Die Pensionisten bekommen auf Wunsch das Geld nach Hause zugestellt (Archivbild) © APA/BARBARA GINDL

Ein besonderes Service bietet die Sparkasse Pöllau ihren Kunden in Pöllau und Stubenberg in den ersten drei Apriltagen an. Pensionisten, die ihr Geld beheben wollen, müssen nicht in die Bank kommen, sondern können es von Bankmitarbeitern zugestellt bekommen.