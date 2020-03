9125 positiv Getestete in Österreich +++ Zahl schwerer Corona-Fälle in Österreich steigt weiter+++Expertenpapier für strengere Maßnahmen in Österreich+++ Trump befürchtet 100.000 Coronavirus-Tote in den USA+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

9125 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 49.455 sind getestet worden. 108 sind verstorben und 636 wieder genesen. 999 Erkrankte hospitalisiert, 193 auf Intensivstation (Stand: 30.03.2020, 09:30 Uhr).

Einkaufen soll nur noch mit Schutzmaske erlaubt werden.

soll nur noch mit Schutzmaske erlaubt werden. Zahl schwerer Corona-Fälle in Österreich steigt weiter.

in Österreich steigt weiter. Expertenpapier für strengere Maßnahmen in Österreich.

für strengere Maßnahmen in Österreich. SPÖ sagt Maiaufmarsch ab

sagt Maiaufmarsch ab Moskau verhängt allgemeine Ausgangssperre.

verhängt allgemeine Ausgangssperre. Über 2.400 Tote und 136.000 Infizierte in den USA.

und 136.000 Infizierte in den Lombardei rechnet noch fünf Wochen mit Toten.

rechnet noch fünf Wochen mit Toten. Novartis prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger.

prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger. Marko Arnautovic in Dubai in Quarantäne.



in Dubai in Quarantäne. 720.000 Menschen weltweit mittlerweile nachweislich infiziert - mehr als 34.000 Tote.

11 Uhr: Die neuen Maßnahmen der Regierung jetzt live

Um 11 Uhr wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Karl Nehammer eine erste Bilanz zu den Coronavirus-Maßnahmen ziehen

10.42 Uhr: Zahl der Todesopfer in Österreich stieg auf über 100

10.40 Uhr: Wiener Donauinselfest wird auf September verschoben

10.38 Uhr: SPÖ sagt Maiaufmarsch ab

Die Wiener SPÖ sagt angesichts der Coronavirus-Krise den traditionellen Maiaufmarsch ab. Die Großveranstaltung am 1. Mai mit der abschließenden Kundgebung am Rathausplatz wird heuer nicht stattfinden. Das teilte die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, am Montag bei einem Pressestatement mit.

Auch der für den 16. Mai geplante Landesparteitag wird nicht durchgeführt. Der nächste Wiener Parteitag soll nun erst im Frühjahr 2021 stattfinden.

10.30 Uhr: Online-PK zum Donauinselfest - jetzt live

10.28 Uhr: Tschechien überwacht Infizierte mit Kreditkarten-Daten

Tschechien startet am heutigen Montag das Pilot-Projekt sogenannter "kluger Quarantäne" im Südmährischen Kreis. Nach Ostern könnte es auf ganz Tschechien ausgeweitet werden. Das Projekt sieht die Suche und Isolierung von infizierten Menschen mit Hilfe der Daten von Kreditkartengesellschaften und Handy-Anbietern vor. Diese "kluge Quarantäne" könnte künftig flächendeckende Maßnahmen ersetzen.

10.26 Uhr: Coronasongs: Kreatives aus der Selbstisolation

Die Ärzte, Scheibsta, Thomas Stipsits und andere Musiker schreiben mit feiner Feder und viel Humor den Soundtrack zum Corona-Lockdown. Die Futter-Redaktion hat die besten Songs zusammengetragen.



10.22 Uhr: Lombardei ruft Einwohner zum Einhalt der Quarantäne auf

Die von der Coronavirus-Pandemie schwer betroffene norditalienische Region Lombardei ruft die Einwohner zu einem geschlossenen Einhalten der Ausgangssperre auf. Für Aufregung sorgten Berichte zunehmender Strafen wegen Verstößen gegen die Quarantäne am Wochenende. Sogar einige auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen wurden außer Haus erwischt.

10.15 Uhr: "Rotes Foyer" mit Rendi-Wagner um 12.00 Uhr

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird heute, Montag, zum Thema "Aktuelles zur Corona-Situation" Stellung nehmen.

Wir berichten live!

10.11 Uhr: Party in Kärnten eskalierte, vier Männer festgenommen

Die Polizei hat am Sonntagabend mit einem Großaufgebot eine lautstarke Feier in einem Garten in Griffen (Bezirk Völkermarkt) beendet. 15 Personen waren beteiligt, gleich mehrere Männer gingen auf die Beamten los, die daraufhin Pfefferspray einsetzten. Vier Personen wurden festgenommen, teilte die Polizei mit.



