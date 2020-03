7960 Infizierte in Österreich +++ Schwerkranke werden aus Italien in deutsche Krankenhäuser gebracht +++ Schon 30.000 Anträge für Härtefallfond +++ Wuhan hebt Isolation auf +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

7960 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 42.750 Testungen durchgeführt. 75 Menschen sind verstorben und 410 wieder genesen . 839 Erkrankte hospitalisiert, 168 auf der Intensivstation. Stand: 10.00 Uhr



Wissenschaftler fordern Schutzmaskenpflicht für Österreich

für Österreich Anschober: Peak "zwischen Mitte April und Mitte Mai".

Peak "zwischen Mitte April und Mitte Mai". Schwer Erkrankte aus Italien und Frankreich werden in deutsche Krankenhäuser gebracht

gebracht Chinesische Metropole Wuhan beendet Isolation.

11.52 Uhr: Symbol der Hoffnung: Das Matterhorn wird jede Nacht angestrahlt

Bravo Zermatt: the iconic Matterhorn is being lit every night with a symbol of hope during the coronavirus crisis - https://t.co/UnL4VcTWjA #COVID19 #coronavirus #zermatt #switzerland pic.twitter.com/5crhTX9KYY — Where to Ski (@WheretoSkiandS) March 25, 2020

11.40 Uhr: Auch Spanien ruft Militär zum Transport der Leichen

Nach Italien wird auch im schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien das Militär beim Transport der Leichen helfen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Samstag im Amtsblatt mit. Die Streitkräfte würden wegen der großen Zahl der Toten und des Fehlens verfügbarer Bestattungsinstitute während der Dauer des Alarmzustandes eingesetzt, hieß es.

Wegen der vielen Todesopfer war zuletzt bereits die Eishalle in Madrid zum Leichenhaus umfunktioniert worden. Die Regierung hat den Alarmzustand und die strenge Ausgangssperre um weitere zwei Wochen bis zum 11. April verlängert.

Spanien ist nach Italien das am schwersten von der Krise betroffene Land Europas. Mit Stand Samstagvormittag gab es mehr als 65.000 positiver Tests sowie mehr als 5.100 Todesfälle.

11.27 Uhr: Fragen & Antworten zum außerordentlichen Zivildienst

Der außerordentliche Zivildienst ist ein Novum in der österreichischen Geschichte. Die Einberufung zum Bundesheer bzw. zum Zivildienst stellt einen maßgeblichen Eingriff in das Leben eines jungen Menschen dar. Deswegen beantwortet Redakteurin Claudia Gigler hier alle Fragen rund um das Thema.

11.24 Uhr: Rückholmaschine bringt 71 Österreicher aus Peru zurück

Samstagmittag wird am Flughafen Wien-Schwechat ein Rückholflug aus Lima erwartet, der 71 Österreicher zurück in die Heimat bringt. Wie eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte, befinden sich in der nahezu voll besetzen Maschine insgesamt 289 Passagiere an Bord.

"Dieser Notflug ist gelebtes Beispiel dafür, dass die europäische Zusammenarbeit auch in Krisensituationen gut funktioniert. Neben 71 Österreicherinnen und Österreichern konnten wir Menschen aus 16 weiteren EU-Ländern und elf Drittstaaten die sichere Rückkehr nach Europa ermöglichen", stellte Außenminister Alexander Schallenberg fest. Darunter war auch eine Gruppe von 14 ukrainischen Staatsbürgern. Der ukrainische Außenminister hatte am Donnerstag bei Schallenberg telefonisch um Hilfe bei der Evakuierung seiner Staatsbürger gebeten. "Dieser Bitte sind wir selbstverständlich sehr gerne nachgekommen", sagte Schallenberg.

> Auch ein Grazer Arzt ist an Bord der Maschine

11.16 Uhr: Finanzminister Blümel kündigt mehr Geld für Kurzarbeit an

Überbrückungskredite gesichert: Gemeinsam mit dem Vize-Spartenobmann für Banken und Versicherungen, Robert Zadrazil, trat der Finanzminister heute vor die Öffentlichkeit. AMS-Bestätigung wird ausreichen für Kredit der Banken für Betriebsmittel. 1 Milliarden statt 400 Millionen Euro für Kurzarbeit.

