Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Betreuung von Schülern ist auch in den Ferien gewährleistet. Derzeit sind viel mehr Lehrer als Schüler dafür angemeldet.

Bildungsdirektion rechnet mit bis zu 150 Schülern in Kärnten, die in den Osterferien betreut werden © Christian Schwier - Fotolia

Heute in einer Woche starten für Schüler und Lehrer erstmals Ferien, die sich wohl nicht wie solche anfühlen werden. Seit zwei Wochen wird der Unterricht aufgrund der Corona-Krise ins „Homeoffice“ verlegt. Die Betreuung der Schüler wurde bisher in Notfällen gewährleistet. Das soll auch während der Osterferien so bleiben. „Wer für seine Kinder eine Betreuung braucht, wird sie weiterhin bekommen. Das können wir garantieren“, sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.