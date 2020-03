Über 5.200 Infizierte in Österreich +++Ausgangssperre nun schon für 2,6 Milliarden Menschen+++ Prinz Charles positiv auf Corona-Virus getestet+++Einigung in den USA auf Zwei-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket+++Spanien betrauert schon mehr Corona-Todesopfer als China+++Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

12.50 Uhr: Papst ruft Gott um Hilfe: Alle Christen sollen beten

Papst Franziskus hat bei einem Vaterunser-Gebet, das Christen aller Welt sprechen sollten, Gott um Hilfe in der Corona-Krise gerufen. Auch die Kirche in Italien hat die Krise hart getroffen, vor allem in der Region Lombardei. Die Zeitung der italienischen Bischofskonferenz "Avvenire" geht von insgesamt fast 70 toten Priestern aus. Im Vatikan gibt es bisher vier Corona-Fälle.

Papst Franziskus beim Vaterunser-Gebet Foto © (c) APA/AFP/VATICAN MEDIA/HANDOUT (HANDOUT)

12.50: Kreuzfahrtschiff mit 34 Österreichern bei Rom gelandet

Das Kreuzfahrtschiffes "Costa Victoria" mit 726 Passagieren ist am Mittwoch im Hafen der mittelitalienischen Stadt Civitavecchia nördlich von Rom gelandet. Die Passagiere mussten sich als Vorbeugungsmaßnahme in ihren Kabinen aufhalten, nachdem eine argentinische Urlauberin positiv auf Coronavirus getestet wurde und das Schiff in Kreta verlassen hatte. Mehrere Häfen haben die Landung des Schiffes abgelehnt. Die Rückreise der Passagiere wurde eingeleitet.

12.40 Uhr: Staatshilfen: Keine Boni für deutsche Firmen

Der Haushaltsausschuss im deutschen Bundestag wird heute über einen Beschluss abstimmen, der vorsieht, dass auf Staatshilfen angewiesene Unternehmen auf Boni- und Dividendenzahlungen verzichten sollen. Sondervergütungen in Form von Aktienpaketen oder Gratifikationen neben dem Festgehalt müssten wegfallen. Das gelte für die Zeit der staatlichen Hilfen mit Eigenkapital oder umfangreichen Garantien.

12.22 Uhr: Erste Auswirkungen auf Luftschadstoffbelastung in Österreich

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Luftqualität, nämlich auf den Ausstoß von Schadstoffen, zum Beispiel durch den geringeren Verkehr. Erste Auswertungen des Umweltbundesamts zeigen einen Rückgang der Schadstoffbelastung an verkehrsnahen und städtischen Messstationen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

12.15 Uhr: Spanien betrauert schon mehr Corona-Todesopfer als China

Die Zahl der Corona-Todesopfer in Spanien hat jene Chinas überholt. Nach Angaben der Regierung in Madrid vom Mittwoch starben 3.434 Menschen in Spanien an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

12.13: Ungewöhnliche Bilder: Ausgangssperre in Indien

Coronavirus: Ausgangssperre in Indien Wegen der Coronavirus-Pandemie greift Indien zu drastischen Maßnahmen und verhängt eine dreiwöchige "vollständige Ausgangssperre" für seine 1,3 Milliarden Bürger. (c) AP (Rafiq Maqbool) Die Maßnahme gelte für 21 Tage. Wenn dieser Zeitraum nicht respektiert werde, werde das Land um 21 Jahre zurückgeworfen, sagte Premierminister Narendra Modi. Bilder wie diese sollten also bis auf Weiteres der Vergangenheit angehören. (c) AP (Ajit Solanki) Er rief die Inder auf, die soziale Distanz zu respektieren und zu Hause zu bleiben. "Es gibt keinen anderen Weg, dem Coronavirus zu entkommen", warnte er. "Denken Sie daran, dass schon ein Schritt von zu Hause aus die schwere Coronavirus-Krankheit wieder in Ihr Zuhause bringen kann." (c) AP (Rafiq Maqbool) Indien hat bisher 519 bestätigte Infektionsfälle. (c) AP (Dar Yasin) Zehn Menschen starben durch die Lungenkrankheit Covid-19. Experten befürchten jedoch, dass die Dunkelziffer aufgrund der geringen Anzahl von Tests in dem zweitbevölkerungsreichsten Staat der Erde weitaus höher ist. (c) AP (Rafiq Maqbool) (c) AP (Amar Kumar) (c) AP (Dar Yasin) (c) AP (Rafiq Maqbool) (c) AP (Rafiq Maqbool) 1/9

