Nach einem Konzert in Moskau am 15. März ist Till Lindemann schon vor einigen Tagen krank nach Deutschland gereist. Es geht im allerdings schon wieder besser.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Till Lindemann © Jens Koch/Universal Music

Till Lindemann, der Sänger von "Rammstein", hatte sich nach seiner Rückreise von einem Konzert in Moskau am 15. März offenbar sehr schlecht gefühlt. Bei dem 57-Jährigen wurde Corona vermutet und er musste sofort in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert werden.

Kolportiert wird, dass er wegen Komplikationen wie einer Lungenentzündung und hohem Fieber in die Intensivstation musste, es soll sogar Lebensgefahr bestanden haben. Mittlerweile ist der Gesundheitszustand von Lindemann, der sich weiterhin in Quarantäne befindet, allerdings wieder stabil.

Nun aber gibt es eine Stellungnahme der Band auf Facebook. Demnach gehe es Lindemann gut, ein Test auf das Coronavirus verlief negativ, heißt es: "Till hat eine Nacht auf der Intensivstation verbracht und wird heute auf eine andere Station verlegt, weil es ihm besser geht. Der Test auf das Corona-Virus war negativ."

Till Lindemann hat 2019 sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Dazu gab er auch der Kleinen Zeitung ein Interview.