> Mehr zu den neuen Maßnahmen

11.03 Uhr: EU-Kommisar Hahn sieht keine Gefahr für neue Eurokrise

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sieht keine Gefahr einer neuen Eurokrise durch die massive Schuldenpolitik in der Coronakrise. "Nein, da sind wir mit unserem Euro-Rettungsschirm gut aufgestellt, da sind noch 410 Milliarden Euro drin", sagte Hahn der "Kronen Zeitung". "Was ein Problem werden könnte, sind die Nicht-Euro-Staaten", fügte er hinzu

11:01 Uhr: Kanadas Armee: Kampf gegen Pandemie "oberstes Anliegen"

Kanadas Armee hat die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus zur obersten Priorität erklärt. Es sei das "Hauptanliegen" der Streitkräfte, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, erklärte Armeechef Jonathan Vance am Freitag. Soldaten könnten dafür "auf See, am Boden oder in der Luft" eingesetzt werden, um den Behörden im Kampf gegen die Pandemie zu helfen, erklärte er weiter. Dafür wolle man sogar einen Ausbildungseinsatz in der Ukraine verkleinern.

10.53 Uhr: Erste Bank Österreich stundet Kreditverpflichtungen für Unternehmen

Die Erste Bank Österreich hat mit der Stundung von Kreditverpflichtungen im Firmengeschäft begonnen, berichtet das Nachrichtenmagazin "profil" in einer Vorausmeldung. "In den vergangenen Tagen hatten wir pro Tag rund 600 entsprechende Anfragen von unseren Kunden", sagt Vorstandschef Peter Bosek.

Die Bank habe bereits mit der teilweisen bis gänzlichen Stundung begonnen, wobei die Zahlungen in der Regel "drei bis sechs Monate" ausgesetzt würden und zwar unabhängig davon, ob der Kreditnehmer Staatshilfen in Anspruch nehmen könne oder nicht. "Ich weiß jetzt schon, dass wir nicht für jede Stundung eine Staatshilfe bekommen werden." Laut Bosek ist von den derzeit rund 50.000 Kommerzkunden "etwas mehr als die Hälfte von der Vollbremsung der Wirtschaft" betroffen.

10.42 Uhr: Aktuelle Zahlen für Österreich

7.960 Erkrankte, 75 verstorben und 410 wieder genesen. 839 Erkrankte hospitalisiert, 168 auf Intensivstation

10.20 Uhr: Fragen und Antworten: Wo darf ich eigentlich noch in die Sonne?

Wir beantworten, was am heutigen Samstag in Zeiten von Corona geht und was nicht. Klicken Sie hier.

10.14 Uhr: Ansteckungszahlen in Deutschland

48.582 registrierte Infizierte gibt es mit Stand Mitternacht aktuell in Deutschland. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Das ist ein Plus von 6.294 Menschen oder 13 Prozent. Die Todeszahlen stiegen um 55 auf 325 Verstorbene durch Covid-19. Das sind um 17 Prozent mehr als am Vortag.

10.12 Uhr: Italienischer Premier Conte forder Wiederaufbauplan für Europa nach der Corona-Krise

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in drastischen Worten einen außerordentlichen Wiederaufbauplan für das von der Coronakrise getroffene Europa gefordert. Sollte die EU nicht sofort Maßnahmen ergreifen, müssten die nächsten Generationen die "immensen Kosten einer zerstörten Wirtschaft" tragen, sagte Conte der Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore".

In Anspielung auf den Marshall-Plan der USA nach dem Zweiten Weltkrieg sprach sich Conte für die Ausgabe von "European Recovery Bonds" aus, die den Wiederaufbau des sozialen und wirtschaftlichen Netzes in Europa finanzieren sollen. Italien allein werde 50 Milliarden Euro für seine Wirtschaft locker machen.

