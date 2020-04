12.293 positiv Getestete und 3.463 Genesene in Österreich +++ Regierung präsentierte Stufenplan +++ Kurz vermutet Durchseuchung bei einem Prozent +++ Tirols Vollquarantäne endet am Dienstag +++ Wuhan wird wieder geöffnet+++Premier Johnson auf die Intensivstation verlegt+++Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Der Montag zum Nachlesen

Montag, 6. April:

6.29 Uhr: Dänemark will Pandemie-Beschränkungen schrittweise lockern

Das Land Dänemark will seine Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie langsam wieder lockern. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen kündigte am Montag eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen an, unter anderem sollen Kindergärten und Volksschulen ab dem 15. April wieder öffnen.

Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden sei es "angemessen und gerechtfertigt, eine langsame Öffnung zu beginnen. Bedingung sei aber, "dass alle auf Abstand bleiben und sich die Hände waschen", sagte Frederiksen.

6.05 Nun doch US-Vorwahl in Wisconsin - "extremes Risiko"

Trotz der Corona-Krise soll es im US-Bundesstaat Wisconsin am Dienstag nun doch die geplante Vorwahl geben. Das Oberste Gericht habe die angeordnete Verschiebung durch Gouverneur Tony Evers aufgehoben, schrieb der Vorsitzende der Demokratischen Partei in Wisconsin, Ben Wikler, am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter.

"Tausende werden aufwachen und müssen sich entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben oder gesund und sicher bleiben wollen", erklärte Gouverneur Evers. Das Urteil lasse zu, dass die Wahl wie geplant laufe - gegen den Rat von Gesundheitsexperten und mit einem "extremen Risiko" für die Öffentlichkeit.

5.45 Uhr: "Verlängerte" Zivildiener bereiten VfGH-Beschwerde vor

Etliche Zivildiener, deren Dienst Ende März ausgelaufen wäre und die aufgrund der Corona-Krise bis zum Juni verlängert worden sind, fühlen sich unfair behandelt. Mehr als 100 von ihnen wollen eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einbringen, weil sie deutlich weniger verdienen als jene rund 3.500 außerordentlichen Zivildiener, die einem Aufruf der Bundesregierung gefolgt sind.

Die außerordentlichen Zivis, die sich freiwillig wieder in den Dienst gestellt haben, um Engpässe im Gesundheits- und Pflegebereich auszugleichen, dürfen mit einer monatlichen Abgeltung von zumindest 1.300 Euro rechnen. Jene, die ungefragt um drei Monate verlängert wurden, kommen dagegen im Schnitt auf rund 550 Euro. "Das ist gleichheitswidrig", meint dazu der Wiener Anwalt Nikolaus Rast, der gemeinsam mit seinem Partner Mirsad Musliu das Mandat für fast ein Zehntel von insgesamt 1.500 Betroffenen übernommen hat.

5.40 Uhr: Trump: "Entscheidende und schwierige Phase" in Corona-Krise

Der Kampf gegen das Coronavirus geht nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in den USA in dieser Woche in eine "entscheidende und schwierige Phase". "Wir werden eine harte Woche haben, wir werden vielleicht etwas mehr als eine harte Woche haben", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Aber am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht."

Er hob die Bundesstaaten New York und New Jersey hervor - dort ist die Situation besonders angespannt. "Wir werden dieses Virus schlagen, wir werden es zusammen schlagen", sagte Trump.

5.38 Uhr: Südkorea zählt 47 Corona-Neuinfektionen

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben den zweiten Tag in Folge weniger als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst. Am Montag wurden 47 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, wie die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Dienstag mitteilten.

Schon am Sonntag war die Zahl der Nachweise zum ersten Mal seit dem Höhepunkt Ende Februar mit mehr als 900 Fällen innerhalb von 24 Stunden auf unter 50 zurückgegangen. Südkorea gilt mittlerweile unter anderem dank seines rigiden Testprogramms als Vorbild für die Eindämmung des Virus.

23.31 Uhr: Außenminister Raab will Johnsons Kurs fortsetzen

Der britische Außenminister Dominic Raab will als Vertreter des erkrankten Regierungschefs Boris Johnson den bisherigen Kurs im Kampf gegen das neuartige Coronavirus fortsetzen. Die Regierung werde sich darauf konzentrieren, die Vorgaben des Premierministers und die vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen, "um das Coronavirus zu besiegen", sagte Raab am Montagabend in der BBC. Johnson sei im St Thomas' Krankenhaus in London in "sicheren Händen".

