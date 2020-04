Kleine Zeitung +

Kampf steirischer Heime mit Corona 55 Prozent der Mitarbeiter infiziert: Pflegeheim geräumt

Mehrere Pflegeheime kämpfen in der Steiermark mit Covid-19-Erkrankungen. In Graz-Umgebung musste eines geräumt werden, in der Region Hartberg-Fürstenfeld sind drei Häuser betroffen. Helfer werden gesucht.