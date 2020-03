Facebook

Die Zentralmatura startet wegen der Coronakrise frühestens am 19. Mai © Fiedels - Fotolia

Die Zentralmatura startet wegen der Coronakrise frühestens am 19. Mai. Aufgrund der aktuellen Schulsituation fordert die „Aktion kritischer Schüler“ (AKS) eine Matura ohne Prüfung. Eine entsprechende Petition an den Unterrichtsminister soll eingebracht werden. Als Ziel nennt die Kärntner AKS-Chefin Nadja Regenfelder 16.000 Unterschriften. 6300 hat man bisher schon gesammelt. Regenfelder: „Die Noten im Maturazeugnis sollen auf der Basis der bereits erbrachten Leistungen in der Abschlussklasse errechnet werden.“ Manche der Schüler in den Maturaklassen hätten nicht den notwendigen Zugang zu den digitalen Medien und blieben beim Online-Learning auf der Strecke, glaubt Regenfelder. Deshalb könne man nicht von gleichen Voraussetzungen für alle Schüler sprechen.