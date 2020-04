Kleine Zeitung +

Matura trotz Corona Schüler wollen mit Minister über drei Kernforderungen verhandeln

Die Schülervertreter gehen in die Verhandlungen mit Minister Heinz Faßmann mit einem Bündel von Forderungen, was die Vorbereitung und Abhaltung der Matura betrifft. Am Mittwoch will der Minister seine Maßnahmen präsentieren.