9.52 Uhr: Prognose: Deutlich strengere Maßnahmen notwendig

Die Prognosen der Wissenschafter, die die Basis für die heutige Entscheidung der Regierung für die weitere Vorgangsweise zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Österreich bilden, geben keinen Anlass zur Hoffnung auf Lockerung der Maßnahmen - im Gegenteil. Wahrscheinlich benötige es "deutlich strengere Maßnahmen als derzeit in Kraft sind", heißt es in einem der APA vorliegenden Expertenpapier.

Die alles entscheidende Größe in der Epidemie ist der Replikationsfaktor R0. Dieser gibt darüber Auskunft, wie viele Personen ein Infizierter im Durchschnitt wieder ansteckt. Ist der Replikationsfaktor kleiner als eins ist, klingt die Epidemie rasch ab, ist er größer als eins, verbreitet sich die Krankheit unweigerlich mit exponentieller Geschwindigkeit. "Wenn es nicht gelingt, rasch den Faktor R0 unter den Wert von 1 zu drücken, sind in Österreich Zehntausende zusätzliche Tote und ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu erwarten", heißt es in dem von Mathias Beiglböck (Uni Wien), Philipp Grohs (Uni Wien), Joachim Hermisson (Uni Wien, Max Perutz Labs), Magnus Nordborg (ÖAW), Walter Schachermayer (Uni Wien) mit Unterstützung der Rektoren Heinz Engl (Uni Wien) und Markus Müller (Med Uni) verfassten Expertenpapier.

9.48 Uhr: Zahlen und Trends

Die Zahl der positiv Getesteten in Öst. steigt weiter an, Stand 30.3., 8h, sind es 8813.

Diese Zahl ist immer von der Menge ausgewerteter Tests abhängig; die Anzahl der tatsächlich Infizierten ist sehr wahrscheinlich höher, aber derzeit nicht klar um welchen Faktor. #COVID19at pic.twitter.com/9IMtG7lxI7 — SORA Institut (@sora_institut) March 30, 2020

9.37 Uhr: Easyjet lässt Flieger am Boden

Der britische Billigflieger Easyjet hat wegen der Reisebeschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus den Flugbetrieb eingestellt. Derzeit sei unklar, wann die Maschinen wieder abheben können, teilte Easyjet mit. Um die Auswirkungen auf die Bilanz möglichst gering zu halten, würden Kosten reduziert. Zudem wurde mit der Gewerkschaft eine Urlaubsregelung für das Kabinenpersonal getroffen, die ab 1. April für einen Zeitraum von zwei Monaten gilt. In der Zeit erhält die Besatzung 80 Prozent ihres Durchschnittslohns.

9.29 Uhr: Rendi-Wagner warnt: In zehn Tagen gehen Beatmungsgeräte aus

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mahnt in der Coronakrise eine "zentrale Übersicht, Planung und Steuerung von Ressourcen" ein. Um die Kontrolle zu bekommen, müssten Ressourcen wie medizinisches Personal, Spitalsbetten, Tests und Beatmungsgeräte aus den Bundesländern zentral erfasst und mit den Corona-Infektionsdaten aus dem elektronischen Meldesystem des Gesundheitsministeriums verknüpft werden.

"Wir brauchen Ressourcen-Tracking", fordert die SPÖ-Vorsitzende, die jahrelang Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit war.

9.26 Uhr: Ungarn: Abstimmung über Notstandsgesetz schon am Montag



Die Abstimmung über das umstrittene Coronavirus-Notstandsgesetz in Ungarn findet bereits am heutigen Montag statt. Es wurde auf Vorschlag von Parlamentspräsident Laszlo Köver vom Dienstag (14.45 Uhr) vorverlegt. Angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz von Premier Viktor Orban scheint eine Verabschiedung sicher.

9.15 Uhr: AK Wien testete Streamingdienste

Da Kinos und Konzerthäuser zur Eindämmung des Coronavirus aktuell geschlossen sind, nutzen viele Österreicher Streamingdienste wie Netflix oder Spotify. Viele der Anbieter machen allerdings keine klaren Angaben darüber, was mit den Daten der Nutzern passiert. Die Arbeiterkammer Wien plant daher eine Beschwerde nach der Datenschutzgrundverordnung einzubringen, wie am Montag mitgeteilt wurde.

8.53 Uhr: Twitter löscht zwei Botschaften Bolsonaros

Der Internetdienst Twitter hat zwei Botschaften des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gelöscht, in denen der Staatschef den Sinn von Isolationsmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Zweifel gezogen hatte. Die Botschaften hätten gegen die bei Twitter geltenden Regeln verstoßen, erklärte das US-Unternehmen am Sonntag.

