixkosten bereitet vielen Kopfzerbrechen © Gina Sanders - stock.adobe.com

Sozialreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner warnt vor einem drastischen Anstieg der Armutsgefährdung. Aktuell sind mehr als 40.000 Kärntner arbeitslos. „Das sind um 67 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. So etwas hat es in der Zweiten Republik noch nicht gegeben“, sagt Prettner und fügt hinzu: „Wie wir wissen, beträgt das Arbeitslosengeld in Österreich nur 55 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens. Das ist schon für eine kurze Zeitspanne schwer zu verkraften, zumal die monatlichen Fixkosten ja nicht weniger werden. Leider schauen die Chancen für eine schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt aber alles andere als rosig aus“, sagt Prettner. Die Sozialreferentin fordert daher eine „dringende und schnellstmögliche Anhebung des Arbeitslosengeldes auf zumindest 70 Prozent der Nettoersatzrate.“ Einen entsprechenden Tagesordnungspunkt hat sie bereits für die nächste Videokonferenz der Sozialreferenten mit Minister Anschober angemeldet.