12.10 Uhr: Ischgl im Fokus der Weltöffentlichkeit

Das österreichische Schigebiet Ischgl muss sich wie berichtet einer Untersuchung stellen. Der Vorwurf: Die Behörden sollen den Ausbruch des Coronavirus vertuscht haben. Mittlerweile beschäftigen sich aber nicht nur die heimischen Strafbehörden mit Ischgl, ob ein Ausbruch des Coronavirus zu verhindern gewesen wäre, sondern vor allem die internationale Presse. Ischgl, das "Ibiza der Alpen", hat es sogar in die CNN-Schlagzeilen geschafft.

12.04 Uhr: Patient log und infizierte Wiener Arzt

Ein Wiener Lungenfacharzt ist von einem Patienten mit dem Coronavirus infiziert worden. Der junge, an Covid-19 erkrankte Mann dürfte den Mediziner bewusst getäuscht und sich als gesund ausgegeben haben, um von diesem behandelt zu werden. Das berichtete am Mittwoch das Ö1-"Journal um acht".

11.56 Uhr: Pressekonferenz: Wie geht es Frauen und Familien in diesen Zeiten?

Frauenministerin Raab, Justizministerin Zadić und Familienministerin Aschbacher melden sich zu "frauen- und familienpolitischen" Agenden zu Wort.



11.46 Uhr: Prinz Charles positiv getestet

Der britische Thronfolger Prinz Charles ist nach einem Bericht des Fernsehsenders ITV positiv auf das Coronavirus getestet worden.

11.45 Uhr: Kerzen und Zeichnungen bei Pestsäule am Wiener Graben



Die Pestsäule am Wiener Graben scheint derzeit Anlaufstelle für manch besorgten Städter zu sein: Am Sockel finden sich zahlreiche Kerzen, Kinderzeichnungen mit Gebeten hängen an der Balustrade. "Schütze uns vor dem Coronavirus" steht auf einer Zeichnung zu lesen, auf einer anderen "Bitte lieber Gott hilf".

11.30 Uhr: Steirischer Handel verliert pro Woche 70 Millionen Euro

Die vergangene Woche im Zeichen der Coronavirus-Maßnahmen haben den stationären steirischen Einzelhandel einen Umsatz von mehr als 70 Miillionen Euro gekostet. Das teilte die Wirtschaftskammer am Mittwoch unter Berufung auf die KMU Forschung Austria mit. Spartenobmann Gerhard Wohlmuth forderte daraufhin: "Jetzt braucht es rasche und unbürokratische Hilfe."

11.25 Uhr: Die Lage weltweit

Die Regierung in Madrid braucht 500.000 Corona-Tests, 500 Beatmungsgeräte und 1,5 Millionen OP-Masken. Indien steht indes vor einem "Corona-Tsunami". In der Schweiz explodieren die Infektionszahlen. Island geht einen eigenen Weg.

11.21 Uhr: Hotels in Madrid öffnen Pforten für Krankenhauspersonal

Im heftig vom Coronavirus betroffenen Madrid haben Hotels ihre Zimmer für Krankenhauspersonal zur Verfügung gestellt. Klinikmitarbeiter, die außerhalb der spanischen Hauptstadt leben, wegen ihrer Dienstzeiten nah am Spital sein müssen oder zu Hause mit gefährdeten Menschen wohnen, könnten sich in acht über Madrid verteilte Hotels von der Arbeit erholen, so das Gesundheitsministerium der Region.