22.56 Uhr: Kurz weist "juristische Spitzfindigkeiten" zurück

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat wenig Verständnis für "juristische Spitzfindigkeiten" - also Kritik von Juristen an der rechtlichen Umsetzung der Corona-Maßnahmen. In Zeiten der Krise sollte man nicht ein "Maximum an Verwirrung stiften", sondern alles tun, was nötig ist, um die Krise zu bewältigen, nämlich die sozialen Kontakte einschränken und somit auch auf große Osterfeiern verzichten.

22.47 Uhr: Kurz in der Zib 2, Teil 2

Bei der Beurteilung der Situation nach der Lockerung der Maßnahmen würden mehrere Parameter herangezogen, erklärte Kurz am Abend in der ZiB2. Darunter sei die Zahl der Verstorbenen und der Hospitalisierten und jene der Testungen. Zu Themen wie Bildung oder Sport werde es noch eigene Pressekonferenzen geben. Bei Sportarten wie Tennis, wo es einen großen Abstand gebe, werde es früher wieder Möglichkeiten der Ausübung geben als bei anderen.

Die Sterblichkeit beim Corona-Virus sei wesentlich höher als bei der Grippe. „Ich kann mich nicht erinnern, dass bei der Grippe jemals so viele Menschen auf der Intensivstation gelandet wären, dass wir nicht mehr sicher sein konnten, ob die Kapazitäten reichen werden.“ Zudem gäbe es bei der Grippe eine Impfung, beim Coronavirus nicht. Dieses sei hochansteckend.

22.43 Uhr: Genesungswünsche aus Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Genesungswünsche an den erkrankten Boris Johnson gesendet.



Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

22.33 Uhr: Tirol hat Vollquarantäne und Selbstisolation hinter sich

Mit Dienstag wird in Tirol die seit 19. März geltende Vollquarantäne und Selbstisolation beendet. Somit gelten auch in diesem Bundesland wieder die verlängerten Ausgangsbeschränkungen wie im restlichen Österreich. In St. Anton, dem Paznauntal und in Sölden bleibt die Quarantäne aber weiterhin aufrecht, im Laufe der Woche soll hier aber eine Evaluierung vorgenommen werden.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) appellierte an alle Tiroler, auch weiterhin auf Sportarten, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht, zu verzichten. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten stationären Patienten und auch jenen auf den Intensivstationen seien seit Sonntag bzw. Montag "relativ stabil", sagte Günter Weiss, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin. Aufnahmen und Entlassungen würden sich in etwa die Waage halten. Die Bettenkapazitäten der Tiroler Krankenhäuser seien ausreichend.

22.29 Uhr: Polens Parlament stimmt für Präsidentenwahl per Brief

Das polnische Parlament hat dem Vorschlag der nationalkonservativen Regierungspartei PiS zugestimmt, die Präsidentenwahl am 10. Mai als reine Briefwahl abzuhalten. Für einen entsprechenden Gesetzentwurf sprach sich am Montagabend die Mehrheit der Abgeordneten aus.

22.15 Uhr: Kanzler Kurz in der ZiB2

Zu den Zufallstests (2000 Gestestete) in der Bevölkerung sagt Kurz, er könne schon ein Zwischenergebnis bekanntgeben: Die Durchseuchung liege in Österreich bei maximal einem Prozent, die Ergebnisse Infizierter, die von ihrer Erkrankung nichts wissen liege "im Promillebereich".

Eine App, sagt Kurz weiter, werde in jedem Fall freiwillig bleiben.

Die jetzt geltenden Regeln bleiben in Kraft. Und zwar vermutlich "in leicht geänderter Form" auch über Anfang Mai hinaus, betonte der Bundeskanzler.

22.08 Uhr: Schäuble lehnt Euro-Bonds weiter ab

Vor der Konferenz der EU-Finanzminister am Dienstag, die über Auswege aus der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise beraten, hat sich der Ex-Finanzminister und heutige deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) optimistisch geäußert, dass es zu einer Einigung kommen werde. "Ich sehe der Konferenz zuversichtlich entgegen", sagt Schäuble der "Welt".

Der besonders von südeuropäischen Staaten erneut ins Spiel gebrachten Idee, Euro-Bonds zur Krisenbewältigung zu schaffen, erteilte Schäuble eine klare Absage. "Wir sind doch über diese Debatte schon hinaus", sagt er. "Wir müssen jetzt mit den Instrumenten arbeiten, die wir haben und die auch viel rascher wirken, anstatt uns über neue Instrumente zu streiten, für die wir die europäischen Verträge anpassen müssten, was gar nicht schnell zu leisten ist."

