11.171 positiv Getestete in Österreich +++ Anschober erteilt Lockerungsrufen Absage+++ Kogler: Pläne für "langsames Hochfahren" nächste Woche+++Italien überlegt Verlängerung des Lockdowns bis Mai+++Wuhan-Bürger sollen Schutzmaßnahmen verstärken+++ USA mit weltweiter Rekordzahl von Corona-Toten an einem Tag+++Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

11.171 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (Stand: Freitag, 8 Uhr, Quelle: Dashboard des Sozialministeriums). Bis dato wurden 92.190 Testungen durchgeführt.

Die Anzahl der Infizierten in den Bundesländern: Burgenland (203), Kärnten (300), Niederösterreich (1.775), Oberösterreich (1.806), Salzburg (1.033), Steiermark (1.169), Tirol (2.568), Vorarlberg (697), Wien (1.620), (Stand: Freitag, 8 Uhr)

Kogler: Pläne für "langsames Hochfahren" nächste Woche.

Anschober erteilt Lockerungsrufen Absage.

Neues Corona-Paket im Nationalrat.

Italien überlegt Verlängerung des Lockdowns bis Mai.

China: Wuhan-Bürger sollen Schutzmaßnahmen verstärken

USA mit weltweiter Rekordzahl von Corona-Toten an einem Tag

Weltweit wurden bisher insgesamt 1.016.128 bestätigte Fälle bekannt gegeben, (Stand Freitag, 8 Uhr).

Infografiken - Alle Zahlen auf einen Blick: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

10.56 Uhr: OECD: In 138 Staaten landesweit geschlossen

In 138 Staaten haben die Schulen derzeit landesweit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Daten der OECD hervor. In diesen Ländern würde ansonsten fast die Hälfte aller Schüler weltweit in die Schule gehen.

Darüber hinaus haben weitere Länder den Schulunterricht nur in bestimmten Städten und Regionen ausgesetzt. Würden auch hier die Schließungen aufs ganze Land ausgeweitet, wären Millionen weitere Kinder und Jugendliche betroffen.

10.31 Uhr: Chinesische Stadt verbietet Essen von Hunden und Katzen

Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs hat die südchinesische Stadt Shenzhen das Essen von Hunden und Katzen verboten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll das Verbot ab dem 1. Mai gelten. Es ist Teil einer weitreichenderen Verordnung, die den Verzehr von Wildtieren untersagt.

"Hunde und Katzen haben eine viel engere Beziehungen zum Menschen aufgebaut als alle anderen Tiere", hieß es in einer Erläuterung. Ein solches Verbot sei auch in Industrieländern sowie Hongkong und Taiwan gängige Praxis.

10.24 Uhr: Hotels sind bis 24. April zu

Die heimischen Beherbergungsbetriebe bleiben nun fix drei weitere Wochen geschlossen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie dürfen die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bis einschließlich 24. April nicht aufsperren. Das geht aus der entsprechend angepassten Verordnung des Gesundheitsministeriums, die nun vorliegt, hervor.

In derselben Verordnung ist nun auch geregelt, dass die Abholung vorbestellter Speisen zulässig ist, "sofern diese nicht vor Ort konsumiert werden und sichergestellt ist, dass gegenüber anderen Personen dabei ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird".

10.19 Uhr: Zahl der Testungen

#Coronavirus Bis dato wurden 92.190 Testungen durchgeführt. Davon 11.171 positiv getestete Personen. #Covid19 Detaillierte Infos unter https://t.co/6DZko67co0 — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) April 3, 2020

10.14 Uhr: Kogler: Einjähriger Auszahlungsstopp für Dividenden

10.13 Uhr: Kogler: Pläne für "langsames Hochfahren" nächste Woche

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Freitag in einer Pressekonferenz eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen angedeutet. Man werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen, sagte Kogler. Seit 16. März sind die meisten Geschäfte und Lokale wegen der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

10.10 Uhr: Wie vertraulich müssen Arbeitgeber die Gesundheitsdaten von Mitarbeitern behandeln?

In der Beratungspraxis von Rechtsanwälten tauchen immer mehr Fragen auf, wie in der aktuellen Sondersituation mit den Dienstnehmerdaten bzw. Gesundheitsdaten umgegangen werden darf. Der Rechtsanwalt und Datenschutzexperte Stefan Schoeller erklärt die aktuelle Rechtslage im Detail.

