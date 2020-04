Corona Österreich und Welt Anschober gegen baldige Lockerung der Corona-Maßnahmen, weltweit über 1 Million Fälle

11,129 positiv Getestete in Österreich +++ Van der Bellen appelliert für "neues Miteinander" im Land +++ Cuoma: New York ist nur ein Vorgeschmack +++ Zahl der Genesenen nimmt hierzulande am stärksten zu +++ Mehr als 5.000 Todesfälle in den USA +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!