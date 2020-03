Facebook

Im Jänner hat Wladimir Putin völlig überraschend eine Verfassungsreform in Aussicht gestellt. Innerhalb weniger Wochen war diese ausgearbeitet und vom Parlament abgesegnet. Am 22. April hätte das Volk noch bei einer - rechtlich nicht bindenden - Abstimmung seinen Segen geben sollen. Doch dann kam Corona: Russland verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie die Abstimmung über die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes. Das kündigte Putin am Mittwoch bei einer Fernsehansprache an. Einen neuen Termin werde es später geben.