Schutzmasken auch auf der Straße sieht man jetzt in Graz immer öfter © Jürgen Fuchs

Das "Licht am Ende des Tunnels", das die Bundesregierung zuletzt ausgemacht hat, es spiegel sich in den Zahlen für Graz noch nicht wider. Die steirische Landeshauptstadt mit ihren 290.000 Einwohnern hat erstmals am Freitagabend die 300er-Marke an Corona-positiv getesteten Menschen übersprungen. Der Zuwachs mit 27 neu infizierten liegt bei gut neun Prozent.