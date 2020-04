Facebook

Wer im Ort ist infiziert, wer nicht? Ob es sinnvoll ist, dass Bürgermeister die Information bekommen, wird derzeit heftig diskutiert © APA/TECHT

Der Obdacher Ortschef Peter Bacher (ÖVP) fordert vehement, dass steirische Bürgermeister über Coronafälle in ihrem Ort informiert werden. Das war bisher nicht der Fall und soll auch in Zukunft nur in Ausnahmefällen praktiziert werden – etwa wenn der Erkrankte alleinstehend ist und Hilfe braucht. Die Bürgermeister erfahren von den Bezirkshauptmannschaften zwar die Zahl der Fälle in ihrer Gemeinde, aber nicht, wer es ist. Auch Ärzte erfahren keine Namen von Coronakranken (siehe Interview unten). „Mich fragen immer wieder Leute, die glauben, in der Nähe von Infizierten zu wohnen. Wenn man selbst informiert ist, kann man da beruhigend einwirken“, so Obdachs Bürgermeister Bacher, in dessen Gemeinde es acht Infizierte gibt, darunter einen Hausarzt. Auch das Gemeindeoberhaupt unterliege dem Datenschutz, könne aber gegenüber Bürgern mit mehr Fingerspitzengefühl agieren, wenn er informiert sei. Sein Parteikollege und Bürgermeister von Frohnleiten, Johannes Wagner, sieht es anders. „Ich möchte die Anzahl der Erkrankten wissen, aber nicht deren Daten. Ich kann mit diesen Informationen nichts anfangen und darf das ohnehin nicht weitergeben.“