11.12 Uhr: Fälle in Österreich

11.04 Uhr: Irland verschärft Maßnahmen gegen Pandemie

Irland hat seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft. Die Schließung der Schulen werde bis 19. April verlängert, teilte Premierminister Leo Varadkar in Dublin mit. Auch Sportstudios, Cafes, Friseursalons und andere Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Dienste anbieten, dürfen nicht mehr betrieben werden. Sportveranstaltungen sind ebenfalls untersagt.

11.01 Uhr: Inmitten der Corona-Krise beginnt am Sonntag die Sommerzeit

Inmitten der Corona-Krise wird an diesem Sonntag wieder an der Uhr gedreht, die Sommerzeit beginnt. Die Zeiger werden in Europa um 2 Uhr auf 3 Uhr springen. Die Aufregung darüber dürfte sich angesichts der Millionen Menschen, die unter der Pandemie und ihren Folgen zu leiden haben, wohl in Grenzen halten. Und wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, das ist weiterhin völlig unklar.

10.54 Uhr: Frankreich ruft Arbeitslose zur Feldarbeit

Frankreich hat Arbeitslose in der Coronakrise zur Feldarbeit aufgerufen. Nach Angaben des französischen Dachverbands der Landarbeiter (FNSEA) vom Dienstagabend fehlen bis Mai rund 200.000 Saisonkräfte. Die Verbandspräsidentin Christiane Lambert rief Interessierte im Radiosender France Inter auf, sich auf einer Webseite zu melden, die mit Hilfe der Arbeitsagentur eingerichtet wurde.

10.51 Uhr: 113 neue Fälle in Tirol

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten in Tirol ist von Dienstagabend bis Mittwochvormittag erneut um 113 Fälle angestiegen. Damit verzeichnete das Bundesland bisher insgesamt 1.376 positive Testergebnisse, teilte das Land in einer Aussendung mit. 42 Personen davon waren bereits wieder genesen. In Tirol waren bisher vier Todesopfer zu beklagen.

10.38 Uhr: Erste Länder streichen zumindest Teile der Reifeprüfung

Die Unsicherheiten über die Öffnung der Schulen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass die ersten Länder in den vergangenen Tagen zumindest Teile der heurigen Reifeprüfungen gestrichen haben. Zuletzt hat mit Schleswig-Holstein das erste deutsche Bundesland angekündigt, heuer auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungsteile zu verzichten. Slowakei und Irland strichen bereits Prüfungsteile.

10.31 Uhr: Hotelbetreiber Marko schickte Mitarbeiter in Kurzarbeit

Ex-Rennfahrer Helmut Marko hat die Beschäftigten seiner Hotels in Graz zur Kurzarbeit angemeldet. "Wir haben alle vier Betriebe geschlossen und auf Kurzarbeit umgestellt", sagte der Steirer. Die Anträge seien bereits in der Vorwoche, direkt nach Verhängung der Ausgangsbeschränkungen, gestellt worden. Die Maßnahmen der Regierung sieht der Red-Bull-Motorsportberater prinzipiell kritisch.

10.28 Uhr: Regierung stellt Supermarkt-Prämien steuerfrei

Die Regierung wird die Prämien für Supermarkt-Beschäftigte während der Corona-Krise nicht besteuern. Es sei klar, dass der Staat vom Einsatz der Mitarbeiter nicht profitieren dürfe, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch. Daher sollen für jene Bereiche, die das System aufrechterhalten, Bonuszahlungen im Sinne eines "15. Monatsgehaltes" komplett steuerfrei gestellt werden.

10.24 Uhr: ZiB2-Moderator Armin Wolf gibt Einblick in seine Corona-WG

Für ganze zwei Wochen müssen ZiB-Anchorman Armin Wolf und seine Kollegen am Küniglberg übernachten. Wie es sich dort lebt, verrät der 53-Jährige auf Twitter.

10.17 Uhr: Entwicklung seit Februar

9.50 Uhr: Spanien bittet in Corona-Krise Nato um Unterstützung

Wegen der Corona-Krise hat Spanien die Nato um Unterstützung gebeten. Wie das Militärbündnis mitteilte, geht es um Hilfe bei der medizinischen Versorgung. Die Regierung in Madrid braucht unter anderem 500.000 Corona-Tests, 500 Beatmungsgeräte und 1,5 Millionen OP-Masken. Die Nato selbst verfügt nicht über dieses Material, leitet die Anfrage aber an die übrigen Bündnispartner weiter.