>> Jurist Stefan Schoeller über die wichtigsten neun Aspekte zum Thema

10.08 Uhr: Jetzt live! Weitere Maßnahmen zu Standort und Beschäftigung

Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel,Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer geben jetzt Details bekannt.

>>Hier geht es zum Live-Stream!

10.04 Uhr: Bundesheer jetzt mit Tarnmasken aus Eigenproduktion

Das Bundesheer näht jetzt auch Gesichtsmasken. Der Mund-Nasen-Schutz des Militärs ist in Camouflage gehalten und wurde schon von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ausprobiert. Genäht werden die Masken von den Näherinnen des Bundesheeres großteils im Home-Office. Geplant ist die Produktion von 2.000 bis 3.000 Masken pro Tag. Jeder Soldat soll drei Masken bekommen.

Genäht werden die Masken von den Näherinnen des Bundesheeres großteils im Home-Office Foto © APA/BUNDESHEER/PUSCH

10.01 Uhr: Studenten teils unzufrieden mit "Distance Learning"

Keiner allzugroßen Beliebtheit erfreut sich unter den Tiroler Studenten offenbar die Umstellung des Universitätsbetriebs auf Fernlehre. Laut einer Umfrage der ÖH Innsbruck unter mehr als 3.200 Studenten gaben 41 Prozent an, dass eine ausreichende Anpassung "nur vereinzelt" gegeben sei, teilte die ÖH am Freitag in einer Aussendung mit.

Des Weiteren bedeute die Fernlehre aus Sicht der Mehrheit der Studenten einen erheblichen Mehraufwand. Zwei Drittel gaben laut ÖH an, das Gefühl zu haben, mehr Leistung erbringen zu müssen. Lob gab es jedoch für einzelne Lehrende, die gute virtuelle Lehre anbieten. Viele Professoren würden die Studenten aber auch im Stich lassen und sich nicht melden.

9.42 Uhr: Dritter Corona-Toter in Kärnten: 78-Jähriger verstorben

Ein 78 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben. Nach der stationären Aufnahme im Krankenhaus am 16. März verschlechterte sich der Zustand des Mannes kontinuierlich, so der Landespressedienst Kärnten.

>> Mehr Nachrichten aus Kärnten im Live-Ticker

9.40 Uhr: Anschober: Schutzkleidung für Länder am Wochenende

Die Bundesländer dürfen am Wochenende eine Lieferung Schutzkleidung erwarten. Nach einem paktierten Verteilungsschlüssel werden 1, 9 Millionen OP-Masken, dazu größere Mengen Desinfektionsmittel und Untersuchungshandschuhe zugestellt, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in einer Aussendung mit.

9.34 Uhr: Italien überlegt Verlängerung des Lockdowns bis Mai

Nachdem Italien am Mittwoch den epidemiebedingten Lockdown auf den 13. April verlängert hat, müssen sich die Italiener auf eine noch längere Ausgangssperre vorbereiten. "Wir werden noch viele Wochen zu Hause bleiben müssen", antwortete Zivilschutzchef Angelo Borrelli auf die Frage, ob die Italiener nach Ostern auch den 1. Mai in Quarantäne verbringen werden müssen.

"Ich glaube nicht, dass sich diese Situation auflockern wird. Wir müssen weiterhin sehr streng vorgehen. Der Umgang mit sozialen und menschlichen Kontakten wird sich ändern. Wir werden längerer Zeit Distanz halten müssen", so Borrelli im Interview mit "Rai Radio ".

9.23 Uhr: "Neuer Wind": Andreas Gabalier veröffentlicht Song zur Corona-Krise

Eigentlich hat sich Andreas Gabalier eine Auszeit verordnet, doch jetzt meldet er sich mit einer neuen Single und Video aus der "Pause" zurück.

