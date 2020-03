929 Covid-19-Fälle im Land +++ 24 Steirer sind verstorben +++ Acht Steirer wieder genesen +++ Post stellt derzeit 100.000 Pakete in der Steiermark zu - pro Tag! +++ WK hat 6851 Auszahlungen für Betriebe in Not freigegeben +++

© Weichselbraun

Heute startet die Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 929 (laut Ministerium; Sonntag 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Sonntag 21 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 24 Opfer zu beklagen.

Die Wirtschaftskammer hat gestern mit der Auszahlung der finanziellen Unterstützungsleistungen für steirische Unternehmer. Tausende Gelder wurden bereits freigegeben.

Laut der Gesundheitslandesrätin würden die steirischen Labors bis 2000 Tests täglich schaffen, aber das Material fehlt.

Am Samstag fand das erste Wohnzimmer-Konzert der Kleinen Zeitung statt. Den Auftritt von "Sir" Oliver Mally können Sie hier nachhören.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz.

. Die Polizei meldet gut 360 Anzeigen allein in Graz. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes: 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

Die Entwicklungen vom Samstag, 28. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Sonntag, 22.36 Uhr. Der ehemalige Richter Erwin Csaszar aus Graz berichtete erst am Sonntag in der Kleinen Zeitung über die Ausgangsbeschränkungen in Tirol. Nun ist klar: Er und seine Lebensgefährtin werden gemeinsam mit anderen Steirern aus der Krisenregion zurück in die Heimat gebracht. Die jüngsten Entwicklungen können Sie hier nachlesen.

Sonntag, 21.10 Uhr. Die Tagesbilanz: Die Steiermark steht (Stand 21 Uhr) bei 929 Coronavirus-Infizierten - Mehr als ein Viertel aller Betroffenen kommt aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz. Hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Steirer zu Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar alle zwei Tage nahezu verdoppelt, ist der prozentuelle Anstieg nun geringer. Von Donnerstag auf Freitag lag er bei 9,3 Prozent, von Freitag auf Samstag bei 7,5 Prozent, von Samstag auf Sonntag bei 6,4 Prozent. Das ist aber laut Experten kein Grund zur Entwarnung. Die Dunkelziffer ist hoch, es kann derzeit aus Mangel an Testmaterial nicht jeder Verdachtsfall überprüft werden. Acht Personen sind in der Steiermark bisher wieder genesen.



Sonntag, 20.12 Uhr. Die Landessanitätsdirektion hat nun Details zu den fünf neuen Todesfällen vom Sonntag bekannt gegeben. Die Opfer sind vier Männer aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1929), Graz-Umgebung (Jahrgang 1938), Leibnitz (Jahrgang 1945) und Weiz (Jahrgang 1948) sowie eine Frau aus dem Bezirk Leibnitz (Jahrgang 1927). Die Zahl der in Folge einer Coronavirus-Infektion verstorbenen Steirer steigt damit auf 24 an.

Sonntag, 20.04 Uhr. Recherchen der Kleinen Zeitung haben ergeben, dass derzeit 450 bis 500 Coronavirus-Tests in der Steiermark durchgeführt werden - pro Tag. Diese Zahl ist in der laufenden Woche stabil gehalten worden, heißt es. Etwa zehn Prozent der steirischen Fälle sind positiv. Details dazu gibt es hier.

Sonntag, 19.11 Uhr. So menschenleer wie dieser Tage hat man die Landeshauptstadt wohl selten gesehen. Das ruft auch Fotografen auf den Plan. Philip Platzer wagt den Blick auf diese neue Welt - eine, wie er meint, die es schafft, dass wir trotz Distanz näher zusammenrücken, weil wir alle dasselbe Los teilen. Ein schöner Gedanke, der in spannende Fotos mündet. Das Projekt des Grazer Fotofragen trägt den Namen "Graz anders" und ist mittlerweile auf Instagram zu finden.

Sonntag, 18.54 Uhr. Die Österreichische Post AG gehört zur kritischen Infrastruktur und stellt weiterhin zu. Laut Vorstand Peter Umundum derzeit sogar so viel wie noch nie: "Der Schwerpunkt ist natürlich bei Gütern des täglichen Bedarfs, aber wir sehen auch, es werden Geschenke, Weinpakete, Lebensmittelpakete bestellt.", sagt er im ORF. 100.000 Pakete werden derzeit in der Steiermark zugestellt - pro Tag!

Sonntag, 17.48 Uhr. KAGes-Sprecher Reinhard Marczik ließ dieser Tage im ORF aufhorchen: "Es sind durchaus immer wieder Patienten zwischen 30 und 60 Jahren so schwer erkrankt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen." Details zum Alter der Betroffenen nannte er nicht. Allerdings: "Ich denke, es wäre gut, wenn man den steirischen Jugendlichen vermitteln würde, dass sie nicht nur ihre Großeltern gefährden, wenn sie die Abstandsregeln nicht einhalten, sondern auch ihre Eltern."

Es sind durchaus immer wieder Patienten zwischen 30 und 60 Jahren so schwer erkrankt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen Reinhard Marczik, KAGes-Sprecher

Sonntag, 17.16 Uhr. Der erste steirische Coronavirus-Fall ist nun etwas mehr als einen Monat her. Seither ist viel passiert - wir haben alle Zahlen, Daten und Fakten in umfangreichen Grafiken zusammengefasst ...

Sonntag, 15.45 Uhr. Seit Freitag, 17 Uhr, können bei der Wirtschaftskammer die Anträge zur Überbrückung finanzieller Notlagen aufgrund der Coronakrise von Unternehmen eingereicht werden. Mit Stand Sonntag, 10 Uhr, wurden in der Steiermark 8363 Anträge eingereicht: "6851 davon sind bereits bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben, das entspricht einer Quote von über 80 Prozent", berichten WK-Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Alle Details lesen Sie hier.