9.42 Uhr: 95-Jährige starb in Linzer Ordensklinikum

Eine mit dem Coronavirus infizierte 95-jährige Frau ist Dienstagabend im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern gestorben. Das teilte das Spital am Mittwoch mit. Laut Krankenhaus habe die Pensionistin an einer Reihe von Grunderkrankungen gelitten. Dennoch sei der Todesfall im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion zu betrachten.

9.37 Uhr: Weit über 5.000 Fälle in Österreich und bereits 30 Tote

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Österreich ist am Mittwoch auf 5.282 gestiegen (Stand 8.00 Uhr). Damit ist die Zunahme mit 17,74 Prozent wieder leicht abgeflacht. Zuvor stieg der Wert um rund 24 Prozent. Allerdings wird von den Behörden ein Wachstum der Kurve im einstelligen Bereich angestrebt. Mittlerweile sind 30 Österreicher offiziell am SARS-CoV-2-Erreger gestorben.

9.33 Uhr: IOC-Chef Bach: "Kann keine idealen Lösungen versprechen"

Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hat die Athleten um Verständnis für mögliche Einschnitte bei der Neuorganisation der verlegten Sommerspiele in Tokio gebeten. "Ich kann keine idealen Lösungen versprechen, aber ich kann versprechen, dass wir die bestmöglichen Spiele haben werden", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einer an die Athleten gerichteten Video-Botschaft.

9.28 Uhr: Vietnam exportiert keinen Reis mehr

Vietnam stoppt vorerst seine Reisexporte, um die Nahrungsmittelversorgung der eigenen Bevölkerung sicherzustellen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch eine schwere Dürre und ein Eindringen von Salzwasser in das Mekong Delta im Süden des Landes böten Grund zur Sorge, begründete die Regierung in Hanoi den Schritt am späten Dienstagabend.

9.27 Uhr:Bestätigte Fälle in allen Bezirken Niederösterreichs

In Niederösterreich gibt es seit Mittwoch bestätigte Coronavirus-Infektionen in allen Bezirken. Wie der Sanitätsstab mitteilte, wurde nun auch im Bezirk Horn eine Erkrankung registriert. Im Bundesland kletterte die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle im Vergleich zu Dienstag um 74 auf 683. Bis 7.45 Uhr wurden 5.597 Untersuchungen durchgeführt.

9.08 Uhr: Zwei Personen starben im Landesklinikum Lilienfeld

Im Landesklinikum Lilienfeld sind in der Nacht auf Mittwoch zwei positiv auf das Coronavirus getestete Patienten gestorben. Die Betroffenen, ein 87-Jähriger sowie eine 83-Jährige, wiesen beide Vorerkrankungen auf, teilte Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding mit.

9.03: Abriegelung von Provinz Hubei weitgehend aufgehoben

In China ist die wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhängte Abriegelung der Provinz Hubei am Mittwoch weitgehend aufgehoben worden. Seit Mitternacht (Ortszeit) dürfen die meisten Bewohner von Hubei wieder aus der Provinz ausreisen. Voraussetzung ist, dass sie gesund sind. Die chinesischen Behörden meldeten keine neuen Corona-Patienten, die sich innerhalb Chinas angesteckt haben.

8.57 Uhr: Die Schönheit der Stille

Die Ausgangsbeschränkungen zeigen die Welt von einer anderen Seite.