8.51 Uhr: Ifo: Jeder vierte deutsche Betrieb vor Kurzarbeit

Die Kurzarbeit in der deutschen Industrie wird einer Prognose des Ifo-Instituts zufolge bald drastisch steigen. 25,6 Prozent aller Firmen erwarten in den kommenden drei Monaten Kurzarbeit, wie die Münchner Forscher unter Berufung auf ihre Unternehmensumfrage mitteilen. Das ist der höchste Stand seit 2010. Vor drei Monaten lag der Anteil noch bei 15,3 Prozent.

8.50 Uhr: AUA-Chef: Rückkehr auf Vorkrisenniveau kann lang dauern

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech rechnet fest mit einem Comeback der AUA, auch wenn es länger dauern könnte, bis sich die Lage normalisiert. Genau absehbar sei die weitere Entwicklung aber noch nicht. "Es könnte durchaus einige Jahre dauern, bis die Nachfrage wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehrt", sagte er im Gespräch mit Austrianaviationnet. Das Bedürfnis, Menschen zu treffen, bleibe aber.

8.43 Uhr: Falsche Polizisten mit Fieberthermometer unterwegs

Die Kärntner Polizei ermittelt gegen zwei unbekannte Männer wegen Amtsanmaßung. Die beiden Uniformierten hatten vergangenen Freitagvormittag in der Gemeinde Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) Verkehrskontrollen durchgeführt und bei einer Frau Fieber gemessen - wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hat es sich dabei aber nicht um Exekutivbeamte gehandelt.

8.39 Uhr: Trudeau bleibt trotz Genesung seiner Frau in Quarantäne

Die Ehefrau des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau ist von ihrer Coronavirus-Infektion genesen, der Ministerpräsident bleibt aber noch in Quarantäne. Da die Ärzte nicht wüssten, wann sich seine Frau mit dem Erreger angesteckt habe, setzte er seine freiwillige Selbstisolation vorsichtshalber um mindestens weitere zwei Wochen fort, sagte Trudeau am Sonntag vor Journalisten in Ottawa.

8.31 Uhr: Kreuzfahrtschiff fährt durch Panama-Kanal

Das Kreuzfahrtschiff "Zaandam" mit mindestens zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Passagieren hat seine Fahrt durch den Panamakanal begonnen. Gemeinsam mit seinem Schwesternschiff "Rotterdam" habe es die Passage vom Pazifik in den Atlantik eingeleitet, teilte die Verwaltung des Panamakanals am Sonntag mit.

Zuvor hatte das panamaische Gesundheitsministerium die Durchfahrt genehmigt. "Für die Durchfahrt werden Maßnahmen ergriffen, um das Risiko für das Personal des Panamakanals zu minimieren", teilte die Verwaltung mit.

8.28 Uhr: Schwerkranke Patienten lange auf Intensivstationen

Etwa drei Prozent der Covid-19-Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden. Ihr Zustand ist oft ernst. Sie bleiben auch zu einem Großteil lange auf der Intensivstation. Dies erklärten der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Klaus Markstaller (MedUni Wien/AKH) und Walter Hasibeder (Krankenhaus Zams/Tirol). Wenn die Virusübertragung hoch ist und hoch bleibt, kann der Bedarf der Patienten an Intensivpflege das Gesundheits- und Spitalswesen überlasten.

8.11 Uhr: "Leben retten ist wichtiger als Datenschutz"

Die Nutzung von Big Data im Kampf gegen das Coronavirus ist laut dem Datenschutzexperten Viktor Mayer-Schönberger zulässig. "Die Datenschutzgrundverordnung, die in Österreich und in der gesamten Europäischen Union gilt, sagt ganz klar: Gesundheit geht vor, Leben retten ist wichtiger als Datenschutz hochhalten", sagte der Experte im Ö1-Frühjournal am Montagmorgen.

08.05 Uhr: Der Bettenplan der Wiener Spitäler

In der pessimistischsten Hochrechnung sind die Kapazitäten am 15. April erschöpft. Um die Spitäler zu entlasten, werden neue Betten für Infizierte, Verdachtsfälle und Schlüsselpersonal geschaffen.

7.57 Uhr: Einkaufen soll nur noch mit Schutzmaske erlaubt werden

Wie die Kleine Zeitung aus Regierungskreisen erfahren hat, sollen Supermärkte - die ja weiterhin offen bleiben dürfen - ab Mitte dieser Woche nur noch mit einer Schutzmaske betreten werden dürfen.