22.01 Uhr: US-Börsen weiten Zuwächse im Späthandel aus - Dow Jones plus 7,4%

21.53 Uhr: Dänisches Roskilde-Festival wegen Coronavirus abgesagt

Das größte Musikfestival Nordeuropas - das legendäre dänische Roskilde-Festival - ist ebenfalls ein Opfer der Coronapandemie. Man folge den Anordnungen der Behörden und müsse die heurige Ausgabe absagen, heißt es in einer Mitteilung. Größere Versammlungen bleiben in dem Land bis einschließlich August verboten.

Jährlich kommen mehr als 100.000 Festivalgäste in die Stadt rund 30 Kilometer westlich von Kopenhagen. Knapp 30.000 Freiwillige sorgen für die Organisation des Festivals, das in diesem Jahr zum 50. Mal hätte stattfinden sollen.

>> Mehr Absagen finden Sie hier!

21.45 Uhr: Gesundheitskontrollen zu Slowenien, Ungarn verlängert

Nicht nur die Grenzkontrollen zu Italien, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein wurden verlängert, sondern auch die wegen der Coronakrise aufgenommenen Gesundheitskontrollen an den (ohnehin kontrollierten) Grenzen Österreichs zu Ungarn und Slowenien. Sie werden (zumindest) weitere 20 Tage durchgeführt, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einem Brief an EU-Kommission, EU-Parlament und die EU-Innenminister mit.

21.40 Uhr: Türkei: Parlament debattiert über Entlassung Gefangener

Angesichts der Corona-Krise will das türkische Parlament am Dienstag über einen umstrittenen Gesetzentwurf zur vorzeitigen Entlassung von bis zu 90.000 Gefangenen debattieren. Anwälte und Menschenrechtler kritisieren das Vorhaben scharf, weil zahlreiche wegen Terrorvorwürfen inhaftierte Regierungskritiker und Journalisten von der Regelung ausgenommen wären.

21.32 Uhr: Das offizielle Statement

Der britische Premierminister war am Sonntag wegen seiner hartnäckigen Erkrankung eingeliefert worden. Er musste mit Sauerstoff versorgt werden. Hier das offizielle Statement seines Sprechers:

21.27 Uhr: Israel schränkt Bewegungsfreiheit massiv ein

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schränkt Israel die Bewegungsfreiheit der Bürger für das kommende Pessachfest weiter massiv ein. Von Dienstag bis Freitag dürften Personen ihre Stadtteile und Dörfer nicht verlassen, teilte Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montagabend mit.

Am Mittwochabend, dem Beginn des jüdischen Pessachfestes, werde es eine völlige Ausgangssperre geben. Bürger dürften ihr Haus bis Donnerstagmorgen gar nicht verlassen.

21.19 Uhr: Premier Johnson auf die Intensivstation verlegt

Der britische Premierminister Boris Johnson ist einem Bericht des Senders BBC zufolge auf die Intensivstation verlegt worden. Johnson ist mit dem Coronavirus infiziert. Wegen andauernder Corona-Symptome war Johnson am Sonntagabend auf Anraten seines Arztes in eine Klinik gebracht worden.

UK Prime Minister Boris Johnson, who has coronavirus, has been taken to intensive care https://t.co/hQClxR7lRt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 6, 2020

>> Mehr dazu!

21.08: WHO: Impfstoff-Tests in Afrika zu fordern "rassistisch"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Forderungen französischer Wissenschafter, einen möglichen Corona-Impfstoff in Afrika zu testen, als "rassistisch" verurteilt. "Diese Art von rassistischem Gerede bringt nichts voran. Es widerspricht dem Geist der Solidarität. Afrika kann und wird kein Testgebiet für irgendeinen Impfstoff sein", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag.

Er kritisierte die Vorschläge am Montag als "Überbleibsel einer Kolonialmentalität". Die WHO werde "alle Regeln befolgen, um jeden Impfstoff oder jedes Therapeutikum auf der ganzen Welt zu testen, ob in Europa, Afrika oder wo auch immer", betonte Tedros. "Es ist beschämend und entsetzlich, Wissenschafter im 21. Jahrhundert solche Bemerkungen sagen zu hören. Wir verurteilen sie auf das Schärfste."

>> Französische Ärzte wollen Impfstoff in Afrika testen: Rassismusvorwürfe