Um diesen mysteriösen und bisher so noch nie da gewesenen Zustand unserer Welt für unsere Nachfahren festzuhalten, hat @mptv weltweite Webcams zu einem Film zusammengefügt. Gruselig und schön zu gleich. Danke auch an @soescha @BenEntrup & Pascal Cürsgen. (Ton an) #coronawebcams pic.twitter.com/eZoYENCrU5 — Stéphanie Weber (@swissmadame) March 24, 2020

8.54 Uhr: Priester (72) überlässt Beatmungsgerät einem Jüngeren und stirbt

Mehr als 50 Geistliche sind in Italien schon am Coronavirus verstorben. Viele von ihnen gingen bis zuletzt ihrem Dienst nach – besonders berührt nun das Schicksal von Pater Giuseppe Berardelli, der seine Nächstenliebe mit dem Tod bezahlte. Er überließ das Beatmungsgerät einem Jüngeren und starb.



8.52 Uhr: Grazer Musiker geigen im Netz richtig auf

Keine gemeinsamen Proben, keine Konzerte: So kreativ meistern Grazer Musiker die Zeit in freiwilliger Quarantäne

8.43 Uhr: Neue App für Nachbarschaftshilfe

cloudtech.at hat eine App erstellt, die es HelferInnen und Hilfesuchenden erleichtert, zueinander zu finden. Für Menschen ohne Internet besteht die Möglichkeit der Eingabe durch die Gemeinde oder Koordinationsstellen. HelferInnen in der Nähe werden so auf hilfsbedürftige Personen aufmerksam und können diese kontaktieren. Außerdem listet die App Dienstleister in der Umgebung, wie zum Beispiel Ärzte, Supermärkte, Beratungsstellen u.v.m.

8.34 Uhr: Südkorea kämpft mit mehr importierten Fällen

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist angesichts zunehmender "importierter" Fälle wieder gestiegen. Am Dienstag sei bei 100 Menschen der SARS- CoV-2-Erreger nachgewiesen worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Unter ihnen seien 34 Personen, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland angekommen seien.

8.24 Uhr: Neue Zahlen

Stand in Österreich, 25.03.2020, 08:00 Uhr

Bisher durchgeführte Testungen: 32.407

Bestätigte Fälle: 5.282

Todesfälle: 30

Coronavirus Hotline: 0800 555 621

8.21 Uhr: Pressekonferenz der Bundesregierung im Bundeskanzleramt

Heute, Mittwoch, um 12.00 Uhr informieren Frauenministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Zadic und Familienministerin Christine Aschbacher über frauen- und familienpolitische Aspekte im Zusammenhang mit der Coronakrise in Österreich.

8.15 Uhr: China entsendet drittes Ärzteteam nach Italien

China unterstützt das vom Coronavirus schwer betroffene Italien weiter. Aus der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian startete eine Maschine mit einem dritten Team von Experten und Ärzten in Richtung Mailand, um Italien im Kampf gegen die Epidemie zu unterstützen, berichteten Medien am Mittwoch.

An Bord befanden sich acht Tonnen medizinisches Material, das von Fujian gespendet wurde. Dazu gehörten 30 Beatmungsgeräte, 3.000 Schutzanzüge und 300.000 Atemschutzmasken

8.11 Uhr: Afrika als tickende Zeitbombe

Covid-19 breitet sich rasant in Afrika aus und greift die Ärmsten an - Mehr als 1.000 Fälle in mindestens 40 Ländern. Was in vielen Teilen der Welt im Kampf gegen die Coronavirus-Krise propagiert wird, wird in Afrika zum Kampf gegen Windmühlen. Im Alltag ist für viele Afrikaner der Zugang zu fließendem Wasser ein mühseliges Unterfangen - ein regelmäßiges Händewaschen wird da illusorisch.



8.08 Uhr: Lombardischer Präsident: "Ich habe zu viele Lombarden sterben sehen"

Der lombardische Präsident Attilio Fontana bezeichnet die Epidemie als "epochales Ereignis", das das Leben der Menschen zutiefst ändern wird. "Dieses Ereignis hat mich zutiefst getroffen. Niemand hätte sich ein solches Ereignis vorstellen können. Ich habe zu viele Lombarden sterben sehen: Das halte ich für absolut ungerecht und unglaublich", sagte Fontana im Interview mit RAI 2 am Dienstagabend.

Wie lange sich die Italiener noch an die Ausgangssperre halten müssen, kann die italienische Regierung nicht einschätzen.