>> Mehr zum neuen Lied

9.20 Uhr: Italiens Premier Conte schrieb von der Leyen: "Zeit für mehr Mut"

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat auf einen Brief von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagiert und fordert im Umgang mit der Corona-Krise mehr Mut. "Angesichts dieses Sturms, der jeden betrifft, braucht man keine Schwimmweste für Italien, sondern ein solides europäisches Rettungsboot", so Conte.

In einem Schreiben, das in der italienischen Zeitung "La Repubblica" am Freitag veröffentlicht wurde, rief Conte die EU-Mitgliedstaaten zu mehr Mut auf. "Wir erleben einen epochalen Schock, der nicht vom Verhalten der einzelnen Staaten abhängt. Das ist der Moment, um mehr Ehrgeiz, mehr Geschlossenheit und mehr Mut zu beweisen", schrieb der italienische Premier.

9.16 Uhr: Neue Zahlen

Bestätigte Fälle, Stand 03.04.2020, 08:00 Uhr: 11.171 Fälle, nach Bundesländern: Burgenland (203), Kärnten (300), Niederösterreich (1.775), Oberösterreich (1.806), Salzburg (1.033), Steiermark (1.169), Tirol (2.568), Vorarlberg (697), Wien (1.620).

9.10 Uhr: Die entlegene Osterinsel schottet sich vollständig ab

Auch vor den entlegensten Gegenden der Welt macht das Coronavirus nicht halt. Im Kampf gegen das Virus hat sich die 3.500 Kilometer von der südamerikanischen Küste entfernte chilenische Osterinsel nahezu vollständig abgeschottet. Strände und Nationalparks sind menschenleer. Doch auf der vom Tourismus abhängigen Insel fürchten viele Bewohner um ihre Existenz.

>> Die Lage auf der Osterinsel

9.03 Uhr: Israel erklärte Infektions-Hotspot zum Sperrgebiet

Israel hat die strengreligiöse Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv wegen der massiven Ausbreitung des Coronavirus zum Sperrgebiet erklärt. Zudem erließ die Regierung eine Notverordnung, wonach Bereiche mit einer hohen Anzahl an Infizierten abgeriegelt werden können, teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Dies ermögliche es, das Betreten und Verlassen der Gebiete einzuschränken.

8.56 Uhr: Orban tut EU-Kritik mit Seitenhieb auf "Brüsseler Blase" ab

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Kritik der Europäischen Union an seinem autoritären Kurs in der Corona-Krise als das Werk einer sogenannten "Brüsseler Blase" abgetan. "Womit beschäftigt sich Brüssel? Mit uns", sagte er am Freitag im staatlichen Radio. "Dabei könnte man mit Zusammenarbeit Menschenleben retten. Das täte jetzt not."

8.42 Uhr: Live am 11 Uhr: Weitere Maßnahmen zu Standort und Beschäftigung



Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer wollen heute weitere Maßnahmen "zur Sicherung von Standort und Beschäftigung" vorstellen.

>> Was genau präsentiert werden soll

8.26 Uhr: Problem mit Leasing-Raten

In der Coronakrise können viele Leasingnehmer ihre Raten nicht bedienen und die Anfragen bei Leasingunternehmen wegen Stundungen sind enorm. Das bestätigte der Generalsekretär des Verbandes der Leasing-Gesellschaften, Wolfgang Steinmann, im Ö1-Morgenjournal am Freitag. "Die Mitarbeiter verzeichnen in den letzten drei Wochen pro Tag tausende von Anfragen von Kunden", berichtete er.

"Die Stundungen als solche werden von Leasingunternehmungen durchaus durchgeführt. Das geht derzeit bis zu drei Monaten", sagte Steinmann. Allerdings werde das von Fall zu Fall von den jeweiligen Unternehmen entschieden, weil Leasingverträge unterschiedlich seien. Leasingnehmer, die nicht wissen, wie sie ihre Raten bezahlen können, sollten sich an ihre Leasinggesellschaft wenden, rät Steinmann. Manche Unternehmen hätten wegen der erhöhten Anfrage extra Personal aufgenommen.

