Melanie Pendl hofft darauf, bald aus Peru ausreisen zu können © KK

Was die Grazerin Melanie Pendl, die ursprünglich aus Hofstätten an der Raab stammt, gerade durchlebt, ist für viele in diesen Tagen wohl das Horrorszenario schlechthin: Seit dem vergangenen Mittwoch (25. März) sitzt die 26-Jährige in einem Hostel in der Stadt Cusco in den peruanischen Anden fest. Gemeinsam mit etwa 140 Gästen und zwölf Angestellten darf sie die Herberge bis mindestens 21. April nicht verlassen.