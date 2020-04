Kleine Zeitung +

Sollte sich Lage zuspitzen Sperre aller Kärntner Seen steht im Raum

Trotz der geltenden Bestimmungen würden Bootsausflüge unternommen und Wassersport ausgeübt. Die Exekutive werde verstärkt auf die Risiken am Wasser aufmerksam machen und die Kontrolltätigkeiten verstärken. Das kündigte am Samstag Landesrat Sebastian Schuschnig an.