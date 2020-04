Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die allermeisten Menschen in Graz halten sich an die neuen Regeln im öffentlichen Raum. Dennoch musste die Polizei alleine diesen Freitag 120 Anzeigen aussprechen.

Insgesamt sind es schon mehr als 1400 Anzeigen, alleine vergangenen Freitag kamen 120 neue hinzu. Die Polizei greift hart durch bei jenen Menschen, die sich in Graz nicht an die neuen, strengen Regeln für den öffentlichen Raum in der Corona-Krise halten.