8.05 Uhr: Brasiliens Präsident Bolsonaro hält Virus für "Fantasie"

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonari hält die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für "Hysterie". In einer Ansprache an die Nation forderte er die Bürgermeister der abgeriegelten Städte Rio de Janeiro und Sao Paulo auf, "zur Normalität zurückzukehren". Bolsonaro wird zunehmend wegen seines Umgang mit dem Virus, den er als "Fantasie" und "kleine Grippe" bezeichnet, kritisiert.

7.59 Uhr: Maltesischer Staat garantiert Mindestlohn von 800 Euro

Nach intensiven Gesprächen mit den Sozialpartnern hat die maltesische Regierung ein neues Hilfspaket mit wirtschaftsstützenden Maßnahmen für die Bevölkerung verabschiedet. Ein erstes Paket in der Größenordnung von 1,8 Milliarden Euro war vergangene Woche verabschiedet und als unzulänglich kritisiert worden.

Laut dem neuen Paket wird jeder Mitarbeiter im Privatsektor einen staatlichen Mindestlohn von 800 Euro pro Monat beziehen, berichteten maltesische Medien

7.58 Uhr: Andy Borg moderiert TV-Show am Samstag von zu Hause aus

Der Fernsehmoderator und Schlagersänger Andy Borg (59) plant mit dem deutschen Südwestrundfunk (SWR) eine musikalische Sondersendung zur Corona-Krise. Unter dem Motto "Wir halten zusammen" erfülle er zwei Stunden lang live im Fernsehen Musikwünsche, teilte der SWR am Mittwoch in Baden-Baden mit. Die Sendung werde an diesem Samstag (28. März) von 20.15 Uhr an im SWR-Fernsehen gezeigt.

7.54 Uhr: Zahl der Infektionen in Deutschland stieg um 4.191

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einem Tag um 4.191 auf 31.554 gestiegen. Die Zahl der Toten habe um 36 auf 149 zugenommen, teilt das Institut unter Verweis auf Daten von Mittwoch, 0.00 Uhr, mit.

7.52 Uhr: Kirchen weltweit rufen für Mittwochmittag zum Gebet auf

Die christlichen Kirchen weltweit rufen angesichts der Corona-Pandemie für Mittwochmittag zu einem gemeinsamen Gebet auf. Nach einem Vorschlag von Papst Franziskus sollen Gläubige aller Konfessionen um 12.00 Uhr das Vaterunser beten. Papst Franziskus hatte die kirchenübergreifende Aktion am Sonntag angekündigt. Dabei wird er auch den Segen "Urbi et orbi" erteilen, der üblicherweise nur zu Ostern und Weihnachten sowie unmittelbar nach der Papstwahl gespendet wird.

7.46 Uhr: US-Dramatiker McNally nach Coronavirus-Infektion gestorben

Der US-Dramatiker Terrence McNally ist nach einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. McNally habe zuvor erfolgreich gegen Lungenkrebs gekämpft und an einer chronischen Lungenkrankheit gelitten, berichteten US-Medien. Nachdem er sich mit dem Erreger angesteckt habe, sei er am Dienstag im Alter von 81 Jahren in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida gestorben. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter mehreren Tony-Theaterpreisen.

Der US-Dramatiker Terrence McNally Foto © AP

7.44 Uhr: Blümel: Konjunkturpaket nach der Corona-Krise wahrscheinlich

"Ein Konjunkturpaket wird es wahrscheinlich für die Zeit nach der Krise brauchen", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstagabend dem ORF. Jetzt werde möglichst wenig Geschäftstätigkeit zugelassen, um das Coronavirus zu bekämpfen, da es darum gehe, Leben zu retten und Arbeitsplätze zu erhalten. Sobald Normalität eingekehrt ist, könne man über Konjunkturankurbelung nachdenken. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach davon, dass der Wirtschaftseinbruch fünf Prozent oder auch mehr ausmachen könne.

7.42 Uhr: Rotes Kreuz launcht heute die "Stopp Corona"-App

"Stopp Corona" soll als eine Art Kontakttagebuch via Smartphone fungieren und schnell über Verdachts- sowie positive Fälle von Personen informieren, mit denen man in den letzten 48 Stunden in Kontakt stand, wie Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, der APA erklärte.

