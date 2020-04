Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ab heute ist das Tragen von Schutzmasken in Supermärkten Pflicht. Warum das nicht ausreicht und im Kampf gegen das Virus auch andere Schutzmaßnahmen wichtig sind, erklärte der Virologe Ulrich Zerlauth heute im Livestream.

Wir kennen das Bild vor allem aus asiatischen Ländern. Nicht nur in China ist die Mundschutzmaske ständiger Begleiter und jeder trägt sie praktisch rund um die Uhr. In den österreichischen Supermärkten ist das Tragen der Maske ab heute Pflicht. Welche Funktion und Wirkung hat eine Schutzmaske? Warum macht das Tragen nur in Kombination mit der Einhaltung von weiteren Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Händewaschen Sinn?