Die genauen Details sind noch offen - der Plan sieht aber vor, dass die Geschäfte beim Eingang Masken anbieten werdem (entweder kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr), die dann auch mit nach Hause genommen werden können.

7.44 Uhr: US-Country-Star Joe Diffie an Coronavirus gestorben

US-Country-Star Joe Diffie ist an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie am Sonntag auf der Facebook-Seite des Musikers mitgeteilt wurde, erlag der 61-Jährige gesundheitlichen "Komplikationen" nach der Infektion. Diffie hatte erst zwei Tage zuvor mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein.

Joe Diffie Foto © Al Wagner/Invision/AP

7.40 Uhr: Hebein überlegt Straßensperren für Wiener Fußgänger

In Wien könnten bald ganze Straßen für den Verkehr gesperrt werden, um in der Coronavirus-Krise mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Derartige Überlegungen gab Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Sonntag via Twitter bekannt. Der Koalitionspartner, die SPÖ, dürfte nicht allzu begeistern von diesen Plänen sein.

#Straßenöffnen #Platzschaffen

Für alle nur nochmal zur Sicherheit: Der Peak der Infizierungen steht uns noch bevor, gerade deshalb ist es wichtig gemeinsam zu handeln. Es steht deshalb außer Frage, dass wir in Wien mit der Bundesregierung kooperieren und die Erlässe umsetzen.(1) — Birgit Hebein (@BirgitHebein) March 29, 2020

7.36 Uhr: China meldet 31 neue Corona-Fälle

China hat 31 weitere Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, kamen zudem vier weitere Patienten ums Leben. Mit 30 Fällen wurde ein Großteil der Infektion erneut bei Menschen nachgewiesen, die nach China eingereist sind. Schon seit Wochen gibt es in der Volksrepublik angeblich fast ausschließlich nur noch solche "importierte Fälle". Japan weitet unterdessen sein Einreiseverbot auf Bürger aus den USA, China, Südkorea und dem größten Teil Europas aus.

7.28 Uhr: "Es sieht derzeit nicht nach Lockerung aus, eher nach Verschärfung"

Heute Vormittag werden Kanzler und Vizekanzler ein weiteres Mal vor die Presse treten. Begleitet von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) werden Sebastian Kurz und Werner Kogler bis zuletzt Zahlen evaluieren, Fachmeinungen einholen und Krisenszenarien erörtern, bevor sie mit ihren Vermutungen in die Öffentlichkeit gehen, um Sicherheit zu vermitteln in einer Zeit, in der es keine Sicherheiten gibt.

Wir übertragen die Pressekonferenz live ab 11 Uhr.

7.24 Uhr: Wien verlängert Winterpaket für Obdachlose bis August

Wien verlängert das alljährliche Winterpaket für Obdachlose heuer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie um drei Monate. Viele Notquartiere, die eigentlich für die kalte Jahreszeit Unterschlupf bieten sollten, blieben somit bis Anfang August offen, teilte das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit. "Obdachlose sind von Corona besonders stark betroffen, weil sie keine Rückzugsorte haben. Mit der Verlängerung bis in den Sommer öffnen wir solche Orte und setzen sie nicht der Ansteckungsgefahr auf offener Straße aus", erklärte er.

7.19 Uhr: Ärztin: Der Gipfel der Infektionen kommt erst

In einer Diskussion über den Ausnahmezustand aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hat die Intensivmedizinerin Barbara Friesenecker eindringlich erklärt, dass der Gipfel der Infektionen erst bevorstehe. "Wir befinden uns derzeit im Anzug des Sturms", die Intensivstationen der Spitäler füllten sich. Daher sei an eine Lockerung der Maßnahmen nach Ostern noch gar nicht zu denken. Die weitgehende Isolierung müsse aufrechterhalten werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sagte Friesenecker in der ORF-Fernsehsendung "Im Zentrum" am Sonntagabend.

7.11 Uhr: Zahl schwerer Corona-Fälle in Österreich steigt weiter

Die Zahl der Infektionen mit SARS-CoV-2 ist in Österreich am Sonntag auf über 8.500 gestiegen. Im 24-Stunden-Vergleich sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus bundesweit weiter abgeflacht, von Samstag auf Sonntag auf rund 6,8 Prozent. Allerdings wird am Wochenende vermutlich weniger getestet. Im Steigen begriffen ist die Zahl der schweren Fälle. Von den 931 Spitalspatienten mussten am Sonntag 187 auf Intensivstationen versorgt werden, um 52 mehr als am Samstag. Die Zahl der Todesopfer lag am Sonntagvormittag bei 86.

