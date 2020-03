Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein Pflegeheim in Graz-Umgebung benötigt dringend Unterstützung. Außerdem kämpfen steirische Pflegeheime mit dem Mangel an Schutzausrüstung - jetzt sind zwei Flugzeuge mit dringend benötigtem Nachschub "verloren gegangen".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besonders durch das Corona-Virus gefährdet: alte Menschen © expa

In fünf von 220 Pflegeheimen der Steiermark gab es zuletzt Corona-Alarm: Im Raum Graz sowie in der Ost- und Weststeiermark. In einem Pflegeheim im Raum Hartberg waren sogar Todesopfer zu beklagen.