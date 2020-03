889 Covid-19-Fälle im Land +++ 19 Steirer sind verstorben - so viele Todesfälle wie in keinem anderen Bundesland +++ Reaktivierung der Asylquartiere sorgt weiter für Tauziehen +++ Diskussion auch um Vorgehensweise für Schulen

Wie ausgestorben: Die Grazer Herrengasse am Sonntagnachmittag © Ulrich Dunst

Die zweite Woche mit spürbaren Einschnitten im Sog der Corona-Krise geht heute zu Ende. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt, für eine Rücknahme der Maßnahmen ist es zu früh. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Samstag, 28. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen. Hier finden Sie die aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveartikel International und Österreich.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

16.11 Uhr. Homeschooling solle bis zum Sommer andauern, Schulen in Sommerferien nicht geöffnet werden, fordert der unabhängige steirische Gewerkschafter Hannes Grünbichler. Hier finden Sie alle Infos zum Vorstoß.

15.45 Uhr. Seit Freitag, 17 Uhr, können bei der Wirtschaftskammer die Anträge zur Überbrückung finanzieller Notlagen aufgrund der Coronakrise von Unternehmen eingereicht werden. Mit Stand Sonntag, 10 Uhr, wurden in der Steiermark 8363 Anträge eingereicht: "6851 davon sind bereits bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben, das entspricht einer Quote von über 80 Prozent", berichten WK-Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

6851 von 8363 Anträgen sind bereits bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben. Josef Herk und Karl-Heinz Dernoscheg, WK Steiermark

15.01 Uhr. Graz zählt mit Stand 15 Uhr laut Gesundheitsministerium 215 Fälle - am Samstag waren es noch 199. Damit wurde die 200er-Marke am Sonntag überschritten. Allerdings: Nicht alle Betroffenen stammen auch tatsächlich aus der Landeshauptstadt. Teils werden Patienten, die aus anderen Bezirken kommen, in der Statistik nach Graz verortet - wenn sie sich hier in deinem der Krankenhäuser befinden. Das LKH West beispielsweise ist auf Infektionskrakheiten spezailisiert und daher eine wichtige Anlaufstelle für Steirer aus allen Regionen. Im Landeshauptstadt-Vergleich liegt Graz allerdings im Spitzenfeld - hinter Innsbruck mit 285 Fällen. Danach folgen Linz (186 Betroffene), Bregenz mit Umgebung (139 Betroffene), Salzburg (101), Klagenfurt (45), St. Pölten (47) und Eisenstadt (10). Die Einwohnerzahl hat also nicht unbedingt mit der Ausbreitung zu tun. Die Bundeshauptstadt Wien zählt 1101 Infizierte.

14.42 Uhr. Die Kollegen der Graz-Redaktion bringen eine wunderbare Geste vor den Vorhang: Die Grazer Kammermusikgruppe Oberton String Octet spendet die Einnahmen ihrer ersten CD-Produktion für das Krankenhaus in Treviso.

14.12 Uhr. Die Grazer Kammermusikgruppe Oberton String Octet hat sich entschlossen, sämtliche Einnahmen ihres Albums für die Italienhilfe zur Verfügung zu stellen. Floris Fortin, der Violoncello an der KUG studiert und Mitglied des international besetzten Ensembles ist: "Wir haben uns für dieses Spital entschieden, da einer unserer Musiker aus Treviso stammt." Das Octet ruft via Youtube zur Unterstützung auf - die Einnahmen fließen in die Stiftung des Krankenhauses.

14 Uhr. Aktuelle Zahlen: 889 Steirerinnen und Steirer sind mit Stand 14 Uhr laut Gesundheitsministerium positiv getestet worden - damit erhöht sich die Zahl seit Samstagabend noch einmal um 16. Am Wochenende wird allerdings weniger getestet. 142 SteirerInnen sind im Spital, 24 auf Intensivstationen.

13.55 Uhr: "Jetzt ist wirklich alles leer", schreibt uns Kollege Ulrich Dunst. Er hat die menschenleeren Straßen in der Grazer Innenstadt dokumentiert. Die Straßenbahnen fahren übrigens nur noch im 30-Minuten-Takt.

Foto © Dunst

13.35 Uhr. Klar, dass sich auch der Steirische Fußballverband (StFV) mit der Frage „Wie geht es weiter?“ konfrontiert sieht. Im Unterhaus machen sich Existenzängste breit, deshalb wird es am Montag eine StFV-Präsidiumssitzung geben. Dabei soll ein Härtefonds von rund 300.000 Euro beschlossen werden, der sich aus Rücklagen des Verbandes und Umwidmungen von Landesförderungen zusammensetzt. Mehr dazu von unserer Sportredaktion.

13.10 Uhr. Der Grazer Volker Scarpatetti leitet in Barcelona das Büro von "Hispania Tours", das exklusive Motorradreisen in Spanien, Portugal und Marokko organisiert. Er hat Thomas Rossacher erzählt, wie das Virus sein Leben in Barcelona verändert hat. "Es fühlt sich nach Einmannzelle an."

