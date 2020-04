Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Im Bereich Auf der Tändelwiese kam es zur Festnahme © Screenshot/Google Maps

Es ist einer von mehreren Dutzend Fällen in Graz, dieser aber eskalierte: Zwei junge Männer, 19 und 24 Jahre alt, ignorierten am Samstagnachmittag die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen. Sie führten in Graz-Gries im Bereich Auf der Tändelwiese "ein angeregtes Gespräch, ohne den Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten", heißt es seitens der Polizei.