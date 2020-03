Häusliche Gewalt in der Coronakrise"Es ist kritisch, wenn alles wegbricht"

Facebook

Der Job ist unsicher, aus der Wohnung kommt die Frau kaum mehr raus, Freundinnen und Verwandte sieht sie selten, der Mann ist immer da: „Es ist natürlich kritisch, wenn alle Netzwerke wegbrechen. Wenn Partner so viel Zeit miteinander verbringen, kann das Konfliktpotenzial steigen“, sagt Michaela Gosch von den Frauenhäusern Steiermark. Manche Experten fürchten, dass die häusliche Gewalt in der Corona-Krise zunehmen wird – gerade in Beziehungen, in denen es schon zu Gewalt kommt. In den Frauenhäusern wurde vorgesorgt – die Plätze für Frauen und Kinder können im Notfall von 40 auf 50 aufgestockt werden.