13 Uhr. Zwei Grazerinnen starten gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf ein Projekt, das Familien und Kinder in Zeiten der Krise helfen soll. Hier lesen Sie, wie Sie mitmachen können.

12.50 Uhr. Die Grundwehrdiener vom AAB7 in Feldbach hätten eigentlich morgen abgerüstet - jetzt bleiben sie zwei Monate länger an der Grenze.

12.24 Uhr. Beim Filmfestival Diagonale wäre heute Nachmittag der Publikumspreis der Kleinen Zeitung verliehen worden. Zumindest können Sie sich online einen Film eines der letzten Preisträger anschauen. Wie, verrät Julia Schafferhofer hier.

12.15 Uhr. Leitlinie für Lehrer: In der derzeitigen "Überbrückungsphase" aufgrund der Schulschließungen sollen die Lehrer keine neuen Lehrinhalte vermitteln. Daran erinnert das Bildungsministerium in neuen "Leitlinien für die Fernlehre/das Distance Learning". Außerdem sollen die Schüler zur Stärkung der Motivation regelmäßig von ihnen Feedback bekommen.

12.02 Uhr. In Belgrad sitzen derzeit noch 27 Österreicher, darunter auch einige Steirer, fest. Das Außenministerium hatte ein Busunternehmen beauftragt, die Menschen zurückzuholen. Doch weil sich die Firma die Quarantäne für ihrer Fahrer nicht leisten kann, scheiterte die Rückholung.

11.43 Uhr. Die Zeit während unserer Ausgangsbeschränkung nutzt jeder anders: Schicken Sie uns doch die lustigsten Bilder und Videos mit kurzer Beschreibung aus der Seltsam-Zeit, ruft unsere Graz-Redaktion auf. Einfach an graz@kleinezeitung.at schicken!

11.15 Uhr. Aktuelle Zahlen: Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich ist am Sonntagvormittag auf 8.552 gestiegen. 931 Personen mussten (Stand: 10.00 Uhr) wegen der Lungenkrankheit Covid-19 in Spitälern behandelt werden, davon 187 auf Intensivstationen, teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit. 86 Menschen starben bisher an den Folgen einer Infektion. Mindestens 479 Personen waren inzwischen wieder genesen. Die Zahl der infizierten Steirerinnen und Steirer wird weiter mit 873 angegeben.

11.14 Uhr. Ein besonderes Projekt hat die MS Mooskirchen umgesetzt. Die Schüler hatten die Aufgabe, unter dem Motto „Wir schenken euch ein Lächeln“ zu zeichnen, zu dichten, zu musizieren oder auch Witze aufzuschreiben. Ziel war es, damit den Bewohnern der Pflegeheime in der Region ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, da sie aktuell ja keine Besuche von Verwandten und Bekannten empfangen können.

MS Mooskirchen: Die Schüler schenken ein Lächeln

11.05 Uhr. Via Graz hat das Bundesheer mit einer eigens dafür ausgerüsteten S-70 Black Hawk am Freitag einen Soldaten heimgeflogen, der bei der Eufor-Mission in Bosnien-Herzegowina stationiert war und Covid-19-positiv getestet wurde - er gehört der Risikogruppe an und befindet sich nun im Militärspital in Wien-Stammersdorf in Behandlung.

Eine Black-Hawk-Besatzung hat gestern einen Soldaten, der mit #COVID19 infiziert ist, nach Österreich zurückgeflogen. #Bundesheer pic.twitter.com/hgYGkgolIv — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) March 29, 2020

11 Uhr. Für ältere Menschen ist die derzeitige Situation eine besondere Herausforderung - auch, was ihre Geldgeschäfte betrifft, die nicht immer mit Online-Banking vertraut sind. Das Innenministerium und die Wirtschaftskammer veröffentlichen deshalb jetzt Tipps für Seniorinnen und Senioren für den richtigen Umgang mit Geldgeschäften. Hier können Sie diese nachlesen.

10.56 Uhr. Während allerorten Entzückung und Freude über die Erholung der Natur in Corona-Zeiten herrscht, gibt es Sorge um Kulturfolger, wie etwa die Stadttauben - finden Sie noch genug Futter?

10.35 Uhr. Zu den kuriosen Seiten der Krise gehört nicht nur das G'riss um das Klopapier. Auch Germ ist knapp geworden, da derzeit viele Hobbybäcker ihr Home Office zur Backstube gemacht haben. Wer keine Germ mehr hat, kann sie auch selbst herstellen oder ersetzen. Hier sind die Tipps.

10.22 Uhr. Homeoffice, Kinderbetreuung und Heimunterricht in einem - dieser Challenge müssen sich derzeit viele Eltern stellen. "Ich bin in der ersten Woche fast durchgedreht", erzählt eine Mutter Kollegin Sonja Peitler-Hasewend.

10.11 Uhr. Musik gegen die Krise: Andreas Hinker von der Band "Die Lauser" hat online 100 CDs seines Musiklabels Hinker Music verlost, die werden jetzt verschickt. Die Lauser haben außerdem gerade mit ihrer neuen Single voll ins Schwarze getroffen - sie heißt "Dahoam".