> Mehr zum Thema

09.55 Uhr: Bisher 7.697 Erkrankte und 68 Todesopfer in Österreich

7.697 Menschen sind Samstagfrüh (8.00 Uhr) in Österreich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich einen Anstieg um 835 Fälle bzw. 10,56 Prozent. Das ist das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es 68, das sind um zehn (rund 17 Prozent) mehr als Freitagfrüh. Bisher wurden 42.750 Tests durchgeführt.

> Mehr zu den aktuellen Zahlen

09.41 Uhr: Isolation chinesischer Millionenmetropole Wuhan beendet

Die Isolation der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag nach zwei Monaten beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, das Ausreiseverbot gilt aber noch bis zum 8. April. Der U-Bahn- und Fernverkehr wurde wieder aufgenommen, Einkaufszentren dürfen kommende Woche ihre Tore öffnen.

> Mehr zur beendeten Isolation in Wuhan und der emotionalen Rückkehr einiger Bewohner, die monatelang von ihren Liebsten getrennt waren.

> Der Kindberger Unternehmer Pierre Sauer berichtet über die Rückkehr der Normalität in seiner chinesischen Wahlheimat

09.38 Uhr: Bisher 30.000 Anträge an Härtefall-Fonds - 45% erledigt

Seit Freitag um 17 Uhr sind Anträge auf Unterstützung aus dem Härtefall-Fonds möglich. Bis heute, Samstag, um 8.00 Uhr waren 30.000 Anträge gestellt, 45 Prozent davon bereits wieder erledigt, teilte die Wirtschaftskammer der APA mit. Die Homepage der Wirtschaftskammer habe dem Ansturm standgehalten. Viele Anträge seien innerhalb von zwei Stunden bearbeitet worden.

Der Härtefall-Fonds ist mit einer Milliarde Euro dotiert und soll Kleinstunternehmen, die wegen der Corona-Krise zusperren müssen, rasch helfen. Im ersten Schritt werden je nach Umsatz der Betroffenen 500 oder 1.000 Euro ausbezahlt, letztlich können pro Unternehmen im Laufe von drei Monaten bis zu 6.000 Euro fließen. Die Maßnahme wird von der Wirtschaftskammer Österreich abgewickelt, für einen Antrag muss man aber kein Kammermitglied sein.

09.31 Uhr: 57.000 Corona-Testungen täglich dank innovativer Drive-in Lösung

Das Wiener Unternehmen LEAD Innovation entwickelte gemeinsam mit Wirtschaftspartnern eine schlüsselfertige Lösung für Drive-in Stationen zur Massen-Testung des Coronavirus. Der Denkanstoß kam aufgrund der Tatsache, dass bei durchschnittlich 2.300 durchgeführten Tests pro Tag es 10 Jahre benötigen würde, um die Bevölkerung Österreichs einmal durchzutesten. Dank des notwendigen Netzwerks wird es möglich, auf Parkplätzen von Supermärkten bis zu 57.000 Testungen pro Tag durchzuführen.

09.24 Uhr: 24-Stunden-Betreuung: Land NÖ und WKNÖ organisieren Sonderflüge, um Betreuerinnen ins Land zu bringen

Unermüdlich im Einsatz sind in diesen Tagen auch jene, die 33.000 Menschen in Österreich im Rahmen der 24-Stunden-Pflege betreuen. „In NÖ gibt es rund 8.000 Menschen, die so betreut werden. In 70 Fällen wird es in absehbarer Zeit Betreuungsprobleme geben, die es zu lösen gilt“, erklärt Robert Pozdena, Obmann der Personenbetreuer in der WKNÖ und betont: „Wir sind bestens organisiert, stehen in engem Kontakt mit Land Niederösterreich und NÖ Pflegehotline und versuchen wirklich alles, um die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher flächendeckend betreuen zu können.“