>>Leasing-Raten können nicht mehr bezahlt werden

8.23 Uhr: BAWAG-Vorstand verzichtet auf Boni 2019 und 2020

Der BAWAG-Vorstand verzichtet für 2020 auf einen allfälligen Bonus. Schon für 2019 habe der Vorstand akzeptiert, keine Bonus zu erhalten, heißt es in einer Aussendung der Bank vom Freitag. Dafür gebe es eine Prämie für Filialmitarbeiter mit Kundenkontakt. Über eine allfällige Dividende für 2019 wird die Bank erst entscheiden - die Hauptversammlung wurde kürzlich auf das vierte Quartal verlegt.

8.18 Uhr: Paare großteils dankbar in Krise nicht allein zu sein

77 Prozent der in einer Beziehung lebenden Österreicher sind froh, während der Coronavirus-Krise einen Partner zu haben. "Die meisten Paare sind dankbar, die aktuelle Krise nicht allein meistern zu müssen", erläuterte Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at die Ergebnisse einer Umfrage. Sorgen, dass die Partnerschaft an der Ausnahmesituation zerbricht, machen sich lediglich sieben Prozent.

>> Mehr zur Umfrage

8.17 Uhr: Abholen von Speisen beim Wirt ab sofort erlaubt

Das Abholen vorbestellter Speisen beim Gastwirt ist ab sofort erlaubt. Zu beachten ist dabei lediglich, dass die Speisen nicht vor Ort im Lokal konsumiert werden und der auch sonst vorgeschriebene Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird.

>> Details zur neuen Regelung

8.11 Uhr: NGO empört über Flüchtlingsverlegung in Quarantänegebiet

Flüchtlingen sollen Wohnsitzauflagen nach Fieberbrunn und damit ins Tiroler Quarantänegebiet zugemutet worden sein. Das berichtet die Asylkoordination der APA. Dabei habe es die Zusicherung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl gegeben, dass dies nicht mehr vorkomme und die neu Betroffenen in andere Rückkehrberatungseinrichtungen geschickt werden sollen.

>>Verdacht des Amtsmissbrauchs stehe im Raum

8.05 Uhr: Masken: Außerhalb von Gesundheitswesen eher psychologischer Effekt

Supermarktkunden erhalten in Österreich am Eingang der Geschäftslokale nunmehr Schutzmasken. Scheinbar gibt es aber kaum wissenschaftliche Evidenz zum Effekt einer solchen Maßnahme.

>>Mehr dazu!

7.52 Uhr: Brauerei stoppt Corona-Bier-Herstellung

Der mexikanische "Corona"-Brauer Grupo Modelo stellt die Herstellung von Corona-Bier und anderen Marken, die in 180 Länder exportiert werden, vorläufig ein. Die mexikanische Regierung hatte wegen der Coronavirus-Pandemie den Gesundheitsnotstand ausgerufen und die Aussetzung aller nicht notwendiger Aktivitäten beschlossen.

7.49 Uhr: Letzte Chance für Grazer Bauernmärkte

Lage spitzt sich zu: Keine Schutzmasken, drängende Besucher. Steigt die Disziplin nicht, könnten die Märkte just zu Ostern doch noch zugesperrt werden.

>> Mehr dazu!

7.47 Uhr: Griechisch-orthodoxe Kirche verschob Ostern in den Mai

Wegen der Corona-Pandemie will Griechenlands orthodoxe Kirche Ostern heuer erst Ende Mai feiern. Die ständige Synode der Kirche erklärte nach einer Telefonkonferenz am Mittwochabend laut Kathpress, sie bete, dass die Gefahr bald vorbei sei und Klerus und Gläubige am 26. Mai gemeinsam die Ostermesse feiern können.

7.28 Uhr: Wuhan-Bürger sollen Schutzmaßnahmen wieder verstärken

In Wuhan sind die Einwohner aufgefordert worden, ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken und die Wohnungen nur zu dringenden Zwecken zu verlassen. In China sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im Februar zwar stark zurückgegangen, man befürchtet allerdings ein zweite Welle.

Die Isolation der Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, wurde am Samstag beendet. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist wieder erlaubt, während das Ausreiseverbot noch bis zum 8. April gilt. Nun macht sich aber die Sorge einer zweiten Welle breit, da jeden Tag Dutzende neue Covid-19-Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet werden.