10 Uhr. Wie jeden Tag übertragen wir den Gottesdienst mit Bischof Krautwaschl live. Hier geht es zum Stream.

9.35 Uhr. Dass die Bundesasylquartiere, in der Steiermark Leoben und Spital am Semmering, reaktiviert wurden, sorgt weiter für Tauziehen in der steirischen Landespolitik.

9.30 Uhr. Sonntagfrüh ist die Quarantäne von Heiligenblut in Kärnten aufgehoben worden. Seit 14. März saßen dort neben Einheimischen auch 90 Urlauber fest, unter anderem aus der Steiermark. Sie dürfen endlich heim fahren.

Heiligenblut ist wieder offen +

9.27 Uhr. Der Lendwirbel, eines der kreativsten und überraschendsten Feste in Graz, kann heuer nicht stattfinden wie gewohnt. Ganz aufgeben will man das Fest von 1. bis 5. Mai dennoch nicht: Anfang Mai soll es ein Fest der anderen Art geben - virtuell.

8.52 Uhr. Die Rückholaktionen des Außenministeriums laufen nach wie vor. Eine Gruppe Südoststeirer hat es soeben aus Brasilien retour geschafft, wie sie hier schildern.

8.38 Uhr. Wie sollen die Schulen mit der Situation umgehen? SPÖ-Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa fordert einen Entfall der Benotung im Jahreszeugnis, falls die Schulen noch länger geschlossen bleiben. Stattdessen sollen alle Kinder unkompliziert aufsteigen können. Ene Bewertung in Form von Noten sei angesichts der außerordentlichen Verhältnisse "nicht sinnvoll". Mehr in der Landespolitik-Kolumne "Hakelziehn".

8.28 Uhr. Insgesamt 19 Menschen sind in der Steiermark bereits in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben - so viele wie sonst in keinem anderen Bundesland. Gestern wurden zwei neue Todesfälle aus der West- und der Oststeiermark gemeldet.

7.55 Uhr. " ... und plötzlich ist man schwer krank. Ich war noch nie so schwer krank, hatte Schmerzen am ganzen Körper, Atemnot, ein absolutes Schwächegefühl, man kann nichts tun." Corona-Patienten erzählen, was sie erlebt und wie sie überlebt haben.

7.48 Uhr. Eine Zunahme von häuslicher Gewalt gibt es offiziell noch nicht. Doch derzeit zeigt sich ein anderes Bild: Die Polizei verzeichnet nicht mehr Einsätze als sonst, laut dem Gewaltschutzzentrum ist die Zahl der Wegweisungen in der Steiermark sogar gesunken. Woran das liegen könnte, hat Thomas Macher versucht herauszufinden.

7.35 Uhr. Wie erleben die Gastronomen in der Steiermark die Coronakrise und gibt es den Plan B? Eine Bestandsaufnahme von Kulinarik-Expertin Birgit Pichler.

7.26 Uhr. Ihr Einsatz ist lebenswichtig: Weil gerade in der Corona-Krise die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern & Co. unentbehrlich ist, stellen wir acht Personen am Sonntag stellvertretend für alle aufs Podest. Hier lesen Sie, was die Helden des Alltags leisten!

7.10 Uhr. Das Bundesheer hat die Unterstützung der Lebensmittelketten zur Versorgung der Supermärkte beendet. Der Einsatz hatte am 14. März begonnen und endete diesen Freitag nach knapp zwei Wochen. Zum Höchststand der Leistungen waren 753 Soldaten (Berufssoldaten wie Heeressportler und Grundwehrdiener) sowie Zivilbedienstete in insgesamt 31 Lagern in allen neun Bundesländern eingesetzt. Innerhalb von nur 12 Stunden nach der ersten Anforderung standen bereits Kräfte der Streitkräftebasis in Graz und Wels im Einsatz.

6.30 Uhr. Mehr als 3.085 Unternehmer haben sich bereits an der Aktion #regionalkaufen beteiligt. Sie liefern auch nach Hause. 2.073 dieser Firmen sind aus der Steiermark. Die Kleine Zeitung will mit dieser Initiative die heischen Unternehmen fördern.

Marktplatz Auf www.kleinezeitung.at/regionalkaufen finden Sie weitere regionale Betriebe aus verschiedenen Branchen, die ihre Waren derzeit liefern.

Samstag, 20.53 Uhr. Wie die Landessanitätsdirektion am Samstagabend mitteilte, sind gestern zwei weitere Patienten an Covid-19 verstorben. Es handelt sich um zwei Männer aus dem Bezirk Voitsberg (Jahrgang 1939) und aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Jahrgang 1940). Damit liegt die Zahl der Todesfälle in der Steiermark bei 19. Das Gesundheitsministerium hat die Zahl der Neuinfektionen in der Steiermark indes am Samstag um 20 Uhr auf 873 erhöht. Die Tendenz ist weiter steigend. Mit Stand Freitag mussten 123 Patienten in den steirischen Kliniken stationär behandelt werden.