6 Uhr: Trump befürchtet 100.000 Coronavirus-Tote in den USA

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner in der Coronavirus-Krise auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100.000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: "Das ist eine furchtbare Zahl." Trump kündigte zudem an, bis Montag geltende Richtlinien zur sozialen Distanzierung um einen Monat bis Ende April auszuweiten. Bisher gibt es in den USA mindestens 2.409 Todesfälle nach einer Infektion mit dem Virus.



5 Uhr: Zahlungen aus Notfallfonds nächste Woche

Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ), Karlheinz Kopf, erwartet Zahlungen an Unternehmen aus dem mit 15 Milliarden Euro dotierten Notfallfonds übernächste Woche. Am Freitag werde der Nationalrat in einer Sondersitzung die gesetzliche Grundlage schaffen, in der Woche darauf werde dann Geld an die Unternehmen fließen können, so Kopf Sonntagabend in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens.

Die Zahlungen aus dem mit einer Milliarde Euro dotierten Härtefallfonds seien bereits in Arbeit: Bis Sonntagabend habe die WKÖ rund 60.000 Anträge erhalten und 50.000 davon schon abgearbeitet.

Auch bei der Kurzarbeit sei die grundsätzliche Zustimmung durch die Sozialpartner innerhalb von 48 Stunden garantiert, dann müssten die Anträge aber noch vom AMS abgearbeitet werden. "Das nimmt Zeit in Anspruch", räumte er ein.

4.50 Uhr: Lombardei rechnet noch fünf Wochen lang mit Toten

Die norditalienische Region Lombardei rechnet, dass es in den nächsten fünf Wochen noch Covid 19-Todesopfer geben wird. Daher müssten weiterhin rigorose Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, erklärte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera.

In der Lombardei lag die Zahl der Coronavirus-Toten am Sonntag bei 6.360. An einem Tag gab es 1.592 zusätzliche Infizierte. 1.328 befinden sich dort auf der Intensivstation.

4.50 Uhr: Moskau verhängt allgemeine Ausgangssperre

Ab heute dürfe man in der russischen Hauptstadt die Wohnung nur unter bestimmten Umständen verlassen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntagabend mit. Darunter fallen demnach der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apotheke und zum nächst gelegenen Müllcontainer.

Heute beginnt zudem eine von Staatspräsident Wladimir Putin angeordnete arbeitsfreie Woche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es war befürchtet worden, dass viele diese Zeit zum Einkaufen oder für Freizeitaktivitäten nutzen könnten.

Deshalb waren bereits am Samstag alle Einkaufszentren, Restaurants, Bars und größeren Parks geschlossen worden.

4.30 Uhr: Novartis prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt bei der Suche nach einem Heilmittel gegen das Coronavirus große Hoffnungen in das Malariamittel Hydroxychloroquin. "Präklinische Studien mit Tieren sowie erste Daten aus klinischen Studien zeigen, dass es das Coronavirus tötet", sagte Novartis-Chef Vasant Narasimhan der "SonntagsZeitung".

Derzeit würden in Europa und den USA Patientinnen und Patienten für klinische Studien gesucht und in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden in den USA und der Schweiz eine Zulassung per Eilverfahren geprüft.

4.20 Uhr: Marko Arnautovic in Dubai in Quarantäne

Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic befindet sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie unter kuriosen Umständen in Dubai in Quarantäne. Wie der Wiener in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" berichtete, wurde er nach einem Deutschland-Aufenthalt von seinem Club Shanghai SIPG aufgefordert, sich in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begeben und sich dort zu isolieren.

4.10 Uhr: Über 6.500 Tote in Spanien

Spanien hat am zweiten Tag in Folge den Tod von mehr als 800 Corona-Patienten binnen 24 Stunden beklagen müssen. Die Zahl der Todesopfer sei um 838 auf mehr als 6.500 geklettert, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Zur Bekämpfung des Virus verschärft die Regierung nun das Ausgangsverbot. Ab Montag gehe die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in den "Winterschlaf", wie Sprecherin Maria Jesus Montero sich kurz nach der Billigung der Maßnahme durch den Ministerrat ausdrückte. Eine solche Aktion sei auf der Welt "einzigartig".

4 Uhr: Trump riegelt Corona-Hotspots nicht ab - mehr als 2.400 Tote in den USA

Präsident Donald Trump verzichtet vorerst auf eine weitreichende Abriegelung von Hotspots wie New York verzichtet. "Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein", schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf Twitter.

In den USA sind der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zufolge mittlerweile fast 136.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. 56 Prozent aller neuen Infektionen würden in New York festgestellt. Über 2.400 Menschen starben mit oder an der Erkrankung Covid-19.