Die Maßnahmen, die die Fachgruppe gemeinsam mit dem Land Niederösterreich dabei setzt, sind umfangreich. „Am Montag landen mit Sondergenehmigung die ersten beiden Maschinen in Schwechat, die 250 Betreuerinnen aus Rumänien und Bulgarien nach Österreich bringen“, geben der Obmann und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Auskunft. Der Flug wird vom Land Niederösterreich bezahlt. Die Wirtschaftskammer übernimmt die Kosten der 14-tägigen Quarantäne, die die Betreuerinnen in einem niederösterreichischen Hotel verbringen werden. „Die Quarantäne ist leider notwendig, weil die Gruppe der Personenbetreuer nicht als systemrelevant anerkannt wird, und somit keinen Zugang zu Schnelltests hat. Das gehört aber schnellstens korrigiert. Denn die Quarantäne kostet nicht nur Geld, sondern vor allem auch wertvolle Zeit, die verstreicht, ehe die Betreuerinnen ihre dringend benötigte Arbeit aufnehmen können“, fordert der Obmann die zuständige Bundespolitik zum Handeln auf.

> Mehr zum Thema

08.17 Uhr: Deutsche Verleger fordern Hilfen bei Zeitungszustellung

Der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Deutschland hat wegen der Corona-Krise staatliche Unterstützung für die Zeitungsverlage gefordert. In der Pandemie zeige sich, "dass nicht nur die Bereiche Gesundheit und Ernährung systemrelevant sind, sondern auch die Versorgung mit verlässlichen Informationen", so Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff laut Medien vom Samstag.

"Die etablierten Medien sind in solchen Zeiten der Kitt für die Gesellschaft", sagte Wolff der "Saarbrücker Zeitung" vom Samstag.. Der BDZV-Chef verwies auf einen Anstieg um bis zu 150 Prozent bei den Zugriffszahlen auf die digitalen Angebote der Verleger. Der Markt bei den Printausgaben sei stabil.

Allerdings gebe es massive Einbrüche im Werbegeschäft, sagte Wolff der Zeitung. Er verwies auf die besonders von der Corona-Krise betroffenen Branchen im Veranstaltungsbereich und der Gastronomie. Auch Anzeigen aus dem stationären Einzelhandel seien zurückgegangen.

08.14 Uhr: Welt-Caritas ruft zu "Pandemie der Nächstenliebe" auf



Kurienkardinal Tagle: "Geschichte wird unsere Generation an der Stärke der Liebe messen, die diese gemeinsame Notlage erzeugt und verbreitet hat - oder auch nicht".

08.03 Uhr: England sendet aufbauende Nachricht an Italien

Eigentlich hätte gestern das Länderspiel zwischen England und Italien stattfinden sollen. Stattdessen erstrahlte das Wembley Stadion in London in den Farben der italienischen Nationalflagge.

> Hier geht es zu unserem Sport-Liveticker

07.51 Uhr: Kogler will Härtefonds-Bezieherkreis ausweiten

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will, dass der Kreis der Bezugsberechtigten für den Corona-Härtefallfonds ausgeweitet wird. "Auch die Mehrfachversicherten und mit höheren Einkommen sollen zum Zug kommen und auch Unternehmen, die erst nach dem 1.1. dieses Jahres begonnen haben", sagte Kogler am Samstag im Ö1-Morgenjournal.

Es handle sich um "zigtausende" Unternehmen und damit "ausreichend viele, dass wir uns um diese Menschen bemühen", erklärte Kogler weiter. Kogler zeigte sich "sehr zuversichtlich". Mehrerer Ministerien würden hier mit der Wirtschaftskammer verhandeln, die den Härtefonds abwickelt.

Derzeit können von der Coronakrise betroffene Einpersonenunternehmen und Kleinstunternehmen mit bis zu neun Angestellten Gelder aus dem vorerst mit einer Milliarde Euro dotierten staatlichen Notfallfonds abrufen, wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in "krone.tv" und "oe24.tv" erklärte. Anspruchsberechtigt seien etwa auch Journalisten oder Physiotherapeuten, die selbstständig sind.

> Lesen Sie mehr zum Thema

07.36 Uhr: Deutsche Luftwaffe fliegt erkrankte Italiener aus

Aufgrund der dramatischen Lage in den norditalienischen Krankenhäusern werden sechs Intensivpatienten von Bergamo nach Köln gebracht.

