Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gästen ist es jetzt doch erlaubt, beim Wirt ums Eck Speisen abzuholen. Grazer Gastronomen atmen erleichtert auf, auch McDonald's kündigt an, wieder zu öffnen. Ein erster Überblick.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erleichtert: Auch Arsim Gjergji (rechts) bietet seine Speisen im Eleven in Graz zum Abholen an © Privat

Von einem Tag auf den anderen blieb vor zwei Wochen in den meisten Wirtshäusern des Landes die Küche kalt. Die Bundesregierung zwang Lokale im Zeichen der Corona-Epidemie zum Zusperren. Nur via Lieferservice konnte man Speisen noch an den Mann bringen, die Fahrraddienste wie Velofood strampelten praktisch rund um die Uhr. Viele stellten den Betrieb ein.