>> Zur Lage in China

7.21 Uhr: Indien vor dem Corona-Kollaps

"Indien hat eines der miserabelsten Gesundheitssysteme der Welt“, sagt der indische Wirtschaftsexperte Dharanidharan Selvam CS. Seiner Heimat drohe nun der Corona-Kollaps.

>> Hier geht es zum Interview!

7.23 Uhr: Alter nicht allein Beatmungs-Kriterium

Die Bioethikkommission hat eine Stellungnahme mit Orientierungspunkten für Ärzte in der Intensivmedizin verfasst, für den Fall, dass diese mit (zu) knappen Ressourcen umgehen müssen. Angesprochen wird auch das heikle Thema der Triage. Die Frage, wer bei zu knappen Kapazitäten intensivmedizinisch betreut oder beatmet werden soll, dürfe sich nicht allein am Lebensalter orientieren, heißt es darin.

>> Welche Orientierungspunkte werden empfohlen?

7.17 Uhr: USA mit weltweiter Rekordzahl von Toten an einem Tag

In den USA ist die bisher weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstag 1.169 weitere Todesfälle registriert. Der traurige Rekord war bisher von Italien mit 969 am 27. März gehalten worden.

Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität bis Donnerstagabend 5.926 Todesopfer in den USA. Laut den Prognosen der US-Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

6.49 Uhr: Trump zum zweiten Mal negativ auf Covid-19 getestet

Bereits Mitte März hatte sich Donald Trump auf das Coronavirus testen lassen, damals unter öffentlichem Druck. Trump war zuvor bei einem Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt gewesen, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

6.30 Uhr: "Zaandam" legte in Fort Lauderdale an

Die Odyssee des vom Coronavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Zaandam" ist vorbei. Die "Zaandam" und kurz danach auch das Schwesterschiff "Rotterdam" legten am Donnerstag (Ortszeit) im Hafen von Fort Lauderdale in Florida an. Bilder von Hilferufenden auf dem Kreuzfahrtschiff gingen um die Welt, vier Passagiere seien gestorben, 45 erkrankt.

6.15 Uhr: Nationalrat beschließt das dritte Corona-Paket

Der Nationalrat beschließt heute ab 12.00 Uhr Erleichterungen für Mieter und Kreditnehmer. Neu sind die Gesichtsmasken, die manche Abgeordnete tragen werden.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Donnerstag, 2. April:

23.10 Uhr: Anschober erteilt Lockerungsrufen Absage in der ZIB2

Eine entschiedene Absage erteilt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ersten vernehmbaren Rufen nach einer Lockerung der Anti-COVID-19-Maßnahmen. Die Zahlen zeigten zwar in die richtige Richtung, aber wenn man jetzt schon schrittweise "wieder aufmacht, ist das Risiko ganz groß", dass danach die Zahl der Erkrankten und Toten wieder stark steigt, sagte er Donnerstag in der "ZiB 2".

ZIB 2 - Gesundheitsminister Anschober zu CoV-Krise und Zahlenchaos

22.20 Uhr: Coronakrise beschert den Regierungsparteien Umfragehoch

In Krisenzeiten ist die Regierung im Aufwind: Die ÖVP liegt in einer Umfrage für den "Standard" bei 43 Prozent, die Grünen kommen auf 19 Prozent. Beide haben damit gegenüber der letzten Wahl zugelegt. Die Opposition schwächelt.

Hat die Corona-Krise ihr Vertrauen in die Regierung gestärkt?

21.49 Uhr: Weltweit gibt es mehr als 1 Mio. bestätigte Fälle

Das Dashboard der John-Hopkins-University zeigt die aktuelle Entwicklung. Laut der im Internet veröffentlichten Übersicht haben sich 1.002.159 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 51.485 Menschen sind an der durch das Virus ausgelösten Krankheit (Covid-19) gestorben, 208.630 sind genesen.

Fast ein Viertel der weltweiten Fälle wurde demnach in den USA verbucht (234.462), gefolgt von Italien (115.242), Spanien (110.238) und Deutschland (84.264). Das Epizentrum der Krankheit, China, lag mit 82.432 Infektionen nur noch an fünfter Stelle. Die meisten Toten wurden in Italien (13.915) gezählt, gefolgt von Spanien (10.096), den USA (5.648) und Frankreich (4.514).