7.40 Uhr: Heidi Klum nicht mit Coronavirus infiziert

Model Heidi Klum (46) ist nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dies sei ihr 14. Tag zuhause, schrieb Klum am Dienstag auf Instagram zu dem Hashtag "#covid_19negative". Dazu postete die vierfache Mutter ein Foto von sich unter blauem Himmel auf einer Wiese liegend. Auf die Nachfrage eines Fans, wie sie sich fühle, antwortete Klum: "Viel besser, Danke. Ich habe nur eine schwere Erkältung und versuche, darüber hinwegzukommen."

7.30: Aktuelle Tests nicht perfekt - Flächentests fragwürdig

Die derzeit vorhandenen SARS-CoV-2-Tests sind gut, aber nicht perfekt. Dadurch eigenen sie sich kaum für flächendeckende Untersuchungen. Ein negatives Ergebnis gilt nur akut. "SARS-CoV-2-Abstriche sind als Suchtest in der Bevölkerung nicht geeignet", fasste der Medizinische Direktor des Wiener Krankenstaltenverbundes (KAV), Michael Binder, in einem Beitrag zusammen.

7.23 Uhr: Einigung in den USA auf Zwei-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket

In den USA ist der Weg frei für das Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Es soll laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zwei Billionen Dollar (1.844,51 Mrd. Euro) umfassen. Die Parteien haben sich geeinigt, wie der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, und der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, in Washington am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vor Journalisten mitteilten.

7.21 Uhr: Über 5.200 Infizierte in Österreich

Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen in Österreich ist am Dienstag stark auf über 5.000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium zählte am Mittwochfrüh (4.30 Uhr) insgesamt 5.264 positive Fälle und somit gegenüber Dienstagfrüh (8.00 Uhr) eine Zunahme um 778 Infizierte. Montagfrüh (8.00 Uhr) lag die Zahl der erkrankten Menschen noch bei 3.611, seit Wochenbeginn gab es damit über 1.650 Neuerkrankungen in Österreich.

7.04: Trump: US-Konjunkturpaket umfasst 2 Billionen Dollar

Das von Kongress und Regierung vorbereitete Coronavirus-Konjunkturpaket in den USA hat nach Angaben von Präsident Donald Trump ein Volumen von rund zwei Billionen Dollar (1,9 Billionen Euro). Mit diesem "größten und mutigsten" Paket der US-Geschichte könnten die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abgefedert werden, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Sobald die Krise ausgestanden sei, werde die US-Wirtschaft rasch wieder wachsen, versprach er.

21.35 Uhr: Spaniens Kranke fliehen aus den Spitälern

Zahlreiche Corona-Patienten fliehen in Spanien aus den Krankenhäusern. Es habe bereits mehrere Fälle in verschiedenen Kliniken gegeben, sagte der Direktor der Nationalpolizei, Jose Ángel González, am Dienstag in Madrid.



20.40 Uhr: Laut US-Experten mehr als 400.000 Fälle weltweit

Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten schon mehr als 400.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Virus verbreitete sich zuletzt rasant: Die Zahl der bekannten Infektionen hatte erst am Samstag die Marke von 300.000 durchbrochen. Mehr als 18.000 Menschen seien inzwischen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, erklärten Wissenschafter der US-Universität Johns Hopkins am Dienstag.

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

20 Uhr: Kurz hält längere Schulschließungen für möglich

Die Schulen werden angesichts der Coronakrise wohl nicht so bald wieder öffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte in der "ZiB1" zur Frage, wie es nach der Sperre bis zunächst nach Ostern weitergehe: "Es kann schon sein, dass die Schule noch deutlich länger geschlossen bleibt." Zuletzt war schon bekannt geworden, dass die Zentralmatura nicht vor Mitte Mai stattfinden wird.

