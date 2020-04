Läuft es vor dem Supermarkt bald gleich ab wie an der Straßenkreuzung? Ein Wiener Unternehmen hat ein Ampelsystem entwickelt, das derzeit im Auftrag einer Handelskette an fünf Standorten der Stadt getestet wird.

© DMS

Einkaufen ist seit Beginn dieser Woche anders. Gewöhnen muss man sich aber nicht nur ans Tragen einer Maske, auch der Einlass in den Supermärkten wird geregelt. Verkaufsflächen müssen so gestaltet werden, dass der Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten werden kann, heißt es dazu im jüngsten Erlass aus dem Gesundheitsministerium. Einzelne Unternehmen, wie etwa Billa, weisen auf ihrer Website darauf hin, dass ein Korb oder Wagerl verwendet werden muss, um die Anzahl der Personen in der Filiale besser kontrollieren zu können. Dabei helfen könnte demnächst auch eine technische Lösung aus Wien, die den Einlass in Geschäften per Ampelsystem regelt.