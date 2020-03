Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Kerngast © Fuchs, Privat

Seit 17 Jahren ist Jürgen Kerngast beim Roten Kreuz in Graz, doch bei aller Erfahrung: "So etwas hat natürlich noch keiner von uns erlebt. Irgendwann musst du abschalten und darfst das alles nicht mehr an dich heranlassen", erzählt der Rettungssanitäter. Kerngast transportiert Coronapatienten im Rettungsauto; Verdachtsfälle und Infizierte. Seine Arbeitskleidung ist daher die meiste Zeit ein weißer Schutzanzug, komplett mit Maske und Handschuhen: "Darunter wird es mit der Zeit ziemlich heiß, du bist fertig nach so einem Einsatz - aber klarerweise ist der Schutz notwendig."