> Mehr zur Mission der Luftwaffe

07:30 Uhr: Unser USA-Korrespondent entkam dem Epizentrum der Corona-Krise

> Hier schildert er seine Erfahrungen in New York

07.20 Uhr: Wissenschafter fordern Verschärfung der Maßnahmen

Wissenschafter sprechen sich für eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Österreich aus. Notwendig sei etwa die Einführung einer Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum und ein striktes Durchsetzen des "Social Distancing", appelliert der Quantenphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Uni Innsbruck in einem Offenen Brief an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

07.10 Uhr: Pentracor beginnt mit der Behandlung von Corona Patienten

Die in Brandenburg ansässige Firma Pentracor hat eine Therapie entwickelt, welche C-Reaktives Protein (CRP) aus dem Blut von Patienten entfernt.

Eine erste mehrtägige Therapie wird derzeit in Bayern durchgeführt. Hochrangige Mediziner in den USA werden mit der Therapie bei Corona-Patienten auch umgehend beginnen. Das Ziel ist es, Patienten so früh zu behandeln, dass eine Lungenschädigung möglichst verhindert wird und damit eine Beatmung sowie der Einsatz von Herz-Lungenmaschinen unnötig werden.

> Sonja Krause schreibt über den Wettlauf gegen die Zeit und die Entwicklung eines neuen Corona-Medikamentes

Die US-amerikanischen Mediziner erbitten derzeit die Zulassung des Produktes. In Europa besteht eine CE-Zertifizierung, welche die Behandlung von pathologischen Verläufen bei COVID-19-Patienten bereits erlaubt. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die Therapie nebenwirkungsfrei und damit sehr sicher ist. Erste Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet und auf der Website Pentracor.de publiziert.

Das Wichtigste von gestern

In den USA haben sich inzwischen mehr als hunderttausend Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Bis Freitagnachmittag (Ortszeit) gab es in den USA 100.717 Infektionen mit Sars-CoV-2, wie aus einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität hervorging. Die Zahl der Todesopfer lag am Freitagabend bei 1544.

Damit hat sich die Zahl bekannter Infektionen in den USA innerhalb einer Woche vervielfacht. Die mit Abstand meisten Fälle wurden in New York registriert, wo fast die Hälfte aller Infektionen auftrat. Das Militär beobachtet aber auch die Entwicklung in Chicago, Michigan, Florida und Louisiana mit Sorge. In diesen Regionen könnte bald der Ruf nach Feldspitälern des US-Militärs kommen.

Links zum Thema Trump zwingt GM zur Produktion von Beatmungsgeräten

Um der Situation Herr zu werden, unterzeichnete Präsident Donald Trump am Freitag das größte Rettungspaket der US-Geschichte - und aktivierte nahezu zeitgleich ein Kriegswirtschaftsgesetz. Der Präsident setzte im Weißen Haus mit seiner Unterschrift ein Maßnahmenpaket in Kraft, das Nothilfen von rund zwei Billionen Dollar (1.821 Milliarden Euro) vorsieht.

Er aktivierte zudem den sogenannten "Defence Production Act", um den Autobauer General Motors zur Produktion von dringend benötigten Beatmungsgeräten zu zwingen. GM habe Zeit verschwendet und sein Versprechen, für das Land 40.000 Geräte zu produzieren, nicht erfüllt, erklärte Trump. Nun versprach der US-Präsident, dass innerhalb der nächsten 100 Tage durch Ankauf oder zusätzliche Produktion amerikanischer Firmen zusätzlich 100.000 Beatmungsgeräte beschafft werden. Das entspreche der dreifachen US-Produktion eines normalen Jahres. "Wir werden viele Beatmungsgeräte produzieren", erklärte Trump.

Die USA sind das Land mit den weltweit meisten Infektionsfällen. In China, wo die Pandemie ihren Anfang genommen hatte, wurden nach offiziellen Angaben 81.340 Infektionen bestätigt, in Italien sind es 86.498.