18.45 Uhr: Zahl der Opfer in Italien steigt weiter

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist am Dienstag erneut angestiegen. 743 zusätzliche Todesopfer wurden am Dienstag gemeldet. Der Zuwachs war damit höher als in den vergangenen zwei Tagen. Die Zahl der Infizierten kletterte unterdessen von 50.418 auf 54.303, teilte der Zivilschutz in Rom am Dienstag mit. Immerhin 8.326 Patienten sind inzwischen genesen.

18.15 Uhr: Ausgangssperre nun schon für 2,6 Milliarden Menschen

Nach der Verhängung einer "vollständigen Ausgangssperre" in Indien haben verschiedene Länder weltweit inzwischen für mehr als 2,6 Milliarden Menschen massive Beschränkungen der freien Bewegung angeordnet. das hat die AFP errechnet. Indiens Regierungschef Narendra Modi ordnete am Dienstag eine dreiwöchige "vollständige Ausgangssperre" für die 1,3 Milliarden Bürger seines Landes an.

17.26 Uhr: Regierung warnt Frischluftfanatiker

Ausgedehnte Spaziergänge stehen im Widerspruch zu den Corona-Bestimmungen, warnt Sportminister Werner Kogler und droht im schlimmsten Fall mit neuen Beschränkungen. Dürfen wir bald nur noch ums eigene Haus joggen?



15.42 Uhr: Mehr als 10.700 Todesopfer in Europa

Europaweit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als 200.000 gestiegen. Mehr als 10.700 Menschen starben an den Folgen von Covid-19 gestorben.



14.34 Uhr: Was weniger Sozialkontakte bringen

13.29 Uhr: Regierung stellt 100 Millionen Euro für Pflege bereit

Ein neues Maßnahmenpaket soll Pflege-Notfällen helfen. Die Regierung macht dafür 100 Millionen Euro locker. Was außerdem nun kommt.

13.26 Uhr: Die Olympischen Spiele in Japan werden auf 2021 verschoben

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden nicht mehr in diesem Jahr staffinden, sondern auf 2021 verschoben. IOC-Präsident Thomas Bach habe dem bereits zugestimmt.

12.13 Uhr: Kurz: Lage nach Ostern wird ähnlich wie jetzt sein

Aktuell werde an Plänen für die Zeit nach Ostern gearbeitet. Diese hängen jedoch von eben diesen Zahlen ab. "Bitte verabschieden Sie sich davon, die Lage tageweise beurteilen zu können." Es gehe hier um einen längeren Zeitraum. Ziel sei es, bis Ende April die Maßnahmen schrittweise zurückzunehmen. Kurz warnte jedoch vor voreiligem Optimismus: "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt, als der Zeit davor."

11.47 Uhr: Londoner U-Bahnen trotz Pandemie gesteckt voll

Trotz schärferer Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren viele Londoner U-Bahnen am Dienstag überfüllt. In zahlreichen Abteilen standen Fahrgäste gedrängt nebeneinander. Eine Krankenschwester berichtete, dass sie vorsichtshalber lieber 40 Minuten zu Fuß gehe als die U-Bahn zu ihrer Klinik zu nehmen. Sie wolle nicht sich und die Patienten gefährden.

11.21 Uhr: Kurz will Testkapazitäten auf 15.000 pro Tag erhöhen



Die Regierung will nun "Kapazitäten schaffen", was Schutzbekleidung und Testmöglichkeiten betrifft. In den nächsten Wochen treffen viele Lieferungen ein, 20 Millionen Schutzmasken werden z.B. aus China geliefert. "Unser wichtigstes Ziel nun: Testen, testen testen." Bis zu 15.000 Tests sollen pro Tag durchgeführt werden, unter anderem dank Schnelltests. Diese haben zwar "nicht die gleiche Qualität", aber es sei die einzige Möglichkeit, mehr Menschen zu testen.

08:13 Uhr: 72-Jähriger starb im Landesklinikum Melk

Im Landesklinikum Melk ist in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger gestorben. Er hatte laut Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding auch an massiven Grunderkrankungen gelitten. Der Mann ist das siebente Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich.

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der Geheilten und Todesfälle. JETZT ZUR INTERAKTIVEN GESCHICHTE

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: