4876 bestätigte Covid-19-Fälle in Österreich +++Kurz: Nach Ostern Phase eher wie jetzt+++ Kurz will Testkapazitäten auf 15.000 pro Tag erhöhen+++Kogler: Weniger Bewegung im Freien, sonst neue Einschränkungen+++Fall Ischgl: Staatsanwaltschaft Innsbruck leitete Ermittlungen ein+++China hebt Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend auf+++ Italiens "Patient 1" genesen+++Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Links zum Thema Zur aktuellen Lage in der Steiermark - Liveticker

Zur aktuellen Lage in Kärnten - Liveticker

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschafts-Welt im Ticker

Die Ereignisse vom Montag zum Nachlesen

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen weltweit im Ticker

DIENSTAG

16.41 Uhr: Warum Joggen gefährlicher als Spazierengehen ist

Im neuen täglichen Podcast-Format "Corona Update" erklärt der Infektionsspezialist Bernhard Haas übrigens, warum man von Joggenden dringend Abstand halten sollten.

>> Hier geht's zum Podcast

16.38 Uhr: Weitere Österreicher mit Sondermaschinen heimgeholt

Bald werden es 5000 Österreicherinnen und Österreicher sein, die wieder wohlauf zu Hause gelandet sind. Außenminister Schallenberg kündigte weitere Sondermaschinen für in Asien und Südamerika gestrandete Österreicher an.

>> Mehr zu den Heimholflügen

16.30 Uhr: VW Deutschland meldet 80.000 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Wegen Lieferproblemen und Absatzschwäche durch die Corona-Krise schließt VW die deutschen und europäischen Werke sowie weitere Standorte in Amerika und Russland.

>> Mehr zur Lage bei VW

16.15 Uhr: Die Zahl der Infizierten geht Richtung 5000

Embedded Code für die Website Einbindung:

>> Alle aktuellen Zahlen für Österreich

16.14 Uhr: Land Steiermark bestätigt siebentes Todesopfer

Im Laufe des Tages ist eine Grazerin, geboren im Jahr 1940, die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben.

>> Mehr dazu im Steiermark-Liveticker

16.11 Uhr: Kärnten vermeldet einen zweiten Todesfall

Eine 89-jährige Frau ist heute mit schweren Vorerkrankungen im Klinikum Klagenfurt verstorben.

>> Mehr dazu im Kärnten-Liveticker

16.03 Uhr: Zwei Fälle im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen

Das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen hat vorübergehend ein Betretungsverbot erlassen - das gelte vorläufig bis zum 13. April. Die Maßnahme wurde nach zwei bestätigten Fällen von Covid-19 erforderlich.

>> Mehr zu Traiskirchen

15.42 Uhr: Mehr als 10.700 Todesopfer in Europa

Europaweit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als 200.000 gestiegen. Mehr als 10.700 Menschen starben an den Folgen von Covid-19 gestorben.



>> Mehr Details zu den aktuellen Zahlen

15.30 Uhr: A1 ändert Netzerkennung auf #bleidaheim

In #austria the mobile operator @A1Telekom has changed its identity on cell phones to "A1 #bleibdaheim" - which is "#stayathome" ...



This is a good campaign in the current #COVID19 crisis, well done! pic.twitter.com/nko59KfCOj — Patrick Riedl (@patrick_rdl) March 24, 2020

>> Mehr zu dieser Aktion

15.12 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre in Ägypten kommt

Neue Maßnahmen im bevölkerungsreichsten arabischen Land #Ägypten #covid19: Ausgangssperre 19:00-6:00. Alle Restaurants, Cafés & Clubs werden geschlossen. Geschäfte haben nur noch bis 17:00 auf. Am Wochenende, also Freitag & Samstag sind alle Geschäfte ganztäglich geschlossen. — Karim El-Gawhary (@Gawhary) March 24, 2020

15.06 Uhr: ORF startet eigene Kulturplattform

Eine neue Kulturseite des ORF will einen Überblick über die verschiedenen Angebote bieten. Vom TVthek bis Flimmit und Veranstaltungshinweisen. Name zum Merken: www.orf.at/kulturjetzt



>>> Die Details zur Kulturinitiative

15.02 Uhr: Verkehrsunfälle sinken und dennoch ist Vorsicht geboten

In der Corona-Krise ist die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr zwar zurück gegangen, aber nach wie vor sterben Menschen bei Unfällen. Polizei und ÖAMTC appellieren an Vernunft und Zivilcourage.

>> Mehr zu Straßenunfällen

14.48 Uhr: In Bergamo werden langsam die Särge knapp

Angesichts der hohen Zahl der Covid-19-Todesopfer in den letzten Tagen sind die Särge in der von der Epidemie schwer betroffenen Stadt Bergamo knapp geworden. Bestattungsfirmen geraten unter Druck.



>>> Mehr zur Lage in Norditalien

14.40 Uhr: Starkoch Tim Mälzer kocht für Helfer

14.36 Uhr: Ryan hat alle Flüge gestrichen

Europas größte Billig-Airline, die Laudamotion-Mutter Ryanair, hat wegen der Corona-Pandemie alle Flüge für mindestens zwei Monate gestoppt. Das Unternehmen gehe derzeit davon aus, dass keine Flüge im April und Mai stattfinden werden, teilte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Dublin mit.

>>> Mehr zu Ryanair

14.34 Uhr: Was weniger Sozialkontakte bringen

14.25 Uhr: Wird die USA das neue Corona-Epizentrum?

Die Weltgesundheitsorganisation warnt: 85 Prozent der Neuinfektionen, die in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden seien, entfielen auf die USA und Europa. Die USA könnte das neue Epizentrum der Corona-Pandemie werden.

>> Mehr zu weltweiten Infektionen

14.20 Uhr: Der Weltfußball ruht, nur in Weißrussland nicht

Während überall auf der Welt auch der Fußball ruhend gestellt wird und fast kein Klub in Europa mehr spielt, kickt man in der weißrussischen Topliga weiter - so als gäbe es keine Corona-Pandemie.

>> Mehr zu Weißrussland

14.12 Uhr: Maßnahmenbündel für Wiener Kulturszene

Und noch eine Meldung aus der Kulturbranche: Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler versprach, vereinbarte Subventionen trotz Absagen weiterzuzahlen.

>> Mehr zum Maßnahmenpaket

14.05 Uhr: Bundestheater setzen auf Kurzarbeit

Mit dem heutigen Tag haben die Bundestheater 2176 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet - das gilt u.a. für Staatsoper, Burgtheater, Volksoper etc.

>> Mehr zu den Bundestheatern

13.54: Regierung setzt auf Tests

Neben der Reduktion des sozialen Lebens ist das wichtigste Ziel: Testen, testen, testen – je mehr, desto besser. Wir werden die Kapazitäten auf rund 15.000 pro Tag auszubauen & diese durchführen, sofern wir die notwendigen Ressourcen vom Weltmarkt erhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 24, 2020

13.29 Uhr: Regierung stellt 100 Millionen Euro für Pflege bereit

Ein neues Maßnahmenpaket soll Pflege-Notfällen helfen. Die Regierung macht dafür 100 Millionen Euro locker. Was außerdem nun kommt.

>> Hier geht's zu den Neuerungen

13.26 Uhr: Die Olympischen Spiele in Japan werden auf 2021 verschoben

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden nicht mehr in diesem Jahr staffinden, sondern auf 2021 verschoben. IOC-Präsident Thomas Bach habe dem bereits zugestimmt.

>> Mehr zur Verschiebung

13.17 Uhr: Fast 2000 Beatmungsgeräte in Italien beschlagnahmt

Die italienischen Behörden haben beinahe 2000 Beatmungsgeräte beschlagnahmt - diese sollten nach Griechenland exportiert werden. Dabei ist der Export derzeit verboten.

>>> Mehr zum Einsatz

13.10 Uhr: In Rumänen wurde falsches Desinfektionsmittel verkauft

In Rumänien haben mehrere Verdächtige versucht, Reinigungsmittel für Windschutzscheiben fälschlicherweise als medizinischen Alkohol zu verkaufen. Beide Flüssigkeiten haben dieselbe Farbe.

>> Mehr zu diesem Betrugsfall

13.00: Pressekonferenz zum Thema Pflege

Was bedeutet die aktuelle Corona-Situation für die Pflege im Land? Und wie sollen die Zivildiener nun eingesetzt werden? Hier geht es zur Pressekonferenz mit den Ministern Anschober und Köstinger.

>> Hier geht's zum Livestream

12.56: So viele Intensivbetten wären erforderlich

12.52 Uhr: Supermarktketten bedanken sich mit Boni bei ihren Mitarbeitern

Ein herzliches Danke beim Einkaufen an der Supermarktkasse ist in diesen Tagen das eine. Nun bedanken sich auch die großen Ketten bei den Helden des Alltags: Spar macht drei Millionen Euro locker und Rewe schüttet einen "Danke-Bonus" in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags aus.

>> Mehr Infos zu den Boni

12.45 Uhr: Wie Lehrerinnen und Lehrern zu Ihren Schülern Kontakt halten

Der Lehrerberuf hat sich in Zeiten von Corona verändert. Viele Lehrerinnen und Lehrer kommunizieren auch über Instagram, WhatsApp oder Videos Netz mit ihren Schülern. Auf dem Blog "Schulgschichten" sind diese versammelt.

>> Mehr Infos zum Lehrerblog

12.21 Uhr: StA Innsbruck leitete Ermittlungen zu Ischgler Fall ein

>> Mehr Infos zum Fall Ischgl

12.18 Uhr: WHO sieht Hoffnungsschimmer für Italien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht erste Hoffnungszeichen, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien Wirkung zeigen. "Die Fallzahlen und Totenzahlen sind in den vergangenen zwei Tagen leicht gefallen", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag. Es sei aber noch zu früh, von einem Wendepunkt zu sprechen.

>> Mehr dazu!

12.13 Uhr: Kurz: Lage nach Ostern wird ähnlich wie jetzt sein

Aktuell werde an Plänen für die Zeit nach Ostern gearbeitet. Diese hängen jedoch von eben diesen Zahlen ab. "Bitte verabschieden Sie sich davon, die Lage tageweise beurteilen zu können." Es gehe hier um einen längeren Zeitraum. Ziel sei es, bis Ende April die Maßnahmen schrittweise zurückzunehmen. Kurz warnte jedoch vor voreiligem Optimismus: "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt, als der Zeit davor."

>> Mehr zur Pressekonfernz

12.11 Uhr: Viele Priester unter Infizierten und Toten in Italien

Die italienische Kirche zahlt einen hohen Preis in der Coronavirus-Epidemie. Unter den über 6.000 Todesopfern und den 50.000 Infizierten zählt Italien 60 Geistliche. Auch zwölf pensionierte Missionare, die im Sitz der Saverianischen Kongregation in Parma lebten, sind an Covid-19 gestorben. Die älteren Missionare stehen derzeit unter Quarantäne, die Zahl der Todesfälle nimmt zu.

>> Mehr dazu!

12.03 Uhr: Fall Ischgl: Schwarz-Grün in Tirol will unabhängige Kommission

Nach der immer lauter werdenden Kritik am Krisenmanagement in Sachen Coronavirus wollen die Tiroler Regierungsparteien ÖVP und Grüne eine unabhängige Expertenkommission zur Aufarbeitung aller im Raum stehenden Fragen und Vorwürfe einsetzen. Vertreter beider Parteien bestätigten der APA einen dahin gehenden Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung".

>> Mehr zum Fall Ischgl

11.51 Uhr: 1.523 Anzeigen in Wien

Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus hat es in Wien mehr als 1.500 Anzeigen gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Waren es bis Montagfrüh (8.00 Uhr) noch 1.350 Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz, stieg die Zahl bis Dienstagfrüh auf 1.523.

11.47 Uhr: Londoner U-Bahnen trotz Pandemie gesteckt voll

Trotz schärferer Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren viele Londoner U-Bahnen am Dienstag überfüllt. In zahlreichen Abteilen standen Fahrgäste gedrängt nebeneinander. Eine Krankenschwester berichtete, dass sie vorsichtshalber lieber 40 Minuten zu Fuß gehe als die U-Bahn zu ihrer Klinik zu nehmen. Sie wolle nicht sich und die Patienten gefährden.

>> Die Lage in London

11.40 Uhr: Kogler: Weniger Bewegung im Freien, sonst neue Einschränkungen

Kogler betonte indes, auch die Bewegung im Freien nicht zu übertreiben. "Das war nicht die Idee", man solle für kurze Zeit und nicht für Stunden raus, um sich zu bewegen. Sonst "würden wir uns gezwungen sehen, hier weitere Einschränkungen vorzunehmen". Auch Kogler betont die Wichtigkeit der Kurzarbeit. "So gut wie alle können das nutzen, also tun Sie das."

>> Mehr zur Pressekonferenz

11.36 Uhr: Erste Covid-Erkrankte im Burgenland sind wieder gesund

Im Burgenland sind die ersten am Coronavirus Erkrankten wieder gesund. Ein slowakisches Ehepaar und seine beiden Kinder, die sich in ihrem Ferienhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in häuslicher Quarantäne befunden haben, sind genesen, berichtete der "Koordinationsstab Coronavirus" am Dienstag. Sie waren die ersten bestätigten Fälle im Burgenland.

>> Die Situation im Burgenland

11.31 Uhr: Neuseeland vor Ausgangssperre: Ansturm auf Fährhäfen

In Neuseeland hat die angekündigte Ausgangssperre am Dienstag zu einem Ansturm auf Häfen, Flughäfen und Supermärkte geführt. Um den Menschen mehr Zeit zu geben, verschob die Regierung den Beginn der Ausgangssperre um 48 Stunden von Mittwoch auf Freitag. Regierung gibt Menschen zwei Tage mehr Zeit für Rückkehr nach Hause - Starker Zulauf auch für Airports und Supermärkte.

11.29 Uhr: Infektionen in oberösterreichischem Seniorenheim

Acht Bewohner eines Altersheims in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) sind mit dem Coronavirus infiziert. Bezirkshauptmann Manfred Hageneder bestätigte der APA am Dienstag einen Bericht der "OÖ Nachrichten". Drei Erkrankte sind im Spital, zwei davon in stabilem und eine in kritischem Zustand, rund 20 Beschäftigte sind in Quarantäne, alle 98 Bewohner und 73 Mitarbeiter werden getestet.

11.21 Uhr: Kurz will Testkapazitäten auf 15.000 pro Tag erhöhen



Die Regierung will nun "Kapazitäten schaffen", was Schutzbekleidung und Testmöglichkeiten betrifft. In den nächsten Wochen treffen viele Lieferungen ein, 20 Millionen Schutzmasken werden z.B. aus China geliefert. "Unser wichtigstes Ziel nun: Testen, testen testen." Bis zu 15.000 Tests sollen pro Tag durchgeführt werden, unter anderem dank Schnelltests. Diese haben zwar "nicht die gleiche Qualität", aber es sei die einzige Möglichkeit, mehr Menschen zu testen.

>> Mehr zur Pressekonfernz

11.17 Uhr: Luftverkehr über Europa geht immer weiter zurück

Der Luftverkehr über Europa dünnt in der Corona-Krise immer weiter aus. Am Montag gab es laut Eurocontrol nur noch 6.837 kontrollierte Flüge und damit weniger als ein Viertel eines vergleichbaren Tages im vergangenen Jahr. Der Rückgang betrug 75,9 Prozent und war damit so stark wie noch nie seit Beginn der Krise, wie die Flugsicherungs-Koordination am Dienstag in Brüssel mitteilte.

11.08 Uhr: Pressekonfernz der Regierung jetzt live

>> Hier geht es zum Livestream!

10.49 Uhr: In Quarantäne mit dem Haustiere: Tipps und Tricks zum Durchhalten

In Quarantäne mit dem Haustier: Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ruft am Dienstag in einer Aussendung dazu auf, die Situation positiv zu nutzen. Gerade in schwierigen Zeiten würden Haustiere eine besondere Rolle als Begleiter und Freund spielen. "Sie spenden ihren Besitzern Trost und emotionale Unterstützung, die Interaktion mit Tieren senkt außerdem das Stressniveau."

>> Zu den Tipps für die Beschäftigung mit Tieren

10.45 Uhr: Pflegeheimbewohnerin in Kirchstetten positiv getestet

Eine Bewohnerin des Pflegezentrums "Clementinum" in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Wir stehen in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden", sagte Christina Pinggera, Sprecherin der "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe am Dienstag zur APA. Dem Pflegepersonal wurden laut "Kurier" (Online) Schutzbrillen, Kittel und Einmalhandschuhe übergeben. Der betreffende Wohnbereich wird auf Quarantänebereich umgestellt", so Pinggera.



10.42 Uhr: Zweite Infektionsambulanz in Vorarlberg eröffnet

Am Dienstagnachmittag geht in Bludenz wie geplant die zweite zentrale Infektionsordination Vorarlbergs in Betrieb. Sie ist, wie die bereits vergangene Woche eingerichtete Ordination auf dem Dornbirner Messegelände, Anlaufstelle für Menschen mit Atemwegsinfekten, die nicht mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Besucht werden kann sie laut Aussendung der Ärztekammer nur mit Überweisung.

10.39 Uhr: Regierung liefert Corona-Update ab 11 Uhr im Livestream!

Die Regierung wird heute Vormittag erneut ein Update über die aktuelle Corona-Lage liefern. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) treten um 11 Uhr vor die Presse.

10.37 Uhr: Millionen Masken für Deutschland in Kenia verschwunden

Bei der Lieferung von sechs Millionen Schutzmasken nach Deutschland gegen eine weitere Verbreitung von Corona-Infektionen hat es eine Panne gegeben. Die Masken der Schutzstufe FFP2 seien auf einem Flughafen in Kenia "spurlos verschwunden", berichtete der Spiegel am Dienstag.

>> Zur Story!

