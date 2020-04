Es gibt vier weitere Todesfälle in der Steiermark. Insgesamt sind 34 Menschen gestorben, deren Tod in Zusammenhang mit dem Virus steht.

In der Steiermark sind vier weitere am Coronavirus erkrankte Personen verstorben. Damit gibt es in der Steiermark bereits 34 Todesfälle, die mit dem neuen Virus in Zusammenhang stehen. Das gab die Landessanitätsdirektion Steiermark Mittwochfrüh bekannt.