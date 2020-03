Stand Sonntagabend waren in der Steiermark 24 Todesfälle in Folge einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Das sind die meisten Verstorbenen im Bundesland-Vergleich. Mittlerweile gibt es den Versuch einer Erklärung.

Besonders viele steirische Erkrankte müssen auf den Intensivstationen behandelt werden © Juergen Fuchs

24 Todesfälle in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Das ist die traurige Bilanz in der Steiermark (Stand: Sonntag, 29. März 2020). Damit zählt das Bundesland fast ein Viertel aller 108 Verstorbenen in Österreich, in keinem anderen Bundesland wurden bisher mehr Fälle gemeldet. Unter den Opfern waren sechs Frauen und 18 Männer zwischen den Jahrgängen 1926 und 1948 - fast alle Personen hatten mehrere Vorerkrankungen. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, wie die Landessanitätsdirektion meldet.