10.28 Uhr: Italiens Präsident beschwört Zusammenhalt wie nach Krieg

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat die Italiener aufgerufen, geschlossen auf die Coronavirus-Epidemie zu reagieren. Italien müssen den Zusammenhalt der Nachkriegszeit wiederfinden, als das Land wieder aufgebaut werden musste.

10.26 Uhr: Wien weitet Testkapazitäten aus

Die Bundeshauptstadt Wien weitet die SARS-CoV-2-Testkapazitäten aus. Wie ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA berichtete, sollen künftig statt bisher 400 bis zu 1.800 Testungen pro Tag möglich sein. 600 davon sollen allein auf den Gesundheitsbereich entfallen.

Um das Volumen auszubauen, kommen weitere Analysestellen dazu. Laut Rathaus konnten private Labors zu diesem Zweck gewonnen werden. Bisher wurden die Abstriche aus Wien vor allem von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und dem virologischen Institut der Medizinischen Universität Wien bearbeitet.

10.24 Uhr: Venedig verzichtet auf Eintrittsgeld

Wegen der Coronavirus-Epidemie sind die Touristen aus Venedig verschwunden. Die Lagunenstadt hat daher beschlossen, die ursprünglich am 1. Juli geplante Einführung eines Eintrittsgelds für Tagestouristen um ein Jahr zu verschieben. "Es ist undenkbar, jetzt diese Steuer einzuführen", sagte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, nach Medienangaben. Die Stadt hoffe nach Ende des Coronavirus-Notstands auf die Rückkehr die Gäste.

>> Die Lage in Venedig

10.17 Uhr: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand Dienstag, 24. März 2020, 10.00 Uhr, sind in Wien 542 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle sind elf. Weitere elf Personen sind gesundet und genesen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 4.665 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

10.06 Uhr: Für Trump ist nicht zugelassenes Medikament "Gottesgeschenk"

US-Präsident Donald Trump hat das noch nicht zum Einsatz gegen das Coronavirus zugelassene Malaria-Medikament Cloroquin als mögliches "Geschenk Gottes" im Kampf gegen das Coronavirus bezeichnet. "Hydroxychloroquin und Z-Pak, ich denke, diese Kombination sieht wahrscheinlich sehr, sehr gut aus", sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz unter Verweis auf erste Tests mit den Pharmazeutika. Äußerungen des US-Präsidenten über Malaria-Medikament lösten bei Bevölkerung falsche Hoffnungen aus. Denn es gibt auch bereits Todesopfer durch die Behandlung.

>> Mehr dazu!

09.59 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Italien: Optimismus "zu früh"

Die italienischen Gesundheitsbehörden haben vor vorschnellem Optimismus angesichts des Rückgangs bei den Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gewarnt. "Wir dürfen uns keine Illusionen wegen eines leichten Rückgangs machen", sagte der Direktor des italienischen Gesundheitsinstituts (ISS), Silvio Brusaferro, am Dienstag im Sender Rai Radio2. Behörden rufen Italiener zur Einhaltung der Ausgangssperre auf.

09:44 Uhr: Produzenten beruhigen: Arzneimittel bleiben verfügbar

Arzneimittel sind auch in der derzeitigen Situation weiterhin verfügbar. „Wir sehen im Moment keine Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Verfügbarkeit von Arzneimitteln“, betont Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig. Sowohl die Hersteller als auch der Großhandel sind lieferfähig und es wird alles getan, um gemeinsam mit den Partnern der Vertriebskette sowie den österreichischen Behörden den Arzneimittelfluss aufrecht zu erhalten.

>> Mehr dazu!

09.39 Uhr: Taxis mit bis zu 80 Prozent Umsatzeinbruch

Taxiunternehmer erleiden wegen der Coronavirus-Pandemie Umsatzeinbrüche von bis zu 80 Prozent. Es handle sich meistens "um Kleinstunternehmen, die selbst fahren. Viele haben sich selbst ruhend angemeldet und sich arbeitslos gemeldet. Manche größere werden sicher in Kurzarbeit gehen", sagte Erwin Leitner, Taxi-Fachverbandsobmann der Wirtschaftskammer Österreich, am Dienstag im Ö1-Frühjournal.

09.27 Uhr: Friedensnobelpreisträger Ahtisaari positiv getestet

Der finnische Friedensnobelpreisträger und Ex-Präsident Martti Ahtisaari ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das finnische Präsidialbüro am Dienstag mitteilte, wurde die Infektion von Ahtisaari am Montag bestätigt. Dem 82-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte die von Ahtisaari gegründete finnische Friedensorganisation CMI.

Bereits am Wochenende war das neuartige Virus SARS-CoV-2 bei Ahtisaaris Frau Eeva nachgewiesen worden. Ahtisaari war von 1994 bis 2000 finnischer Präsident gewesen. Seit den 70er-Jahren setzt er sich als Vermittler für die Lösung von internationalen Krisen und Konflikten in aller Welt ein. Für diese Bemühungen erhielt er 2008 den Friedensnobelpreis.

09.22 Uhr: Münchner Polizei kontert auf Twitter auf Pöbelattacke

Die Münchner Polizei überwacht dieser Tage, dass die von Ministerpräsident Söder erlassene Allgemeinverfügung auch durchgesetzt wird - kein leichter Job für die Beamten. Nicht alle Bürger sind einsichtig, berichtet die Münchner Tageszeitung. Immer wieder muss sich die Polizei dumme Sprüche anhören. Und immer wieder lassen die Beamten kreative Konter folgen. So auch in diesem Fall auf Twitter.

>> Hier geht es zur Geschichte!

9.11 UHr: Türken setzen auf die Wirkung von Kölnisch Wasser

In zahlreichen Ländern hamstern die Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie Toilettenpapier - in der Türkei findet dagegen Kölnisch Wasser reißenden Absatz. Viele Türken sind der Überzeugung, dass das Duftwasser dank seines hohen Alkoholgehalts Hände und Gesicht wirksam reinigt und so vor einer Coronavirus-Infektion schützen kann.

09:09 Uhr: Heute zwei Regierungs-PKs um 11.00 und um 13.00 Uhr

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise gibt es heute zwei Pressekonferenzen der Regierung: Um 11.00 Uhr informieren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Um 13.00 folgt eine Pressekonferenz mit Anschober und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Wir berichten live!

09:06 Uhr: Australiens Polizei sucht zwei Klopapierräuber

Weil sie mehrere Packungen Toilettenpapier aus Supermärkten geraubt haben sollen, werden in Australien zwei Männer gesucht. Sie werden für eine Serie von Raubzügen in den Vororten der Metropole Sydney verantwortlich gemacht, wie die Polizei des Bundesstaats New South Wales (NSW) am Dienstag mitteilte.

>> Hier geht es zu dem Fahnungsfotos

08.50 Uhr: Haimbuchner denkt über U-Ausschuss nach

Der oberösterreichische LHStv. und FPÖ-Vizebundesparteichef Manfred Haimbuchner hat in der Causa Ischgl am Dienstag laut über die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses nachgedacht. Er will die politische Mitverantwortung für das "Desaster" rund um den Ausbruch von Infektionen in Ischgl und Umgebung auch auf Bundesebene geklärt wissen.

>> Mehr dazu!

>> Land befasst Staatsanwaltschaft mit Ischgler Fall

08.42 Uhr: Akuelle Zahlen, Stand 08:00 Uhr



Bisher durchgeführte Testungen: 28.391

Bestätigte Fälle: 4.486

Todesfälle: 25

Coronavirus Hotline: 0800 555 621

#Coronavirus Bis heute wurden 28.391 Testungen durchgeführt. 4.486 bestätigte Erkrankungsfälle in Österreich #Covid19 Tagesaktuelle Infos unter https://t.co/irtB63DXEY — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) March 24, 2020

08.40: Italiens "Patient 1" genesen

Der erste mit dem Coronavirus infizierte Italiener ist genesen und hat das Krankenhaus verlassen, in dem er seit über 30 Tagen lag. "Das Schönste ist, wieder frei atmen zu können", berichtete der Lombarde.

>> Mehr dazu!

08.27 Uhr: Italien ruft EU-Länder zu strengen Maßnahmen auf

Italien verlangt von allen EU-Ländern die Ergreifung rigoroser Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie. "Italien setzt eine Strategie um, die uns große Opfer kostet und die gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Wir können nicht zulassen, dass andere Länder im Kampf gegen die Epidemie weniger streng vorgehen", sagte Premier Giuseppe Conte.

08.25 Uhr: 7.000 Personen wollen bei Ernte und Produktion mithelfen

Bisher haben sich knapp 7.000 Arbeitskräfte beim vom Landwirtschaftsministerium gestarteten Portal "dielebensmittelhelfer.at" gemeldet. Die Coronavirus-Ausbreitung und Grenzschließungen haben in Österreich zu einem Mangel an osteuropäischen Erntehelfern, landwirtschaftlichen Saisonkräften und Arbeitskräften in der Nahrungsmittelindustrie, unter anderem in der Fleischverarbeitung, geführt.

>> Mehr dazu!

08:13 Uhr: 72-Jähriger starb im Landesklinikum Melk

Im Landesklinikum Melk ist in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger gestorben. Er hatte laut Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding auch an massiven Grunderkrankungen gelitten. Der Mann ist das siebente Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich.

08:08 Uhr: Regierung kauft zwei Millionen OP-Masken

Nach dem Hilfeschrei der Ärztekammer hat die Regierung laut Medienberichten zwei Millionen OP-Masken gekauft. Spitäler, Ärzte und Apotheker hatten gemahnt, dass sie nicht ausreichend Schutzmasken für die Coronakrise hätten. Spitäler und Bundesländer haben bisher eigenständig Schutzausrüstung angeschafft. Nun soll es einen zentralen Einkauf geben, berichtete "Österreich" (Dienstagsausgabe).

Das Wirtschaftsministerium hat zwei Millionen chirurgische Masken gekauft, die am Freitag ankommen sollen. Laut dem Virologen der Berliner Charite, Christian Drosten, gibt es allerdings keine wissenschaftlichen Daten für die Wirkung einfacher chirurgischer Masken.

08.05 Uhr: IV erwartet 13 Mrd. BIP-Rückgang in Österreich

Durch die Ausbreitung des Coronavirus und die dadurch entstandenen Ausnahmezustände in vielen Ländern ist eine weltweite Rezession unausweichlich. Für Österreich rechnet Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung und Leiter des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung, mit einer Rezession, die 13 Milliarden Euro kosten könnte, berichtete der "Kurier" (Dienstagausgabe).

7.54 Uhr: Leichen in spanischen Altersheimen entdeckt

Bei der Desinfektion von Altenheimen im Zuge der Corona-Krise haben Soldaten in Spanien in mehreren Residenzen tote Senioren entdeckt. Die Leichen seien offensichtlich länger unbemerkt geblieben, berichteten die Zeitung "El Mundo", der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien am Montag unter Berufung auf die Militärische Nothilfeeinheit UME.



>> Mehr dazu!

7.50 Uhr: Diese Besuchsrechte haben getrennte Eltern für ihre Kinder

Dass Scheidungskinder auch in Zeiten der Corona-Beschränkungen beide Elternteile sehen dürfen, haben Justiz-, Familien- und Gesundheitsministerium nun gemeinsam fixiert. "Die Polizei weiß Bescheid", betonte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gegenüber der APA. Eine Ergänzung der entsprechenden Verordnung brauche es dazu nicht, hieß es im Gesundheitsressort.

>> Hier finden Sie Details zu neuen Regelung

7.48: Weltärztepräsident: Krise bis Ende des Jahres

Der Präsident des Weltärztebundes rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Corona-Krise. "Diese Problematik wird uns mit Sicherheit bis zum Ende des Jahres begleiten", sagte Frank Ulrich Montgomery. Bis ein Impfstoff verfügbar sei, "werden wir unser gesamtes soziales Leben und unser Arbeitsleben umstellen müssen".

7.38 Uhr: Südkorea meldete leichten Anstieg bei Corona-Infektionen

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder leicht angestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, wurden am Montag 76 neue Fälle festgestellt - nach 64 am Sonntag. Die Gesamtzahl stieg damit auf nunmehr über 9.000. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um neun auf 120. In China ist indes die Zahl der importierten Erkrankungen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen. Zuletzt gab es 74 neue Fälle bei Menschen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind.

7.36 Uhr: Rendi-Wagner verweist auf WHO-Empfehlung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bleibt - trotz Absage des Gesundheitsministers - bei ihrer Forderung nach wesentlich mehr Coronavirus-Tests in Österreich. Sie verwies auf die diesbezügliche Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die mit umfassenden Tests erreichten Erfolge in Taiwan, Südkorea und Venetien. "Wir müssen diesem Erfolgsprinzip folgen", sagte sie am Montag in der "ZiB2".

>>Mehr dazu!

7.34 Uhr: Strände in Kalifornien werden geschlossen

In Kalifornien werden erstmals Strände geschlossen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Der Bürgermeister von San Diego ordnete am Montag (Ortszeit) die Schließung städtischer Strände, Parks und Wanderwege an.

7.26 Uhr: Pharmafirma Anges startet Impfstoff-Tests an Tieren

Das japanische Biopharmaunternehmen Anges hat mit der Universität Osaka die Entwicklung eines DNA-Impfstoffs gegen das neue Coronavirus abgeschlossen und beginnt bald mit den Tests an Tieren. DNA-Impfstoffe werden mit einem inaktivierten Virus hergestellt und können schneller produziert werden als proteinbasierte Impfstoffe, so die Unternehmensmitteilung.

>> Mehr dazu!

7.11 Uhr: China hebt Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend auf

In China wird die wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhängte Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend aufgehoben. In der dortigen Millionenmetropole Wuhan, die als Ausgangspunkt der Pandemie gilt, wird das allgemeine Verbot zum Verlassen der Stadt und Provinz zum 8. April aufgehoben, wie die örtlichen Behörden am Dienstag ankündigten.

Für die übrigen Bewohner von Hubei gilt, dass sie ab Mitternacht in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) aus der Provinz ausreisen dürfen. Voraussetzung ist, dass sie gesund sind.

>>Mehr zur Lage in China!

6.06 Uhr Trump versprüht Optimismus: Corona-Krise wird enden

US-Präsident Donald Trump hat der amerikanischen Bevölkerung eine baldige Erholung von der Coronavirus-Krise in Aussicht gestellt. "Die Beschwernisse werden enden, sie werden bald enden", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Amerika wird bald wieder offen sein für Geschäfte", versicherte er. Und dies werde früher sein als erst in drei oder vier Monaten. Das normale Leben werde zurückkehren und die Wirtschaft werde sich erholen. "Wir können nicht zulassen, dass die Heilung schlimmer ist als das Problem", sagte Trump. Er räumte ein, die Lage werde sich zunächst wohl noch verschlechtern, betonte aber: "Wir versuchen, dafür zu sorgen, dass es weit weniger schlecht wird."

5.48 Uhr: Südkorea meldete leichten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

Sorgen bereiten den Behörden nach wie vor lokale Häufungen von Fällen sowie eine wachsende Zahl von Infizierten, die aus dem Ausland eintreffen. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder leicht angestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, wurden am Montag 76 neue Fälle festgestellt - nach 64 am Sonntag. Die Gesamtzahl stieg damit auf nunmehr über 9.000. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um neun auf 120.

23.05 Uhr: Warten auf klare Regelung für Baustellen

Der Gipfel der Bausozialpartner mit der Regierung brachte Montagabend vorerst kein Ergebnis. Das Ringen um Lösung geht weiter. „In den nächsten Tagen“ soll es so weit sein. Einige wenige Baustellen sind noch in Betrieb, darunter etwa die – eingeschränkte – Fortführung des Baus der gigantischen Chipfabrik des Halbleiterherstellers Infineon in Villach. Doch die Bauriesen Strabag und Porr haben bereits Mitte letzter Woche angekündigt, den größten Teil ihrer Baustellen vorübergehend zu stoppen.

>> Mehr zum Corona-Baugipfel

22.45 Uhr: Rendi-Wagner fordert in ZiB2 mehr Tests

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bleibt - trotz Absage des Gesundheitsministers - bei ihrer Forderung nach wesentlich mehr Coronavirus-Tests in Österreich. Sie verwies auf die diesbezügliche Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die mit umfassenden Tests erreichten Erfolge in Taiwan, Südkorea und Venetien. "Wir müssen diesem Erfolgsprinzip folgen", sagte die SPÖ-Chefin Montag in der "ZiB2".

Die frühere Gesundheitsministerin präzisierte, was sie mit ihrer Forderung nach "flächendeckenden" Tests gemeint habe: Das sei nicht räumlich gemeint, sondern dass all jene Österreicher getestet werden, die Kontakt mit infizierten Erkrankten hatten - also auch jene, die selber keine Symptome zeigen.

22.30 Uhr: Zahl der Infizieren steigt in Österreich auf 4.474 Fälle

Am Montag wurden in Österreich Hunderte weitere Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Stand 22.30 Uhr liegen 4.474 Fälle vor. Zum Vergleich: Sonntagnachmittag waren es erst 3.244 Fälle. Die Aufteilung auf die Bundesländer gestaltete sich am Montagabend wie folgt: Burgenland (85), Kärnten (135), Niederösterreich (609), Oberösterreich (764), Salzburg (404), Steiermark (503), Tirol (1.065), Vorarlberg (352), Wien (557).

21.50 Uhr: Zahl der Infektionen steigt weltweit auf über 360.000



Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf der Basis von Behördenangaben ergab, dass sich bis Montagabend mindestens 361.510 Menschen mit dem Erreger Sars-Cov-2 infiziert haben. Die Zahl der Todesfälle stieg auf mindestens 16.146. Allein in Europa sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Inzwischen hat sich das Coronavirus auf 174 Länder rund um den Globus ausgebreitet. Die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen dürfte weltweit noch deutlich höher liegen. In den meisten Ländern werden nur Menschen mit starken Symptomen auf das Coronavirus getestet.

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der Geheilten und Todesfälle. JETZT ZUR INTERAKTIVEN GESCHICHTE

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: