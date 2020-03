8.774 positiv Getestete in Österreich +++ Zahlungen aus Notfallfonds nächste Woche +++ 136.000 Fälle in den USA +++ Präsident Trump riegelt Hotspots dennoch nicht ab +++ Über 6.500 Tote in Spanien +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

8.774 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 86 sind verstorben und 479 wieder genesen (Stand Sonntag 23 Uhr). 931 Erkrankte hospitalisiert , 187 auf Intensivstation (Stand Sonntag: 10.30 Uhr).

sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 86 sind verstorben und 479 wieder genesen (Stand Sonntag 23 Uhr). , 187 auf Intensivstation (Stand Sonntag: 10.30 Uhr). Die Anzahl der Fälle in den Bundesländern: Wien (1.103), Vorarlberg (601), Tirol (2.002), Steiermark (929), Salzburg (849), Oberösterreich (1.495), Niederösterreich (1.379), Kärnten (245), Burgenland (171).

Moskau verhängt allgemeine Ausgangssperre.

verhängt allgemeine Ausgangssperre. Über 2.400 Tote und 136.000 Infizierte in den USA

und 136.000 Infizierte in den USA Lombardei rechnet noch fünf Wochen mit Toten

rechnet noch fünf Wochen mit Toten Novartis prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger

prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger Marko Arnautovic in Dubai in Quarantäne



6 Uhr: Trump befürchtet 100.000 Coronavirus-Tote in den USA

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner in der Coronavirus-Krise auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100.000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: "Das ist eine furchtbare Zahl." Trump kündigte zudem an, bis Montag geltende Richtlinien zur sozialen Distanzierung um einen Monat bis Ende April auszuweiten. Bisher gibt es in den USA mindestens 2.409 Todesfälle nach einer Infektion mit dem Virus.



5 Uhr: Zahlungen aus Notfallfonds nächste Woche

Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ), Karlheinz Kopf, erwartet Zahlungen an Unternehmen aus dem mit 15 Milliarden Euro dotierten Notfallfonds übernächste Woche. Am Freitag werde der Nationalrat in einer Sondersitzung die gesetzliche Grundlage schaffen, in der Woche darauf werde dann Geld an die Unternehmen fließen können, so Kopf Sonntagabend in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens.

Die Zahlungen aus dem mit einer Milliarde Euro dotierten Härtefallfonds seien bereits in Arbeit: Bis Sonntagabend habe die WKÖ rund 60.000 Anträge erhalten und 50.000 davon schon abgearbeitet.

Auch bei der Kurzarbeit sei die grundsätzliche Zustimmung durch die Sozialpartner innerhalb von 48 Stunden garantiert, dann müssten die Anträge aber noch vom AMS abgearbeitet werden. "Das nimmt Zeit in Anspruch", räumte er ein.

4.50 Uhr: Lombardei rechnet noch fünf Wochen lang mit Toten

Die norditalienische Region Lombardei rechnet, dass es in den nächsten fünf Wochen noch Covid 19-Todesopfer geben wird. Daher müssten weiterhin rigorose Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, erklärte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera.

In der Lombardei lag die Zahl der Coronavirus-Toten am Sonntag bei 6.360. An einem Tag gab es 1.592 zusätzliche Infizierte. 1.328 befinden sich dort auf der Intensivstation.

4.50 Uhr: Moskau verhängt allgemeine Ausgangssperre

Ab heute dürfe man in der russischen Hauptstadt die Wohnung nur unter bestimmten Umständen verlassen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntagabend mit. Darunter fallen demnach der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apotheke und zum nächst gelegenen Müllcontainer.

Heute beginnt zudem eine von Staatspräsident Wladimir Putin angeordnete arbeitsfreie Woche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es war befürchtet worden, dass viele diese Zeit zum Einkaufen oder für Freizeitaktivitäten nutzen könnten.

Deshalb waren bereits am Samstag alle Einkaufszentren, Restaurants, Bars und größeren Parks geschlossen worden.

4.30 Uhr: Novartis prüft Malaria-Mittel gegen den Erreger

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt bei der Suche nach einem Heilmittel gegen das Coronavirus große Hoffnungen in das Malariamittel Hydroxychloroquin. "Präklinische Studien mit Tieren sowie erste Daten aus klinischen Studien zeigen, dass es das Coronavirus tötet", sagte Novartis-Chef Vasant Narasimhan der "SonntagsZeitung".

Derzeit würden in Europa und den USA Patientinnen und Patienten für klinische Studien gesucht und in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden in den USA und der Schweiz eine Zulassung per Eilverfahren geprüft.

4.20 Uhr: Marko Arnautovic in Dubai in Quarantäne

Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic befindet sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie unter kuriosen Umständen in Dubai in Quarantäne. Wie der Wiener in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" berichtete, wurde er nach einem Deutschland-Aufenthalt von seinem Club Shanghai SIPG aufgefordert, sich in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begeben und sich dort zu isolieren.

4.10 Uhr: Über 6.500 Tote in Spanien

Spanien hat am zweiten Tag in Folge den Tod von mehr als 800 Corona-Patienten binnen 24 Stunden beklagen müssen. Die Zahl der Todesopfer sei um 838 auf mehr als 6.500 geklettert, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Zur Bekämpfung des Virus verschärft die Regierung nun das Ausgangsverbot. Ab Montag gehe die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in den "Winterschlaf", wie Sprecherin Maria Jesus Montero sich kurz nach der Billigung der Maßnahme durch den Ministerrat ausdrückte. Eine solche Aktion sei auf der Welt "einzigartig".

4 Uhr: Trump riegelt Corona-Hotspots nicht ab - mehr als 2.400 Tote in den USA

Präsident Donald Trump verzichtet vorerst auf eine weitreichende Abriegelung von Hotspots wie New York verzichtet. "Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein", schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf Twitter.

In den USA sind der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zufolge mittlerweile fast 136.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. 56 Prozent aller neuen Infektionen würden in New York festgestellt. Über 2.400 Menschen starben mit oder an der Erkrankung Covid-19.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: